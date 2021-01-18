Иностранцев – нарушителей карантина в Вильнюсе выследили с помощью дрона 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Владимир Песня



За неделю, начиная с 7 января, сотрудники Департамента общественного порядка проверили 322 человека, прибывших в Литву из-за рубежа. В Вильнюсе соблюдение самоизоляции иностранцами, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает



После того как возобновилось авиасообщение с Британией и другими странами, Департамент общественного порядка контролирует, как прибывающие в Литву соблюдают требование о десятидневной изоляции.



С 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания. За неделю, начиная с 7 января, сотрудники Департамента общественного порядка проверили 322 человека, прибывших в Литву из-за рубежа. В Вильнюсе соблюдение самоизоляции иностранцами, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местного самоуправления.После того как возобновилось авиасообщение с Британией и другими странами, Департамент общественного порядка контролирует, как прибывающие в Литву соблюдают требование о десятидневной изоляции.С 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания. Хотя в период самоизоляции можно выйти на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании и ЮАР), все равно запрещается отходить дальше чем на один километр от места самоизоляции и посещать места сбора людей и магазины. Также предусмотрен ряд исключений, требующих разрешения от Национального центра общественного здравоохранения: смерть родственников, запланированная свадьба, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.



За нарушение грозит штраф от 250 до 1500 евро.



Специалисты сначала напоминают прибывшим о правилах самоизоляции, отправляя письма. Позже людям звонят, а если их подозревают в несоблюдении требований, то сотрудники департамента приходят к ним с визитом. Также используются дроны при проверке.



Первая неделя показала, что люди иногда решают нарушить правила самоизоляции, желая навестить своих близких или купить еды.



В Литве с начала пандемии зарегистрировано более 167 тысяч случаев COVID-19, умерли свыше 2,4 тысячи человек.



Вакцинировались от коронавируса в стране уже более 46 тысяч человек. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 163 раза Комментарии