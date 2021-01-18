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В Литве рассказали о пациентах, которым пересадили почки от донора с COVID

© Sputnik / Варвара Гертье


Потенциальный донор заразился коронавирусом более месяца назад. Врачи опасались реакции пациентов, которых нужно было прооперировать. В Литве в клиниках Каунаса впервые была проведена трансплантация почки от донора с коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Помимо обычных тестов, которые проводятся перед пересадкой органов, специалистам необходимо было оценить потенциальный риск заражения коронавирусом.

В настоящее время пациенты, перенесшие операцию, чувствует себя прекрасно.

По словам медиков, спустя более чем неделю после операции почки работают нормально, а анализы на коронавирус отрицательные. Врачи продолжают следить за ситуацией.
"Потенциальный донор заразился заболеванием более месяца назад, и дополнительные тесты не выявили никаких признаков активного заболевания. Мы знали, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие и кишечник. Почки обычно не являются мишенью для этой инфекции", - заявил руководитель программы донорства органов Каунасской клиники.

Врачи беспокоились, как отреагируют пациенты.

"Мы сообщили пациентам, что у донора был COVID-19 в анамнезе, но ни один не испугался, отреагировали спокойно. Похоже, постепенно все мы привыкаем к существованию этого вируса", - сказала профессор Инга Аруне Бумблите.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: операция, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 января, 09:30

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