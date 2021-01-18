ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне 🔊 Воспроизвести



ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.



Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.



Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.



ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп, задержанные — статья прочитана 191 раз Комментарии