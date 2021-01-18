И. о. главы Пентагона рассказал об уважении к российским военным 🔊 Воспроизвести © AP Photo



И. о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях, сообщает



"Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках", — сказал Миллер, стенограмму беседы которого с журналистами распространил в пятницу Пентагон. "Падение численности населения, единственный источник доходов от полезных ископаемых — мне профессионально нравится (результат. — Прим. ред.)", — заявил Миллер. И. о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях, сообщает РИА Новости "Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках", — сказал Миллер, стенограмму беседы которого с журналистами распространил в пятницу Пентагон. "Падение численности населения, единственный источник доходов от полезных ископаемых — мне профессионально нравится (результат. — Прим. ред.)", — заявил Миллер. По его словам, Россия "полезным для себя образом" использует целый ряд нестандартных военных концепций.



Сдерживание России и КНР — основная заявленная цель Пентагона. Ранее сообщалось, что эксперты в обнародованном на сайте НАТО докладе советуют альянсу в отношениях с Россией продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. В документе подчеркивается, что альянс считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии НАТО, которую обсудят на предстоящем саммите в 2021 году.



Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: русские, Пентагон, глава, оценка — статья прочитана 154 раза Комментарии