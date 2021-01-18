Норвегия заботится об интриге 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Шестой этап кубка мира по биатлону, как и предыдущий, проводился в том же небольшом немецком городке Оберхоф. Отсутствие переездов и новых контактов – хорошая мера предосторожности в условиях коронавируса.



Правда, случаи заражения этой болезнью в высшем биатлонном обществе всё бы бывают, но они крайне редки. Причём задевает «корона» не одних только спортсменов, но и обслуживающий персонал.



В таких вот условиях и открыл мужской спринт программу шестого этапа. Неожиданностей он не принёс: первые два места – у норвежцев. Сюрпризом стала лишь первая медаль немецкой сборной на домашнем снегу.



На следующий день был дан старт женскому спринту, где вновь первенствовала Т.Экхофф. Правда, случаи заражения этой болезнью в высшем биатлонном обществе всё бы бывают, но они крайне редки. Причём задевает «корона» не одних только спортсменов, но и обслуживающий персонал.В таких вот условиях и открыл мужской спринт программу шестого этапа. Неожиданностей он не принёс: первые два места – у норвежцев. Сюрпризом стала лишь первая медаль немецкой сборной на домашнем снегу.На следующий день был дан старт женскому спринту, где вновь первенствовала Т.Экхофф.



Завершили программу 6-го этапа масс-старты, в которых приняли участие по 30 лучших на сегодня участников Кубка мира.



Кубок мира по биатлону.



6-й этап. Оберхоф (Германия)



Мужчины. Спринт (10 км)



1. Й.Т.Бё (Норвегия) – 0 штрафных кругов,



2. 2. С.Х.Легрейд (Норвегия) – (отставание 12,4; 0 штрафных кругов),



3. А.Пайфер (Германия) – (+27,9; 0)…



27. В.Строля (Литва) – (+1:44.8; 0+1),



66. Т.Каукенас (Литва) – (+2:56.7; 0+2),



74. К.Домбровский (Литва) – (+3:10.4; 2+1),



98. Л.Банис (Литва) – (+5:30.5; 2+2).



Женщины. Спринт (7,5 км)



1. Т.Экхофф (Норвегия) – (0+1),



2. Д.Вирер (Италия) – (+9,3; 0),



3. Л.Т.Хаузер (Австрия) – (+12,6; 0)…



47. Н.Кочергина (Литва) – (+1:53.9; 1+0),



93. Г.Лещинскайте (Литва) – (+4:27,3; 2+2).







Мужчины. Эстафета (4 х 7,5 км)



1. Франция (С.Детьё, К.Ф.Майе, Ф.Клод, Э.Жаклен) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов),



2. Норвегия (В.Ш.Кристиансен, Й.Дале, Т.Бё, Й.Бё) – (+ 4,2; 1+4),



3. Италия (Т.Бормолини, Л.Хофер, Т.Джакомель, Д.Виндиш) – (+1:06,6; 0+5)…



17. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Т.Каукенас, М.Фокин) – (+5:36,3; 1+10).







Женщины. Эстафета (4 х 6 км)



1. Германия (В.Хинц, Я.Хеттих, Д.Херрман, Ф.Пройс) – (0+5),



2. Беларусь (И.Кривко, Д.Алимбекова, А.Сола, Е.Кручинкина) – (+17,4; 0+9),



3. Швеция (М.Брорссон, Л.Перрсон, Э.Эберг, Х.Эберг) – (+35,7; 0+5),



Сборная Литвы в этой гонке не принимала участия.







Мужчины. Масс-старт (15 км)



1. Т.Бё (Норвегия) – (1 штрафной круг),



2. Ф.Ляйтнер (Австрия) – (+3,6; 0),



3. Б.Вегер (Швейцария) – (+7,8; 0).







Женщины. Масс-старт (12,5 км)



1. Ж.Симон (Франция) – (3 штрафных круга),



2. Ф.Пройс (Германия) – (+3,9; 2),



3. Х.Эберг (Швеция) – (+11,7; 3).



Общий зачёт после 6 этапов



Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 618 очков,



2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 564,



3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511,



4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499,



5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454…



41. В.Строля (Литва) – 74,



59. К.Домбровский (Литва) – 23.



