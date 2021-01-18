Норвегия заботится об интриге

Шестой этап кубка мира по биатлону, как и предыдущий, проводился в том же небольшом немецком городке Оберхоф. Отсутствие переездов и новых контактов – хорошая мера предосторожности в условиях коронавируса.
Правда, случаи заражения этой болезнью в высшем биатлонном обществе всё бы бывают, но они крайне редки. Причём задевает «корона» не одних только спортсменов, но и обслуживающий персонал.
В таких вот условиях и открыл мужской спринт программу шестого этапа. Неожиданностей он не принёс: первые два места – у норвежцев. Сюрпризом стала лишь первая медаль немецкой сборной на домашнем снегу.
На следующий день был дан старт женскому спринту, где вновь первенствовала Т.Экхофф.
Однако потом вдруг сборная Норвегии вновь вспомнила о том, что шоу должно продолжаться, запоров первый этап эстафеты. Женская сборная Норвегии подхватила почин своих соотечественников и вообще запорола свою гонку днём позже. Но это почему-то уже мало кого удивило. Поскольку гораздо большей сенсацией стало «серебро» белорусской сборной.
Завершили программу 6-го этапа масс-старты, в которых приняли участие по 30 лучших на сегодня участников Кубка мира.
Мужчины. Спринт (10 км)
1. Й.Т.Бё (Норвегия) – 0 штрафных кругов,
2. 2. С.Х.Легрейд (Норвегия) – (отставание 12,4; 0 штрафных кругов),
3. А.Пайфер (Германия) – (+27,9; 0)…
27. В.Строля (Литва) – (+1:44.8; 0+1),
66. Т.Каукенас (Литва) – (+2:56.7; 0+2),
74. К.Домбровский (Литва) – (+3:10.4; 2+1),
98. Л.Банис (Литва) – (+5:30.5; 2+2).
Женщины. Спринт (7,5 км)
1. Т.Экхофф (Норвегия) – (0+1),
2. Д.Вирер (Италия) – (+9,3; 0),
3. Л.Т.Хаузер (Австрия) – (+12,6; 0)…
47. Н.Кочергина (Литва) – (+1:53.9; 1+0),
93. Г.Лещинскайте (Литва) – (+4:27,3; 2+2).
Мужчины. Эстафета (4 х 7,5 км)
1. Франция (С.Детьё, К.Ф.Майе, Ф.Клод, Э.Жаклен) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов),
2. Норвегия (В.Ш.Кристиансен, Й.Дале, Т.Бё, Й.Бё) – (+ 4,2; 1+4),
3. Италия (Т.Бормолини, Л.Хофер, Т.Джакомель, Д.Виндиш) – (+1:06,6; 0+5)…
17. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Т.Каукенас, М.Фокин) – (+5:36,3; 1+10).
Женщины. Эстафета (4 х 6 км)
1. Германия (В.Хинц, Я.Хеттих, Д.Херрман, Ф.Пройс) – (0+5),
2. Беларусь (И.Кривко, Д.Алимбекова, А.Сола, Е.Кручинкина) – (+17,4; 0+9),
3. Швеция (М.Брорссон, Л.Перрсон, Э.Эберг, Х.Эберг) – (+35,7; 0+5),
Сборная Литвы в этой гонке не принимала участия.
Мужчины. Масс-старт (15 км)
1. Т.Бё (Норвегия) – (1 штрафной круг),
2. Ф.Ляйтнер (Австрия) – (+3,6; 0),
3. Б.Вегер (Швейцария) – (+7,8; 0).
Женщины. Масс-старт (12,5 км)
1. Ж.Симон (Франция) – (3 штрафных круга),
2. Ф.Пройс (Германия) – (+3,9; 2),
3. Х.Эберг (Швеция) – (+11,7; 3).
Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 618 очков,
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 564,
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511,
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499,
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454…
41. В.Строля (Литва) – 74,
59. К.Домбровский (Литва) – 23.
