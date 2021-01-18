В Литве рассказали о пациентах, которым пересадили почки от донора с COVID

Потенциальный донор заразился коронавирусом более месяца назад. Врачи опасались реакции пациентов, которых нужно было прооперировать. В Литве в клиниках Каунаса впервые была проведена трансплантация почки от донора с коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Помимо обычных тестов, которые проводятся перед пересадкой органов, специалистам необходимо было оценить потенциальный риск заражения коронавирусом.
В настоящее время пациенты, перенесшие операцию, чувствует себя прекрасно.
По словам медиков, спустя более чем неделю после операции почки работают нормально, а анализы на коронавирус отрицательные. Врачи продолжают следить за ситуацией.
"Потенциальный донор заразился заболеванием более месяца назад, и дополнительные тесты не выявили никаких признаков активного заболевания. Мы знали, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие и кишечник. Почки обычно не являются мишенью для этой инфекции", - заявил руководитель программы донорства органов Каунасской клиники.
Врачи беспокоились, как отреагируют пациенты.
"Мы сообщили пациентам, что у донора был COVID-19 в анамнезе, но ни один не испугался, отреагировали спокойно. Похоже, постепенно все мы привыкаем к существованию этого вируса", - сказала профессор Инга Аруне Бумблите.
Врачи беспокоились, как отреагируют пациенты.
"Мы сообщили пациентам, что у донора был COVID-19 в анамнезе, но ни один не испугался, отреагировали спокойно. Похоже, постепенно все мы привыкаем к существованию этого вируса", - сказала профессор Инга Аруне Бумблите.