Женщины



1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 579 очков,



2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560,



3. Ханна Эберг (Швеция) – 550,



4. Доротея Вирер (Италия) – 442,



5. Франциска Пройс (Германия) – 439.



Кубок наций



Мужчины



1. Норвегия – 4714 очков,



2. Франция – 4146,



3. Германия – 4040,



4. Швеция – 4021,



5. Россия – 3822…



16. Литва – 2246.



Женщины



1. Швеция – 4303,



2. Норвегия – 4207,



3. Франция – 4198,



4. Германия – 4096,



5. Россия – 3733…



23. Литва – 995. Однако потом вдруг сборная Норвегии вновь вспомнила о том, что шоу должно продолжаться, запоров первый этап эстафеты. Женская сборная Норвегии подхватила почин своих соотечественников и вообще запорола свою гонку днём позже. Но это почему-то уже мало кого удивило. Поскольку гораздо большей сенсацией стало «серебро» белорусской сборной.Завершили программу 6-го этапа масс-старты, в которых приняли участие по 30 лучших на сегодня участников Кубка мира.1. Й.Т.Бё (Норвегия) – 0 штрафных кругов,2. 2. С.Х.Легрейд (Норвегия) – (отставание 12,4; 0 штрафных кругов),3. А.Пайфер (Германия) – (+27,9; 0)…27. В.Строля (Литва) – (+1:44.8; 0+1),66. Т.Каукенас (Литва) – (+2:56.7; 0+2),74. К.Домбровский (Литва) – (+3:10.4; 2+1),98. Л.Банис (Литва) – (+5:30.5; 2+2).1. Т.Экхофф (Норвегия) – (0+1),2. Д.Вирер (Италия) – (+9,3; 0),3. Л.Т.Хаузер (Австрия) – (+12,6; 0)…47. Н.Кочергина (Литва) – (+1:53.9; 1+0),93. Г.Лещинскайте (Литва) – (+4:27,3; 2+2).1. Франция (С.Детьё, К.Ф.Майе, Ф.Клод, Э.Жаклен) – (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов),2. Норвегия (В.Ш.Кристиансен, Й.Дале, Т.Бё, Й.Бё) – (+ 4,2; 1+4),3. Италия (Т.Бормолини, Л.Хофер, Т.Джакомель, Д.Виндиш) – (+1:06,6; 0+5)…17. Литва (К.Домбровский, В.Строля, Т.Каукенас, М.Фокин) – (+5:36,3; 1+10).1. Германия (В.Хинц, Я.Хеттих, Д.Херрман, Ф.Пройс) – (0+5),2. Беларусь (И.Кривко, Д.Алимбекова, А.Сола, Е.Кручинкина) – (+17,4; 0+9),3. Швеция (М.Брорссон, Л.Перрсон, Э.Эберг, Х.Эберг) – (+35,7; 0+5),Сборная Литвы в этой гонке не принимала участия.1. Т.Бё (Норвегия) – (1 штрафной круг),2. Ф.Ляйтнер (Австрия) – (+3,6; 0),3. Б.Вегер (Швейцария) – (+7,8; 0).1. Ж.Симон (Франция) – (3 штрафных круга),2. Ф.Пройс (Германия) – (+3,9; 2),3. Х.Эберг (Швеция) – (+11,7; 3).1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 618 очков,2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 564,3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511,4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499,5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454…41. В.Строля (Литва) – 74,59. К.Домбровский (Литва) – 23.1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 579 очков,2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560,3. Ханна Эберг (Швеция) – 550,4. Доротея Вирер (Италия) – 442,5. Франциска Пройс (Германия) – 439.1. Норвегия – 4714 очков,2. Франция – 4146,3. Германия – 4040,4. Швеция – 4021,5. Россия – 3822…16. Литва – 2246.1. Швеция – 4303,2. Норвегия – 4207,3. Франция – 4198,4. Германия – 4096,5. Россия – 3733…23. Литва – 995. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Оберхоф — статья прочитана 158 раз Комментарии