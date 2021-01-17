У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer 🔊 Воспроизвести



У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает



"Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", — пишет издание.



Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.



"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина. У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Едиот Ахронот"."Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", — пишет издание.Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту."По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина. В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы в таких случаях.



Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января. На первом этапе прививали медработников, студентов-медиков, сотрудников гериатрических заведений и представителей органов власти, которые должны были послужить примером для всех остальных. На втором этапе начали прививать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. Первую дозу вакцины получили уже более двух миллионов человек, вторую — свыше 200 тысяч. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, Израиль, паралич, вакцинация, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 208 раз Комментарии