Выпущенные во время учений иранские ракеты приводнился в опасной близости от авианосца США 🔊 Воспроизвести Фото © Wikipedia



Во время учений иранские ракеты взорвались в 160 километрах от авианосца США. По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от корабля.



Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz. Об этом сообщает



По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от коммерческого корабля в Индийском океане, а две баллистические ракеты — в 100 милях (около 160 км) от ударной группы во главе с авианосцем. При этом, несмотря на то что ракет не было видно с авианосца Nimitz и кораблей сопровождения, при взрыве осколки снарядов разлетелись на довольно обширную площадь. Во время учений иранские ракеты взорвались в 160 километрах от авианосца США. По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от корабля.Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал Fox News.По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от коммерческого корабля в Индийском океане, а две баллистические ракеты — в 100 милях (около 160 км) от ударной группы во главе с авианосцем. При этом, несмотря на то что ракет не было видно с авианосца Nimitz и кораблей сопровождения, при взрыве осколки снарядов разлетелись на довольно обширную площадь.



#IRGC Aerospace Force blasted targets in northern parts of Indian Ocean with long-range ballistic missiles in a military exercise underway in #Iran’s inland desertshttps://t.co/nc3Gyrf1wK pic.twitter.com/SWSxeBpbAM — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 16, 2021 В материале Fox News также уточняется, что Корпус стражей исламской революции (часть Вооружённых сил Ирана) использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, которые поразили условные цели противника, расположенные в северной части Индийского океана. Как сообщило в "Твиттере" информационное агентство Tasnim, военные Ирана произвели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тысячи километров. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Иран, учения, ракеты, авианосец — статья прочитана 151 раз Комментарии