Рене Фазель: спонсоров чемпионата мира по хоккею просили бойкотировать турнир 🔊 Воспроизвести Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью ТАСС рассказал о том, когда организация примет решение по месту проведения запланированного в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня чемпионата мира, ситуация вокруг которого является тяжелой для IIHF как в финансовом, так и в политическом плане. Также он отметил, что мировое первенство в этом году обязательно состоится.











— Ранее вы говорили, что решение по месту проведения чемпионата мира может появиться на следующей неделе. Это действительно так?



— Да, совет IIHF будет 18 января. Мы можем принять окончательное решение в этот день, может быть, нам потребуется чуть больше времени.



— Была информация, что изначально совет должен был собраться 25−26 января. — Да, совет IIHF будет 18 января. Мы можем принять окончательное решение в этот день, может быть, нам потребуется чуть больше времени.— Была информация, что изначально совет должен был собраться 25−26 января.



— Стоит ли ожидать, что финальное решение будет принято именно в понедельник?



— Может быть (Фазель сказал это по-русски — прим. ТАСС), если мы в понедельник сможем учесть все нюансы, то мы примем решение в понедельник. Может быть, оно будет в среду, но я уверен, что до конца следующей недели решение такое будет.



— Можно ли говорить о том, что на нынешнюю ситуацию серьезно повлияли заявления двух основных спонсоров IIHF (компаний Nivea и Skoda — прим. ТАСС), которые сообщили, что не будут спонсировать чемпионат мира, если он все же пройдет в Минске?



— Нет. Мы решили провести видеоконференцию в понедельник еще до их заявлений, решение о совете было принято не по причине заявления спонсоров. Но я думаю, что это еще один важный фактор, по причине которого совет состоится.



— Но заявления спонсоров могут ведь оказать влияние на конечное решение IIHF.



— Да, и не только они. Как я уже говорил раньше, мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Белоруссии — прим. ТАСС) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны.



— Политическая ситуация, финансовые риски и, в конце концов, коронавирус могут ли послужить причиной отмены турнира?



— Нет, я этого не допускаю. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой.



— То есть только с этими тремя странами?



— На данный момент, да.



— Ваша родная Швейцария может помочь в проведении турнира?



— Там слишком дорого. Отели и все прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году (турнир не состоялся из-за коронавируса — прим. ТАСС) составил 37 млн евро. В Братиславе он был 18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже.



Но вы правы — ситуация с коронавирусом сказывается. Однако мы надеемся, что в мае мы сможем провести чемпионат мира, даже если мы вынуждены будем играть без зрителей. Мы хотим играть, мы будем разговаривать по этому поводу с оргкомитетом. Потому что два года без чемпионата мира — это нехорошо.



— Вы уверены, что Латвия сможет одна провести чемпионат мира с учетом того, что у нее только одна арена высокого уровня? Генеральный секретарь латвийской федерации рассказал, что в стране хотят построить еще один стадион за короткие сроки.



— Да, это так, это будет временный дворец. Мы рассмотрим все варианты: и с Латвией, и со Словакией, и с Данией, а потом примем решение. Но до того, как мы примем решение по Белоруссии, мы должны высказать большие слова благодарности белорусскому народу.



— Вы согласны с утверждением, что в случае отмены турнира в Минске IIHF попадет в непростую финансовую ситуацию?



— Если нам придется играть без зрителей, то надо будет поделиться доходами с организаторами. Нам предстоит найти лучший из возможных компромиссов с ними и учесть интересы обеих сторон.



— Насколько другой выглядит нынешняя ситуация с проведением чемпионата мира в Белоруссии по сравнению с 2014 годом, когда весь турнир проходил в Минске?



— Ситуация очень сильно изменилась после выборов в Белоруссии, когда [Александр] Лукашенко (президент Белоруссии — прим. ТАСС) был переизбран президентом. Все началось с демонстраций, с этого начались проблемы. Я надеялся, что ситуация успокоится, нам пришлось организовать диалог между всеми заинтересованными сторонами. Я видел Лукашенко и встречался с ним. Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение.



— Были ли вы готовы к такой реакции европейских СМИ на ваше фото с Лукашенко?



— Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием. Я думаю, что все было нормально, но люди подумали, что я занимаю позицию Белоруссии и Лукашенко, а это политика. Мы знаем о ситуации в Белоруссии, это очень печально, когда политика является частью спорта. Меня очень расстраивает и печалит, что так произошло. У нас будут разговоры с организаторами, белорусской федерацией хоккея, спонсорами, советом IIHF, нашим маркетинговым партнером. У нас контракт на проведение соревнований, не так все просто. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики. Но таковы реалии, мир меняется.



