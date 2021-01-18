Глава Минэнерго Украины призвал возобновить прямой экспорт газа из России

Правительство Украины продолжает ломать голову над тем, как снизить цены на газ для внутренних потребителей и при этом избежать обвинений со стороны МВФ в «нерыночных» методах регулирования.
После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook, передает EADaily.
По его мнению, предлагаемые меры могут разрешить кризис с энергоносителями, и примечательно, что одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.
«По поручению премьер-министра Украины мы сейчас готовим решение Кабинета министров, которое установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр). Это решение будет иметь временный характер — на время карантинных мероприятий. В то же время нам нужно системное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее — злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и тому подобное», — пишет Юрий Витренко.
Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления.
Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями. А также разблокировать транзит газа из Средней Азии и начать прямой экспорт газа из России «независимыми компаниями».
Среди других мер Витренко предложил наладить в стране внутреннюю биржевую торговлю газом, а также разработать правила защиты «уязвимых» потребителей на рынке газа.
Стоит отметить, что министру пришлось тут же отбиваться от обвинений в «зраде», которые посыпались на него сразу же после предложения о закупках газа в России.
«Если кто-то „внезапно“ подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину», — написал Витренко.
Ранее EADaily сообщало, что именно Юрий Витренко предложил украинскому правительству ограничить цену на газ для внутренних потребителей, чтобы избежать социального взрыва в стране.
В итоге кабмин такое решение принял, после чего немедленно последовал окрик из МВФ, который обвинил Киев в неисполнении взятых на себя обязательств.
В итоге украинский премьер Денис Шмыгаль был вынужден оправдываться перед кураторами из МВФ, уверяя их в том что решение было «не окончательным».
Глава Минэнерго предлагает прежде всего повысить энергоэффективность, то есть уменьшить платежи за счет снижения неэффективного потребления.
Также, по его мнению, Украине следует увеличить собственную добычу газа с привлечением международных инвесторов с деньгами и технологиями. А также разблокировать транзит газа из Средней Азии и начать прямой экспорт газа из России «независимыми компаниями».
Среди других мер Витренко предложил наладить в стране внутреннюю биржевую торговлю газом, а также разработать правила защиты «уязвимых» потребителей на рынке газа.
Стоит отметить, что министру пришлось тут же отбиваться от обвинений в «зраде», которые посыпались на него сразу же после предложения о закупках газа в России.
«Если кто-то „внезапно“ подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину», — написал Витренко.
Ранее EADaily сообщало, что именно Юрий Витренко предложил украинскому правительству ограничить цену на газ для внутренних потребителей, чтобы избежать социального взрыва в стране.
В итоге кабмин такое решение принял, после чего немедленно последовал окрик из МВФ, который обвинил Киев в неисполнении взятых на себя обязательств.
В итоге украинский премьер Денис Шмыгаль был вынужден оправдываться перед кураторами из МВФ, уверяя их в том что решение было «не окончательным».