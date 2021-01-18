В Германии захотели дать привилегии привитым от ковида и разгневали народ 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Предложение сочли попыткой поделить общество на людей первого и второго сорта, сообщает



Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил наделить привилегиями граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Дипломат заявил, что защищённым от инфекции жителям страны необходимо дать возможность вернуться к общественной жизни.



— Если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга, — объяснил свою позицию глава внешнеполитического ведомства в интервью Bild am Sonntag.



Заявление Мааса вызвало крупный скандал. Пользователи соцсетей обрушили на министра шквал критики, к ним присоединились медики и политики. В Свободной демократической партии сочли идею "популистской и непродуманной". Пользователи соцсетей приняли предложение попыткой поделить немецкое общество на граждан с привилегиями и людей "второго сорта". Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил Мааса в разжигании ненужной полемики, напомнив, что прививка не является гарантией того, что вакцинированный не может "передать вирус дальше". Предложение сочли попыткой поделить общество на людей первого и второго сорта, сообщает ЛАЙФ Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил наделить привилегиями граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Дипломат заявил, что защищённым от инфекции жителям страны необходимо дать возможность вернуться к общественной жизни.— Если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга, — объяснил свою позицию глава внешнеполитического ведомства в интервью Bild am Sonntag.Заявление Мааса вызвало крупный скандал. Пользователи соцсетей обрушили на министра шквал критики, к ним присоединились медики и политики. В Свободной демократической партии сочли идею "популистской и непродуманной". Пользователи соцсетей приняли предложение попыткой поделить немецкое общество на граждан с привилегиями и людей "второго сорта". Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил Мааса в разжигании ненужной полемики, напомнив, что прививка не является гарантией того, что вакцинированный не может "передать вирус дальше". Напомним, в Германии с 27 декабря идёт кампания по вакцинации. Прививку от коронавируса уже получили свыше одного миллиона граждан страны. Вакцинацию в стране проводят препаратом американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech и препаратом Moderna. life.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, вакцина, дискриминация, вакцинация, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 194 раза Комментарии