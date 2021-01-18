Навального задержали в Шереметьево 🔊 Воспроизвести REUTERS-Scanpix nuotr.



Блогера Алексея Навального задержали в Шереметьево после его прибытия из Берлина, сообщает



— 17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по г. Москве. Блогера Алексея Навального задержали в Шереметьево после его прибытия из Берлина, сообщает ЛАЙФ . Ему вменяется уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Несколько лет назад так называемый берлинский пациент был приговорён к условному лишению свободы за совершение хищений денежных средств.— 17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по г. Москве.







Во ФСИН добавили, что задержание было проведено на основании постановления, в соответствии с которым осуждённый был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Адвокат Навального был ознакомлен ранее с постановлением об объявлении его клиента в розыск.



Отметим, что ещё задолго до прибытия самолёта с Навальным из Германии, его сторонники активно призывали в соцсетях отправиться в аэропорт встречать блогера. Для организации правопорядка безопасности остальных пассажиров полиции пришлось задействовать дополнительные силы вокруг аэропорта Внуково и внутри терминала самой воздушной гавани. Однако в итоге самолёт Навального отправили в Шереметьево из-за инцидента на посадочной полосе Внуково.



Как сообщал Лайф, ранее во ФСИН заявляли, что блогер Алексей Навальный, находясь в Германии, уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено. Самого Навального уведомили о необходимости явки в инспекцию, чего блогер не сделал. В итоге ФСИН подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене его условного срока на реальный. По делу о хищениях в "Ив Роше" блогер получил три года условно. Подчёркивается, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. А до тех пор он будет находиться под стражей.Во ФСИН добавили, что задержание было проведено на основании постановления, в соответствии с которым осуждённый был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Адвокат Навального был ознакомлен ранее с постановлением об объявлении его клиента в розыск.Отметим, что ещё задолго до прибытия самолёта с Навальным из Германии, его сторонники активно призывали в соцсетях отправиться в аэропорт встречать блогера. Для организации правопорядка безопасности остальных пассажиров полиции пришлось задействовать дополнительные силы вокруг аэропорта Внуково и внутри терминала самой воздушной гавани. Однако в итоге самолёт Навального отправили в Шереметьево из-за инцидента на посадочной полосе Внуково.Как сообщал Лайф, ранее во ФСИН заявляли, что блогер Алексей Навальный, находясь в Германии, уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено. Самого Навального уведомили о необходимости явки в инспекцию, чего блогер не сделал. В итоге ФСИН подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене его условного срока на реальный. По делу о хищениях в "Ив Роше" блогер получил три года условно. life.ru Категории: политика, общество, в России Ключевые слова: Навальный, арест, аэропорт География: Россия, Москва — статья прочитана 269 раз Комментарии