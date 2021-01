The Times Великобритания : охота на бунтовщиков Дональда Трампа начинается 🔊 Воспроизвести © Sputnik



«Нельзя не бунтовать, когда тирания становится законом», — написала одна из штурмовавших здание Конгресса. После разгрома Капитолия встал вопрос, почему никто не остановил их раньше, интересуется автор. «Америку основали подонки и религиозные фанатики. Так что ничего удивительного», — объясняет один из читателей.



Был момент, когда дым восстания в Капитолии рассеялся, и капеллан Сената молился вместе с ошеломленными законодателями, напомнив им об истинах, которые для всех присутствующих по идее должны быть самоочевидными.



«Мы скорбим, что здание Капитолия США было осквернено, что пролилась кровь невинных, что погибли люди, и что нашей демократии угрожает пучина кризиса, — сказал капеллан Барри Блэк (Barry Black), когда конгрессмены склонили головы. — Эта трагедия напомнила нам, что слова имеют значение, и что сила жизни и смерти — в языке». Был момент, когда дым восстания в Капитолии рассеялся, и капеллан Сената молился вместе с ошеломленными законодателями, напомнив им об истинах, которые для всех присутствующих по идее должны быть самоочевидными.«Мы скорбим, что здание Капитолия США было осквернено, что пролилась кровь невинных, что погибли люди, и что нашей демократии угрожает пучина кризиса, — сказал капеллан Барри Блэк (Barry Black), когда конгрессмены склонили головы. — Эта трагедия напомнила нам, что слова имеют значение, и что сила жизни и смерти — в языке».



Уже развернулась целая охота с целью опознать и привлечь к ответственности штурмовавших Капитолий США и тех, кто участвовал в заговоре изнутри. Посыпавшиеся улики даже вынудили конгрессменов подозревать друг друга.



«У нападавших имелись необычайно подробные сведения о планировке здания Капитолия», — сообщила член Конгресса Мики Шерилл (Mikie Sherrill) в письме исполняющему обязанности начальника полиции Капитолия и временно исполняющим обязанности парламентским приставам Палаты представителей и Сената. Их предшественники единодушно подали в отставку.



Письмо, скрепленное 33 подписями, призывает незамедлительно расследовать, почему 5 января, за день до штурма, доступ в Капитолий получило «необычайное число» посетителей. Приток визитеров нарушает ограничения, введенные из-за пандемии в марте прошлого года, и насторожил отвечающих за безопасность парламентских приставов, когда те о нем узнали.



В письме отмечалось, что некоторые из посетителей на следующий день участвовали в митинге у Белого дома.



Своими теориями заговора и мрачными пророчествами, будто «радикальный социалист» Джо Байден принесет стране беды и лишения, Трамп, его адвокаты, члены семьи и сторонники из числа республиканцев месяцами подкладывали дрова в будущий костер.



Когда вице-президент Майк Пенс начал торжественную церемонию утверждения результатов выборов по штатам, словно чиркнула спичка. Трамп давно прессовал своего верного заместителя, чтобы тот в одностороннем порядке признал победу Байдена недействительной, но теперь лишился последней надежды и впал в отчаяние.



«История запомнит тебя либо патриотом, либо жалким трусом», — сообщил он Пенсу на напряженном заседании в Овальном кабинете тем утром, после чего вице-президент отправился в Капитолий, а Трамп — в Эллипс, район к югу от Белого дома, чтобы обратиться к замершим в ожидании поклонникам.



Район заполонили толпы народа. Одни прибывали организованными группами, другие — с членами семьи и друзьями, третьи — в одиночку. Их тон и намерения были самые разные — от верных трампистов из оперы «Вернем Америке былое величие» до известных экстремистов и доморощенных фашистов, неонацистов, бунтовщиков и членов групп ненависти, явно что-то замышляющих.



