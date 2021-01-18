Советник Байдена выступил за отмену санкций против Северного потока — 2 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Дмитрий Лельчук



Бывший замгоссекретаря США Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает правильным заморозить американские санкции против "Северного потока — 2", сообщает



При этом "европейцы должны бы приостановить строительство" трубопровода, добавил эксперт по внешней политике в интервью Handelsblatt.



"Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", — цитирует издание его слова. Бывший замгоссекретаря США Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает правильным заморозить американские санкции против "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости При этом "европейцы должны бы приостановить строительство" трубопровода, добавил эксперт по внешней политике в интервью Handelsblatt."Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", — цитирует издание его слова. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции заявил, что Берлин "заинтересован" в обсуждении проблемы санкций против газопровода с новой американской администрацией.



Как напомнил глава МИД ФРГ, в принятом в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств.



"Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", — заключил Маас.



"Северный поток — 2"



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего строительство остановилось.



Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.



С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 176 раз Комментарии