В Черном море затонул российский сухогруз 🔊 Воспроизвести Фото: кадр из видео



В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре.



«По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства.



Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» и В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре.«По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства.Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» и ВЗГЛЯД со ссылкой на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера.







Росморречфлот: на борту затонувшего украинского сухогруза находилось двое россиян



На борту судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, находились 12 человек, двое из них - граждане России. Об этом



"Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания", - сказали в пресс-службе.



В Росморречфлоте уточнили, что судовладелец - компания Arvin Shipping LTD, сухогруз ходит под флагом Палау.



Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.



По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз. Ранее Гюнер сообщил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия, сообщил "Взгляд".На борту судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, находились 12 человек, двое из них - граждане России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота."Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания", - сказали в пресс-службе.В Росморречфлоте уточнили, что судовладелец - компания Arvin Shipping LTD, сухогруз ходит под флагом Палау.Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз. Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Турция, катастрофа, Черное море, сухогруз — статья прочитана 185 раз Комментарии