«Студенты за Трампа» и родственная им трампистская организация «Поворотный момент» (Turning Point) — праворадикальные группы, которых Антидиффамационная лига относит к белым шовинистам, — отрядили на «борьбу» за президента 80 автобусов с «патриотами», сообщил ее лидер Чарли Кирк (Charlie Kirk).



В толпе маячили транспаранты QAnon, — сторонники этой теории заговора убеждены, что президент спасает мир от клики сатанистов, кровопийц и педофилов, которой верховодят демократы.



В последнее время в социальных сетях нашумел миф от QAnon, будто некий иностранный агент из посольства США в Риме тайно сгрузил данные из машин для голосования в США на военный итальянский спутник, преобразовал их в пользу Байдена, а затем загрузил обратно на Землю.



«Что-то происходит. Некоторые из нас уже все поняли», — пишут в ветке QAnon в социальной сети «Клаутхаб» (Clouthub), где трамписты обсуждают свои теории заговора и домыслы.



В антиправительственное ополчение «Хранители клятвы» (The Oath Keepers) входят действующие и бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов. Их можно опознать по характерным нашивкам на тактических жилетах и шлемах. Лидер организации призвал Трампа назначить их своими представителями и наделить особыми правами, чтобы они могли убивать федеральных служащих, захватить контроль над ФБР, ЦРУ и Агентством национальной безопасности и уничтожить Байдена.



Еще среди собравшихся были «Владельцы оружия за Трампа», самопровозглашенное ополчение для подавления тирании под названием «Три процента», «Латиноамериканцы за Трампа», которые считают любые законы об оружии неконституционными, «Бугалу-бойз», которые носят гавайские рубашки с военной формой и надеются развязать вторую гражданскую войну, а также откровенно бандитские «Гордые парни» (The Proud Boys) — противники миграции, женоненавистники и исламофобы, которым Трамп в сентябре велел «быть готовыми».



Их лидер Энрике Таррио (Enrique Tarrio) был арестован в Вашингтоне на прошлых выходных и выселен из города решением суда. Но все равно он провел те выходные в Белом доме, хвастаясь в социальной сети «Парлер» (Parler), что его туда пригласили «в последнюю минуту». В Белом доме заявили, что это была обычная общественная экскурсия по рождественским декорациям и подчеркнули, что с президентом он не встречался.



Таким образом немалую часть собравшихся составляли агрессивные элементы, которые должны были появиться на радаре у служб национальной безопасности заранее. «Они же не на чаепитие собираются», — откликнулся генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин (Karl Racine).



31 декабря демократка и член Конгресса Максин Уотерс (Maxine Waters) целый час проговорила по телефону с начальником полиции Капитолия Стивеном Зундом (Steven Sund), делясь своими опасениями по поводу запланированного на 6 января митинга в поддержку Трампа.



«Зная, что „Гордые парни", „Хранители клятвы" и другие правоэкстремистские группы либо уже собрались в столице, либо вот-вот туда прибудут, чтобы низвергнуть волю народа, и учитывая все их разговоры о том, чтобы пронести в округ Колумбия оружие, я выразила серьезную обеспокоенность насчет действующих протоколов безопасности», — заявила она.



«Еще я спросила его, что будет, если толпа попытается вмешаться, но он меня заверил, что полиция с этим разберется. Он уверенно заявил, что эти люди не смогут попасть ни внутрь Капитолия, ни на крышу».



При этом доклад ФБР из Норфолка, штат Вирджиния, нарисовал картину смертельной опасности. В частности, он предупредил, что заговорщики имели даже карты туннелей Капитолия и координировали планы поездок минимум из четырех других штатов.



На онлайн-форумах шли такие обсуждения: «Будьте готовы к бою. Пусть в Конгрессе услышат звон стекла и треск выломанных дверей и увидят, как льется кровь их солдат-рабов из BLM („Жизни черных важны" — прим. ИноСМИ) и „Антифы". Действуйте решительнее. Прекратите называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, как на войну. Мы или получим своего президента или умрем. Другого исхода быть не может».