Женщины
1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 579 очков,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560,
3. Ханна Эберг (Швеция) – 550,
4. Доротея Вирер (Италия) – 442,
5. Франциска Пройс (Германия) – 439.
Мужчины
1. Норвегия – 4714 очков,
2. Франция – 4146,
3. Германия – 4040,
4. Швеция – 4021,
5. Россия – 3822…
16. Литва – 2246.
Женщины
1. Швеция – 4303,
2. Норвегия – 4207,
3. Франция – 4198,
4. Германия – 4096,
5. Россия – 3733…
23. Литва – 995.
Завершили программу 6-го этапа масс-старты, в которых приняли участие по 30 лучших на сегодня участников Кубка мира.
Кубок мира по биатлону.
6-й этап. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Спринт (10 км)
1. Й.Т.Бё (Норвегия) – 0 штрафных кругов,
2. 2. С.Х.Легрейд (Норвегия) – (отставание 12,4; 0 штрафных кругов),
3. А.Пайфер (Германия) – (+27,9; 0)…
27. В.Строля (Литва) – (+1:44.8; 0+1),
66. Т.Каукенас (Литва) – (+2:56.7; 0+2),
74. К.Домбровский (Литва) – (+3:10.4; 2+1),
98. Л.Банис (Литва) – (+5:30.5; 2+2).
Женщины. Спринт (7,5 км)
1. Т.Экхофф (Норвегия) – (0+1),
2. Д.Вирер (Италия) – (+9,3; 0),
3. Л.Т.Хаузер (Австрия) – (+12,6; 0)…
47. Н.Кочергина (Литва) – (+1:53.9; 1+0),
93. Г.Лещинскайте (Литва) – (+4:27,3; 2+2).
Мужчины. Эстафета (4 х 7,5 км)
1. Франция (С.Детьё, К.Ф.Майе, Ф.Клод, Э.Жаклен) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов),
2. Норвегия (В.Ш.Кристиансен, Й.Дале, Т.Бё, Й.Бё) – (+ 4,2; 1+4),
3. Италия (Т.Бормолини, Л.Хофер, Т.Джакомель, Д.Виндиш) – (+1:06,6; 0+5)…
17. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Т.Каукенас, М.Фокин) – (+5:36,3; 1+10).
Женщины. Эстафета (4 х 6 км)
1. Германия (В.Хинц, Я.Хеттих, Д.Херрман, Ф.Пройс) – (0+5),
2. Беларусь (И.Кривко, Д.Алимбекова, А.Сола, Е.Кручинкина) – (+17,4; 0+9),
3. Швеция (М.Брорссон, Л.Перрсон, Э.Эберг, Х.Эберг) – (+35,7; 0+5),
Сборная Литвы в этой гонке не принимала участия.
Мужчины. Масс-старт (15 км)
1. Т.Бё (Норвегия) – (1 штрафной круг),
2. Ф.Ляйтнер (Австрия) – (+3,6; 0),
3. Б.Вегер (Швейцария) – (+7,8; 0).
Женщины. Масс-старт (12,5 км)
1. Ж.Симон (Франция) – (3 штрафных круга),
2. Ф.Пройс (Германия) – (+3,9; 2),
3. Х.Эберг (Швеция) – (+11,7; 3).
Общий зачёт после 6 этапов
Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 618 очков,
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 564,
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511,
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499,
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454…
41. В.Строля (Литва) – 74,
59. К.Домбровский (Литва) – 23.
Женщины
1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 579 очков,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560,
3. Ханна Эберг (Швеция) – 550,
4. Доротея Вирер (Италия) – 442,
5. Франциска Пройс (Германия) – 439.
Кубок наций
Мужчины
1. Норвегия – 4714 очков,
2. Франция – 4146,
3. Германия – 4040,
4. Швеция – 4021,
5. Россия – 3822…
16. Литва – 2246.
Женщины
1. Швеция – 4303,
2. Норвегия – 4207,
3. Франция – 4198,
4. Германия – 4096,
5. Россия – 3733…
23. Литва – 995.