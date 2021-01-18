В Литве рассказали о пациентах, которым пересадили почки от донора с COVID 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Варвара Гертье



Потенциальный донор заразился коронавирусом более месяца назад. Врачи опасались реакции пациентов, которых нужно было прооперировать. В Литве в клиниках Каунаса впервые была проведена трансплантация почки от донора с коронавирусом. Об этом сообщает



Помимо обычных тестов, которые проводятся перед пересадкой органов, специалистам необходимо было оценить потенциальный риск заражения коронавирусом.



В настоящее время пациенты, перенесшие операцию, чувствует себя прекрасно.



По словам медиков, спустя более чем неделю после операции почки работают нормально, а анализы на коронавирус отрицательные. Врачи продолжают следить за ситуацией. Потенциальный донор заразился коронавирусом более месяца назад. Врачи опасались реакции пациентов, которых нужно было прооперировать. В Литве в клиниках Каунаса впервые была проведена трансплантация почки от донора с коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу медучреждения.Помимо обычных тестов, которые проводятся перед пересадкой органов, специалистам необходимо было оценить потенциальный риск заражения коронавирусом.В настоящее время пациенты, перенесшие операцию, чувствует себя прекрасно.По словам медиков, спустя более чем неделю после операции почки работают нормально, а анализы на коронавирус отрицательные. Врачи продолжают следить за ситуацией. "Потенциальный донор заразился заболеванием более месяца назад, и дополнительные тесты не выявили никаких признаков активного заболевания. Мы знали, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие и кишечник. Почки обычно не являются мишенью для этой инфекции", - заявил руководитель программы донорства органов Каунасской клиники.



Врачи беспокоились, как отреагируют пациенты.



"Мы сообщили пациентам, что у донора был COVID-19 в анамнезе, но ни один не испугался, отреагировали спокойно. Похоже, постепенно все мы привыкаем к существованию этого вируса", - сказала профессор Инга Аруне Бумблите. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: операция, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии