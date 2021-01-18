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ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне
ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.
Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
vz.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп, задержанные
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