— IIHF находится сейчас между двух огней: с одной стороны, политическое давление, а с другой — вероятность больших финансовых потерь в связи с переносом турнира из Минска. Как вы это ощущаете сами?



— Согласен, политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно.



— Возможно ли в этой связи подумать о том, чтобы, например, проводить чемпионат мира раз в два года?



— Нет, на формат эта ситуация никак не влияет — турниры будут проходить каждый год. Я уверен, что мы еще организуем чемпионат мира в Белоруссии, когда ситуация будет более спокойной. Когда ситуация нормализуется, IIHF сделает все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Минске как можно быстрее.



— Одним из первых вопрос по проведению турнира в Минске поднял вице-президент IIHF финн Калерво Куммола. Есть ли между вами какая-либо конфронтация, как нынешняя ситуация повлияла на общение с ним?



— Мы два хоккейных человека. Мы понимаем — Куммола тоже находится под политическим давлением. Эта ситуация похожа на хоккейную команду. Когда у вас есть команда, не все партнеры играют так, как ты хочешь, и это часть игры. Как швейцарец, я стараюсь найти компромисс и объединять людей, но мы имеем, что имеем. Мы встретились с Лукашенко и это вызвало множество проблем. Люди и СМИ говорили, что Рене друг Лукашенко и он согласен со всем, что он делает. Но они не знают, где правда в этом вопросе.



— Все-таки хочется понять, какие у вас с Куммолой отношения сейчас?



— В последнее время они всегда очень напряженные. Но это как в политике, где у тебя всегда есть оппозиция.



— В IIHF есть ли люди, которые думают и говорят также, как он?



— Да. Но у нас хорошая дискуссия. Калерво постоянно ворчит, он самый ворчливый в нашей компании. Кстати, иногда это хорошо. Он делает свою работу, а я свою.



— Хотелось еще спросить, каково все же будущее в совете IIHF Владислава Третьяка, которому, по идее, санкции Спортивного арбитражного суда должны помешать входить в руководство федерации как представителю российского парламента?



— Вы правы в этом утверждении. Но этот вопрос мы будем решать на совете, только не на ближайшем, а в следующем месяце.



— Как вы полагаете, каким может быть решение совета IIHF?



— Я не знаю, может ли Третьяк остаться в совете, так как это нужно обсудить с нашими юристами. Я считаю, что это невероятно, когда такой уважаемый человек, трехкратный олимпийский чемпион, легенда мирового хоккея и человек, который столько сделал для игры, должен покинуть совет IIHF. Это очень сложно понять, но есть правила, и мы должны их обдумать и принять решение.



— Могли бы вы себе представить такое окончание вашего президентства в IIHF в связи с ситуацией вокруг того же чемпионата мира? И может ли такая ситуация заставить вас пойти на выборы президента IIHF еще раз?



— Нет, она не заставит. У нас будет конгресс в Санкт-Петербурге в сентябре и будут новые выборы. Думаю, что к сентябрю, все успокоится. Это точно мой последний год на посту президента IIHF. Это конец. Но я в хорошем настроении, я продолжаю работать и полностью отдаваться делу. Сейчас ситуация сравнима с тем, что вы плаваете в море, и пошел шторм. И я должен найти способ, как выбраться из этой ситуации.



— Каким вы тогда видите своего преемника?



— На данный момент у меня нет ответа. Пожалуйста, задайте мне этот вопрос, когда все это закончится.







