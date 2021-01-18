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Выпущенные во время учений иранские ракеты приводнился в опасной близости от авианосца США

Фото © Wikipedia


Во время учений иранские ракеты взорвались в 160 километрах от авианосца США. По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от корабля.

Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал Fox News.

По меньшей мере один из снарядов "приводнился в опасной близости" от коммерческого корабля в Индийском океане, а две баллистические ракеты — в 100 милях (около 160 км) от ударной группы во главе с авианосцем. При этом, несмотря на то что ракет не было видно с авианосца Nimitz и кораблей сопровождения, при взрыве осколки снарядов разлетелись на довольно обширную площадь.
В материале Fox News также уточняется, что Корпус стражей исламской революции (часть Вооружённых сил Ирана) использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, которые поразили условные цели противника, расположенные в северной части Индийского океана. Как сообщило в "Твиттере" информационное агентство Tasnim, военные Ирана произвели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тысячи километров.

life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, Иран, учения, ракеты, авианосец
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добавлена вчера, 17 января, 21:01

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