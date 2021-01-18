Глава Минэнерго Украины призвал возобновить прямой экспорт газа из России 🔊 Воспроизвести Иллюстрация dengi.ua



Правительство Украины продолжает ломать голову над тем, как снизить цены на газ для внутренних потребителей и при этом избежать обвинений со стороны МВФ в «нерыночных» методах регулирования.



После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook, передает



По его мнению, предлагаемые меры могут разрешить кризис с энергоносителями, и примечательно, что одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России. Правительство Украины продолжает ломать голову над тем, как снизить цены на газ для внутренних потребителей и при этом избежать обвинений со стороны МВФ в «нерыночных» методах регулирования.После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook, передает EADaily По его мнению, предлагаемые меры могут разрешить кризис с энергоносителями, и примечательно, что одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России. «По поручению премьер-министра Украины мы сейчас готовим решение Кабинета министров, которое установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр). Это решение будет иметь временный характер — на время карантинных мероприятий. В то же время нам нужно системное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее — злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и тому подобное», — пишет Юрий Витренко.



Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления.



Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями. А также разблокировать транзит газа из Средней Азии и начать прямой экспорт газа из России «независимыми компаниями».



Среди других мер Витренко предложил наладить в стране внутреннюю биржевую торговлю газом, а также разработать правила защиты «уязвимых» потребителей на рынке газа.



Стоит отметить, что министру пришлось тут же отбиваться от обвинений в «зраде», которые посыпались на него сразу же после предложения о закупках газа в России.



«Если кто-то „внезапно“ подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину», — написал Витренко.



Ранее EADaily сообщало, что именно Юрий Витренко предложил украинскому правительству ограничить цену на газ для внутренних потребителей, чтобы избежать социального взрыва в стране.



В итоге кабмин такое решение принял, после чего немедленно последовал окрик из МВФ, который обвинил Киев в неисполнении взятых на себя обязательств.



В итоге украинский премьер Денис Шмыгаль был вынужден оправдываться перед кураторами из МВФ, уверяя их в том что решение было «не окончательным». eadaily.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, Нафтогаз, прибыли География: Украина — статья прочитана 163 раза Комментарии