Первая плохо охраняемая баррикада была прорвана около 13:15, а к 14:00 Зунд и мэр обратились за поддержкой к Национальной гвардии округа Колумбия. На получение официального одобрения ушел целый час. На следующий день Трамп заявит на видео, что он действовал «безотлагательно», хотя на самом деле полномочия дал Пенс. Говорят, что президент сидел у телевизора, как приклеенный.







Участники штурма Капитолия:



QAnon



Сторонники теории заговора, родившейся из анонимных онлайн-сообщений некого пользователем по имени «Q». Ее стержневая идея — что миром правит клика сатанистов-педофилов, а Дональд Трамп ведет против них войну.







«Гордые парни»



Члены этой группы считают, что современная западная культура и общество выхолащивают мужчин и подрывают традиционные консервативные ценности. Они выступают за вооруженную борьбу с «Антифой» и проводят акции протеста против BLM.







«Хранители клятвы»



Группа крайне правых антиправительственных ополченцев состоит из бывших и действующих военных и полицейских. Ее члены считают своим долгом «защищать конституцию от всех врагов, иностранных или внутренних».







Движение «Бугалу»



Эта неформальная крайне правая антиправительственная группа стремится разжечь в США вторую гражданскую войну, — которую они называют «бугалу».







«Три процента»



Группа ультраправых либертарианцев выступает за сопротивление федеральному правительству и отстаивает право на ношение оружия. Название восходит к ложному утверждению, будто во время Американской революции лишь 3% американцев подняли оружие против британцев.







«Гройперы»



Разрозенная группа правых националистов, которых объединяет тяга к легализации ультраправых идей в современном политическом дискурсе. В основном активны в интернете, где ассоциируются с интернет-мемом «лягушонка Пепе» и ультраправым подкастером Ником Фуэнтесом (Nick Fuentes).







Маршируя через двери и влезая в разбитые окна, бунтовщики выкрикивали: «Это 1774 год», ссылаясь на своих предков, которые мушкетами, штыками и мечами отстаивали Декларацию независимости от британского владычества.



«Патриоты» же XXI века явились вооруженные мобильными телефонами, чтобы не пропустить ни единого посягательства и злодеяния. Они избивали потрясенных полицейских флагштоками, пускали в ход электрошокеры, слезоточивый газ и даже костыли. Они мочились в священных коридорах, выцарапывали антисемитские и неофашистские граффити, размазывали по стенам экскременты и даже пронесли в бастион свободы флаг Конфедерации.



Приехавший из Мемфиса, штат Теннесси, Мэтт Бледсо снял свой поход на Капитолий на видео. «Будущее не остановить. Мы пришли. Это только начало», — объявил он, снимая, как люди карабкаются по стенам.



Видеожурналист Брендан Гутеншвагер (Brendan Gutenschwager) сказал: «Это была разрозненная и разгневанная толпа схожих взглядов. Когда они только попали внутрь, они стучали по стенам и ломали и спихивали предметы, но очень быстро пошли разговоры: „Ничего не трогайте, ничего не ломайте, это наш дом, мы не собираемся его уничтожать"».



Но при этом он видел, как «люди с бейсбольными битами избивали полицейских и ломали предметы». Он сказал: «Полиция метала в них дымовые шашки, а они кидали их обратно. Был полный хаос, все летело отовсюду».



В записи с других точек видно, как жестоко избивают полицейского, как стреляют в некую бунтарку, которая пыталась пролезть через окно во внутренний коридор в Палату представителей, и как толпа с криками «Раз-два, взяли» ломает дверь, зажимает спецназовца в дверном проеме и вдавливает защитный щиток ему в лицо.



Уже удалось опознать минимум 28 сотрудников правоохранительных органов из 12 штатов, которые приехали на митинг в выходные дни, чтобы поучаствовать в бесчинствах. Еще десятки находятся под следствием.



Конгрессменам — как мужчинам, так и женщинам — и их помощникам пришлось защищаться от разъяренной толпы. В кабинете Аянны Прессли (Ayanna Pressley), демократки из Массачусетса, сотрудники забаррикадировали дверь мебелью. Начато расследование, почему ее аварийную кнопку заблаговременно сняли со стены.



В 15:09 конгрессмен из Калифорнии Тед Лью (Ted Lieu) и его коллега из Род-Айленда Дэвид Чичиллине (David Cicilline) заперлись у себя в кабинете и разослали коллегам текстовые сообщения с предложением снять Трампа с должности. Те, кто смогли ответить, были настроены категоричны: да. Хотя за дверью бушевал хаос, эти двое тут же приступили к проекту резолюции об импичменте.



С тех пор контору Чичиллине наводнили угрозы расправы. В одной говорится: «На этот раз ты и впрямь раздразнил медведя, сучонок. Ты нарвался, понимаешь? Против тебя 80 миллионов, врубаешься, коммуняка хренов? Если объявишь ему импичмент, получишь гражданскую войну, усек?»



Зарегистрирован резкий скачок в трафике серверов «Парлер» и других социальных сетей, где «патриоты» хвастают своими «подвигами» — Телеграм, «Клаутхаб» (Clouthub), «Меве» (Mewe). На «Гэб» (Gab) посыпались призывы к толпе в Капитолии выследить вице-президента и повесить его.



Толпа угрожала репортерам, им разбивали аппаратуру, завязывали узлом кабели, а на стене нацарапали «Смерть СМИ». Но некоторые активисты все же толпились вокруг журналистов, выспрашивали у них последние новости, искали одобрения и интересовались, как там президент. «Что он говорит, куда нам идти, что делать?», — спрашивали они.



В социальных сетях стали одновременно бахвалиться воображаемой славой своих подвигов и сетовать, что любимому лидеру это не помогло.



«Никакого федерального здания я не оскверняла. Не надо поклепа, неженки вы этакие. Я перелезла через стены федерального здания, и мы его, [нецензурно], захватили. Да здравствует Америка! Нельзя не бунтовать, когда тирания становится законом», — написала на «Клаутхаб» некая Эмили.



Другой пользователь размышлял: «Новый миропорядок нас победил. Трамп был нашим главным защитником, но и его не хватило. А ведь он старался изо всех сил… Мы сегодня штурмовали столицу, но стало только хуже. Я вас всех-всех очень люблю, спасибо, что не сдавались до конца. Почему, Боже, почему? Почему ты от нас отвернулся?»







Комментарии читателей:







John Akerman



Былое величие к Америке так и не вернулось.







tim wilson



Что за куча недоумков. Сколько разочарованных злых и опасных людей. Бездоказательно верят, что выборы у них украли. Непонятно, что с ними делать.







Michael Davidson



Сходите на сборище местного клуба «плоскоземельщиков», там таких куча гнездится.







GetridofthebiasedBBC



Жаль, что после погромов BLM («Жизни черных важны» — ред. ИноСМИ) аналогичных мер мы так и не увидели.







Eileen Tindall



Ничего не поделаешь. Подонки есть в любом обществе.







We deserve better



Да, но почему-то в современном западном мире их все больше и они все радикальнее. Кроме того, большинство из них якобы верят в Бога — это вообще никак не вяжется.







Andy Gardner



Это не настоящие христиане, их сердца полны злобы.







John McArthur



Ужасно, конечно. Но мне вот интересно, сколько миллионов человек будут потом хвастать внукам, что они тоже «там» были — как после Вудстока.







Tertullian of Carthage



А почему про «Антифу» никогда не пишут «вооруженные повстанцы», а BLM никогда не называют «леворадикалами», а?







Aisha Harper



Ребята, вы пропустили главный момент. «Таймс» впервые опубликовала матерные слова без отточий.







ThoughtIdRetired



Я всегда думал, какая нация может получиться из неудачников и сектантов, которые прибыли из Европы и Британии? Почитав про эту толпу, я подумал, что эти опасения небезосновательны.







Hawaii 5-0



Америку основали подонки и религиозные фанатики. Так что ничего удивительного.







Aabb



Они не представляют никакой угрозы. Это не настоящая толпа.







Butterscotch Ripple



Люди погибли. Имей совесть, а?







Altrux



Эти люди просто феерически тупы. По сравнению с ними Трамп и впрямь выглядит «стабильным гением». Что случилось с американским образованием?







Lesser of two weevils



Да там креационизм преподают, что ты хочешь?







The Pomologist



Нет, это реакция на левачество и политкорректность.







Thommo



Это крикливое и опасное меньшинство. С ними надо бороться, как с нашествием крыс.







Kerensa



А вот одного из арестованных, — что скакал там в мехах и флагом махал, — звать Аарон Мостофски, он член Демократической партии, а папенька у него — судья из Нью-Йорка. Вот интересно, что он там забыл?







Melchior



С оппозицией разбираются, как Китай в Гонконге.







Oh I say



Вот вам и американская мечта.







David



Не могу себе представить, чтобы такое случилось в Кремле.







Ann-Catherine Morner from Sweden



Смотрел «Броненосец Потемкин»? И то — это кино, в нем все прилично.







Автор: Джеки Годдард (Jacqui Goddard) для The Times, Великобритания, перевод Повстанцы несли флаг побежденного лидера и выкрикивали его многократно опровергнутые жалобы о якобы украденных выборах. Они откликнулись на его призыв «сражаться, как черти» и утверждали, будто защищают свободу слова, но при этом нападали на средства, которые их предки создали для ее защиты, — американскую конституцию и Конгресс.Уже развернулась целая охота с целью опознать и привлечь к ответственности штурмовавших Капитолий США и тех, кто участвовал в заговоре изнутри. Посыпавшиеся улики даже вынудили конгрессменов подозревать друг друга.«У нападавших имелись необычайно подробные сведения о планировке здания Капитолия», — сообщила член Конгресса Мики Шерилл (Mikie Sherrill) в письме исполняющему обязанности начальника полиции Капитолия и временно исполняющим обязанности парламентским приставам Палаты представителей и Сената. Их предшественники единодушно подали в отставку.Письмо, скрепленное 33 подписями, призывает незамедлительно расследовать, почему 5 января, за день до штурма, доступ в Капитолий получило «необычайное число» посетителей. Приток визитеров нарушает ограничения, введенные из-за пандемии в марте прошлого года, и насторожил отвечающих за безопасность парламентских приставов, когда те о нем узнали.В письме отмечалось, что некоторые из посетителей на следующий день участвовали в митинге у Белого дома.Своими теориями заговора и мрачными пророчествами, будто «радикальный социалист» Джо Байден принесет стране беды и лишения, Трамп, его адвокаты, члены семьи и сторонники из числа республиканцев месяцами подкладывали дрова в будущий костер.Когда вице-президент Майк Пенс начал торжественную церемонию утверждения результатов выборов по штатам, словно чиркнула спичка. Трамп давно прессовал своего верного заместителя, чтобы тот в одностороннем порядке признал победу Байдена недействительной, но теперь лишился последней надежды и впал в отчаяние.«История запомнит тебя либо патриотом, либо жалким трусом», — сообщил он Пенсу на напряженном заседании в Овальном кабинете тем утром, после чего вице-президент отправился в Капитолий, а Трамп — в Эллипс, район к югу от Белого дома, чтобы обратиться к замершим в ожидании поклонникам.Район заполонили толпы народа. Одни прибывали организованными группами, другие — с членами семьи и друзьями, третьи — в одиночку. Их тон и намерения были самые разные — от верных трампистов из оперы «Вернем Америке былое величие» до известных экстремистов и доморощенных фашистов, неонацистов, бунтовщиков и членов групп ненависти, явно что-то замышляющих.«Студенты за Трампа» и родственная им трампистская организация «Поворотный момент» (Turning Point) — праворадикальные группы, которых Антидиффамационная лига относит к белым шовинистам, — отрядили на «борьбу» за президента 80 автобусов с «патриотами», сообщил ее лидер Чарли Кирк (Charlie Kirk).В толпе маячили транспаранты QAnon, — сторонники этой теории заговора убеждены, что президент спасает мир от клики сатанистов, кровопийц и педофилов, которой верховодят демократы.В последнее время в социальных сетях нашумел миф от QAnon, будто некий иностранный агент из посольства США в Риме тайно сгрузил данные из машин для голосования в США на военный итальянский спутник, преобразовал их в пользу Байдена, а затем загрузил обратно на Землю.«Что-то происходит. Некоторые из нас уже все поняли», — пишут в ветке QAnon в социальной сети «Клаутхаб» (Clouthub), где трамписты обсуждают свои теории заговора и домыслы.В антиправительственное ополчение «Хранители клятвы» (The Oath Keepers) входят действующие и бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов. Их можно опознать по характерным нашивкам на тактических жилетах и шлемах. Лидер организации призвал Трампа назначить их своими представителями и наделить особыми правами, чтобы они могли убивать федеральных служащих, захватить контроль над ФБР, ЦРУ и Агентством национальной безопасности и уничтожить Байдена.Еще среди собравшихся были «Владельцы оружия за Трампа», самопровозглашенное ополчение для подавления тирании под названием «Три процента», «Латиноамериканцы за Трампа», которые считают любые законы об оружии неконституционными, «Бугалу-бойз», которые носят гавайские рубашки с военной формой и надеются развязать вторую гражданскую войну, а также откровенно бандитские «Гордые парни» (The Proud Boys) — противники миграции, женоненавистники и исламофобы, которым Трамп в сентябре велел «быть готовыми».