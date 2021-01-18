Выпущенные во время учений иранские ракеты приводнился в опасной близости от авианосца США

Во время учений иранские ракеты взорвались в 160 километрах от авианосца США. По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от корабля.
Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал Fox News.
По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от коммерческого корабля в Индийском океане, а две баллистические ракеты — в 100 милях (около 160 км) от ударной группы во главе с авианосцем. При этом, несмотря на то что ракет не было видно с авианосца Nimitz и кораблей сопровождения, при взрыве осколки снарядов разлетелись на довольно обширную площадь.
В материале Fox News также уточняется, что Корпус стражей исламской революции (часть Вооружённых сил Ирана) использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, которые поразили условные цели противника, расположенные в северной части Индийского океана. Как сообщило в "Твиттере" информационное агентство Tasnim, военные Ирана произвели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тысячи километров.
#IRGC Aerospace Force blasted targets in northern parts of Indian Ocean with long-range ballistic missiles in a military exercise underway in #Iran’s inland desertshttps://t.co/nc3Gyrf1wK pic.twitter.com/SWSxeBpbAM— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 16, 2021