/right] Беседовал Рустам Шарафутдинов, ТАСС[ /right] — Да, мы планировали провести совет 25 января. Но, исходя из нынешней ситуации, мы уже решили провести совет в понедельник в видеоформате.— Может быть (Фазель сказал это по-русски — прим. ТАСС), если мы в понедельник сможем учесть все нюансы, то мы примем решение в понедельник. Может быть, оно будет в среду, но я уверен, что до конца следующей недели решение такое будет.— Можно ли говорить о том, что на нынешнюю ситуацию серьезно повлияли заявления двух основных спонсоров IIHF (компаний Nivea и Skoda — прим. ТАСС), которые сообщили, что не будут спонсировать чемпионат мира, если он все же пройдет в Минске?— Нет. Мы решили провести видеоконференцию в понедельник еще до их заявлений, решение о совете было принято не по причине заявления спонсоров. Но я думаю, что это еще один важный фактор, по причине которого совет состоится.— Да, и не только они. Как я уже говорил раньше, мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Белоруссии — прим. ТАСС) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны.— Нет, я этого не допускаю. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой.— На данный момент, да.— Там слишком дорого. Отели и все прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году (турнир не состоялся из-за коронавируса — прим. ТАСС) составил 37 млн евро. В Братиславе он был 18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже.Но вы правы — ситуация с коронавирусом сказывается. Однако мы надеемся, что в мае мы сможем провести чемпионат мира, даже если мы вынуждены будем играть без зрителей. Мы хотим играть, мы будем разговаривать по этому поводу с оргкомитетом. Потому что два года без чемпионата мира — это нехорошо.— Да, это так, это будет временный дворец. Мы рассмотрим все варианты: и с Латвией, и со Словакией, и с Данией, а потом примем решение. Но до того, как мы примем решение по Белоруссии, мы должны высказать большие слова благодарности белорусскому народу.— Если нам придется играть без зрителей, то надо будет поделиться доходами с организаторами. Нам предстоит найти лучший из возможных компромиссов с ними и учесть интересы обеих сторон.— Ситуация очень сильно изменилась после выборов в Белоруссии, когда [Александр] Лукашенко (президент Белоруссии — прим. ТАСС) был переизбран президентом. Все началось с демонстраций, с этого начались проблемы. Я надеялся, что ситуация успокоится, нам пришлось организовать диалог между всеми заинтересованными сторонами. Я видел Лукашенко и встречался с ним. Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение.— Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием. Я думаю, что все было нормально, но люди подумали, что я занимаю позицию Белоруссии и Лукашенко, а это политика. Мы знаем о ситуации в Белоруссии, это очень печально, когда политика является частью спорта. Меня очень расстраивает и печалит, что так произошло. У нас будут разговоры с организаторами, белорусской федерацией хоккея, спонсорами, советом IIHF, нашим маркетинговым партнером. У нас контракт на проведение соревнований, не так все просто. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики. Но таковы реалии, мир меняется.— Согласен, политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно.— Возможно ли в этой связи подумать о том, чтобы, например, проводить чемпионат мира раз в два года?— Нет, на формат эта ситуация никак не влияет — турниры будут проходить каждый год. Я уверен, что мы еще организуем чемпионат мира в Белоруссии, когда ситуация будет более спокойной. Когда ситуация нормализуется, IIHF сделает все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Минске как можно быстрее.— Мы два хоккейных человека. Мы понимаем — Куммола тоже находится под политическим давлением. Эта ситуация похожа на хоккейную команду. Когда у вас есть команда, не все партнеры играют так, как ты хочешь, и это часть игры. Как швейцарец, я стараюсь найти компромисс и объединять людей, но мы имеем, что имеем. Мы встретились с Лукашенко и это вызвало множество проблем. Люди и СМИ говорили, что Рене друг Лукашенко и он согласен со всем, что он делает. Но они не знают, где правда в этом вопросе.— В последнее время они всегда очень напряженные. Но это как в политике, где у тебя всегда есть оппозиция.— Да. Но у нас хорошая дискуссия. Калерво постоянно ворчит, он самый ворчливый в нашей компании. Кстати, иногда это хорошо. Он делает свою работу, а я свою.— Вы правы в этом утверждении. Но этот вопрос мы будем решать на совете, только не на ближайшем, а в следующем месяце.— Я не знаю, может ли Третьяк остаться в совете, так как это нужно обсудить с нашими юристами. Я считаю, что это невероятно, когда такой уважаемый человек, трехкратный олимпийский чемпион, легенда мирового хоккея и человек, который столько сделал для игры, должен покинуть совет IIHF. Это очень сложно понять, но есть правила, и мы должны их обдумать и принять решение.— Нет, она не заставит. У нас будет конгресс в Санкт-Петербурге в сентябре и будут новые выборы. Думаю, что к сентябрю, все успокоится. Это точно мой последний год на посту президента IIHF. Это конец. Но я в хорошем настроении, я продолжаю работать и полностью отдаваться делу. Сейчас ситуация сравнима с тем, что вы плаваете в море, и пошел шторм. И я должен найти способ, как выбраться из этой ситуации.— На данный момент у меня нет ответа. Пожалуйста, задайте мне этот вопрос, когда все это закончится. Категории: спорт Ключевые слова: чемпионат мира по хоккею, бойкот, спонсор, Рене Фазель — статья прочитана 119 раз Комментарии