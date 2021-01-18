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Иностранцев – нарушителей карантина в Вильнюсе выследили с помощью дрона

© Sputnik / Владимир Песня


За неделю, начиная с 7 января, сотрудники Департамента общественного порядка проверили 322 человека, прибывших в Литву из-за рубежа. В Вильнюсе соблюдение самоизоляции иностранцами, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местного самоуправления.

После того как возобновилось авиасообщение с Британией и другими странами, Департамент общественного порядка контролирует, как прибывающие в Литву соблюдают требование о десятидневной изоляции.

С 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания.
Хотя в период самоизоляции можно выйти на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании и ЮАР), все равно запрещается отходить дальше чем на один километр от места самоизоляции и посещать места сбора людей и магазины. Также предусмотрен ряд исключений, требующих разрешения от Национального центра общественного здравоохранения: смерть родственников, запланированная свадьба, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.

За нарушение грозит штраф от 250 до 1500 евро.

Специалисты сначала напоминают прибывшим о правилах самоизоляции, отправляя письма. Позже людям звонят, а если их подозревают в несоблюдении требований, то сотрудники департамента приходят к ним с визитом. Также используются дроны при проверке.

Первая неделя показала, что люди иногда решают нарушить правила самоизоляции, желая навестить своих близких или купить еды.

В Литве с начала пандемии зарегистрировано более 167 тысяч случаев COVID-19, умерли свыше 2,4 тысячи человек.

Вакцинировались от коронавируса в стране уже более 46 тысяч человек.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 18 января, 08:30

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