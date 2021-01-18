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В России пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор



Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Говорит Москва" предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей, сообщает РИА Новости.

В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.

"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно", — пояснил он.

Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольное, а если кто-то хочет переболеть, то пусть болеет.
"Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — подытожил он.

Масштабная кампания по вакцинации от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. В столице делать прививки против COVID-19 начали еще 5 декабря. Первыми вакцинировали россиян из групп риска: учителей, врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и учреждений культуры, а затем уже работников предприятий, торговли и сферы услуг, СМИ, промышленности и транспорта, волонтеров, студентов и других.

Сейчас доступен созданный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ препарат "Спутник V" — он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Вскоре будет доступен и препарат "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".

Привиться могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также те, кто не болел ОРВИ. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства с 18 января готовы перейти к масштабной вакцинации, однако требуются дополнительные консультации с субъектами.
РИА Новости
Категории: общество, здоровье, в России
Ключевые слова: работа, договор, вакцинация, пункт
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добавлена сегодня, 18 января, 11:00

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