Их лидер Энрике Таррио (Enrique Tarrio) был арестован в Вашингтоне на прошлых выходных и выселен из города решением суда. Но все равно он провел те выходные в Белом доме, хвастаясь в социальной сети «Парлер» (Parler), что его туда пригласили «в последнюю минуту». В Белом доме заявили, что это была обычная общественная экскурсия по рождественским декорациям и подчеркнули, что с президентом он не встречался.Таким образом немалую часть собравшихся составляли агрессивные элементы, которые должны были появиться на радаре у служб национальной безопасности заранее. «Они же не на чаепитие собираются», — откликнулся генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин (Karl Racine).31 декабря демократка и член Конгресса Максин Уотерс (Maxine Waters) целый час проговорила по телефону с начальником полиции Капитолия Стивеном Зундом (Steven Sund), делясь своими опасениями по поводу запланированного на 6 января митинга в поддержку Трампа.«Зная, что „Гордые парни", „Хранители клятвы" и другие правоэкстремистские группы либо уже собрались в столице, либо вот-вот туда прибудут, чтобы низвергнуть волю народа, и учитывая все их разговоры о том, чтобы пронести в округ Колумбия оружие, я выразила серьезную обеспокоенность насчет действующих протоколов безопасности», — заявила она.«Еще я спросила его, что будет, если толпа попытается вмешаться, но он меня заверил, что полиция с этим разберется. Он уверенно заявил, что эти люди не смогут попасть ни внутрь Капитолия, ни на крышу».При этом доклад ФБР из Норфолка, штат Вирджиния, нарисовал картину смертельной опасности. В частности, он предупредил, что заговорщики имели даже карты туннелей Капитолия и координировали планы поездок минимум из четырех других штатов.На онлайн-форумах шли такие обсуждения: «Будьте готовы к бою. Пусть в Конгрессе услышат звон стекла и треск выломанных дверей и увидят, как льется кровь их солдат-рабов из BLM („Жизни черных важны" — прим. ИноСМИ) и „Антифы". Действуйте решительнее. Прекратите называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, как на войну. Мы или получим своего президента или умрем. Другого исхода быть не может».Первая плохо охраняемая баррикада была прорвана около 13:15, а к 14:00 Зунд и мэр обратились за поддержкой к Национальной гвардии округа Колумбия. На получение официального одобрения ушел целый час. На следующий день Трамп заявит на видео, что он действовал «безотлагательно», хотя на самом деле полномочия дал Пенс. Говорят, что президент сидел у телевизора, как приклеенный.Маршируя через двери и влезая в разбитые окна, бунтовщики выкрикивали: «Это 1774 год», ссылаясь на своих предков, которые мушкетами, штыками и мечами отстаивали Декларацию независимости от британского владычества.«Патриоты» же XXI века явились вооруженные мобильными телефонами, чтобы не пропустить ни единого посягательства и злодеяния. Они избивали потрясенных полицейских флагштоками, пускали в ход электрошокеры, слезоточивый газ и даже костыли. Они мочились в священных коридорах, выцарапывали антисемитские и неофашистские граффити, размазывали по стенам экскременты и даже пронесли в бастион свободы флаг Конфедерации.Приехавший из Мемфиса, штат Теннесси, Мэтт Бледсо снял свой поход на Капитолий на видео. «Будущее не остановить. Мы пришли. Это только начало», — объявил он, снимая, как люди карабкаются по стенам.Видеожурналист Брендан Гутеншвагер (Brendan Gutenschwager) сказал: «Это была разрозненная и разгневанная толпа схожих взглядов. Когда они только попали внутрь, они стучали по стенам и ломали и спихивали предметы, но очень быстро пошли разговоры: „Ничего не трогайте, ничего не ломайте, это наш дом, мы не собираемся его уничтожать"».Но при этом он видел, как «люди с бейсбольными битами избивали полицейских и ломали предметы». Он сказал: «Полиция метала в них дымовые шашки, а они кидали их обратно. Был полный хаос, все летело отовсюду».В записи с других точек видно, как жестоко избивают полицейского, как стреляют в некую бунтарку, которая пыталась пролезть через окно во внутренний коридор в Палату представителей, и как толпа с криками «Раз-два, взяли» ломает дверь, зажимает спецназовца в дверном проеме и вдавливает защитный щиток ему в лицо.Уже удалось опознать минимум 28 сотрудников правоохранительных органов из 12 штатов, которые приехали на митинг в выходные дни, чтобы поучаствовать в бесчинствах. Еще десятки находятся под следствием.Конгрессменам — как мужчинам, так и женщинам — и их помощникам пришлось защищаться от разъяренной толпы. В кабинете Аянны Прессли (Ayanna Pressley), демократки из Массачусетса, сотрудники забаррикадировали дверь мебелью. Начато расследование, почему ее аварийную кнопку заблаговременно сняли со стены.В 15:09 конгрессмен из Калифорнии Тед Лью (Ted Lieu) и его коллега из Род-Айленда Дэвид Чичиллине (David Cicilline) заперлись у себя в кабинете и разослали коллегам текстовые сообщения с предложением снять Трампа с должности. Те, кто смогли ответить, были настроены категоричны: да. Хотя за дверью бушевал хаос, эти двое тут же приступили к проекту резолюции об импичменте.С тех пор контору Чичиллине наводнили угрозы расправы. В одной говорится: «На этот раз ты и впрямь раздразнил медведя, сучонок. Ты нарвался, понимаешь? Против тебя 80 миллионов, врубаешься, коммуняка хренов? Если объявишь ему импичмент, получишь гражданскую войну, усек?»Зарегистрирован резкий скачок в трафике серверов «Парлер» и других социальных сетей, где «патриоты» хвастают своими «подвигами» — Телеграм, «Клаутхаб» (Clouthub), «Меве» (Mewe). На «Гэб» (Gab) посыпались призывы к толпе в Капитолии выследить вице-президента и повесить его.Толпа угрожала репортерам, им разбивали аппаратуру, завязывали узлом кабели, а на стене нацарапали «Смерть СМИ». Но некоторые активисты все же толпились вокруг журналистов, выспрашивали у них последние новости, искали одобрения и интересовались, как там президент. «Что он говорит, куда нам идти, что делать?», — спрашивали они.В социальных сетях стали одновременно бахвалиться воображаемой славой своих подвигов и сетовать, что любимому лидеру это не помогло.«Никакого федерального здания я не оскверняла. Не надо поклепа, неженки вы этакие. Я перелезла через стены федерального здания, и мы его, [нецензурно], захватили. Да здравствует Америка! Нельзя не бунтовать, когда тирания становится законом», — написала на «Клаутхаб» некая Эмили.Другой пользователь размышлял: «Новый миропорядок нас победил. Трамп был нашим главным защитником, но и его не хватило. А ведь он старался изо всех сил… Мы сегодня штурмовали столицу, но стало только хуже. Я вас всех-всех очень люблю, спасибо, что не сдавались до конца. Почему, Боже, почему? Почему ты от нас отвернулся?»John AkermanБылое величие к Америке так и не вернулось.tim wilsonЧто за куча недоумков. Сколько разочарованных злых и опасных людей. Бездоказательно верят, что выборы у них украли. Непонятно, что с ними делать.Michael DavidsonСходите на сборище местного клуба «плоскоземельщиков», там таких куча гнездится.GetridofthebiasedBBCЖаль, что после погромов BLM («Жизни черных важны» — ред. ИноСМИ) аналогичных мер мы так и не увидели.Eileen TindallНичего не поделаешь. Подонки есть в любом обществе.We deserve betterДа, но почему-то в современном западном мире их все больше и они все радикальнее. Кроме того, большинство из них якобы верят в Бога — это вообще никак не вяжется.Andy GardnerЭто не настоящие христиане, их сердца полны злобы.John McArthurУжасно, конечно. Но мне вот интересно, сколько миллионов человек будут потом хвастать внукам, что они тоже «там» были — как после Вудстока.Tertullian of CarthageА почему про «Антифу» никогда не пишут «вооруженные повстанцы», а BLM никогда не называют «леворадикалами», а?Aisha HarperРебята, вы пропустили главный момент. «Таймс» впервые опубликовала матерные слова без отточий.ThoughtIdRetiredЯ всегда думал, какая нация может получиться из неудачников и сектантов, которые прибыли из Европы и Британии? Почитав про эту толпу, я подумал, что эти опасения небезосновательны.Hawaii 5-0Америку основали подонки и религиозные фанатики. Так что ничего удивительного.AabbОни не представляют никакой угрозы. Это не настоящая толпа.Butterscotch RippleЛюди погибли. Имей совесть, а?AltruxЭти люди просто феерически тупы. По сравнению с ними Трамп и впрямь выглядит «стабильным гением». Что случилось с американским образованием?Lesser of two weevilsДа там креационизм преподают, что ты хочешь?The PomologistНет, это реакция на левачество и политкорректность.ThommoЭто крикливое и опасное меньшинство. С ними надо бороться, как с нашествием крыс.KerensaА вот одного из арестованных, — что скакал там в мехах и флагом махал, — звать Аарон Мостофски, он член Демократической партии, а папенька у него — судья из Нью-Йорка. Вот интересно, что он там забыл?MelchiorС оппозицией разбираются, как Китай в Гонконге.Oh I sayВот вам и американская мечта.DavidНе могу себе представить, чтобы такое случилось в Кремле.Ann-Catherine Morner from SwedenСмотрел «Броненосец Потемкин»? И то — это кино, в нем все прилично.Автор: Джеки Годдард (Jacqui Goddard) для The Times, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп, задержанные — статья прочитана 171 раз Комментарии