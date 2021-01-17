Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer

У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer



У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Едиот Ахронот".

"Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", — пишет издание.

Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина.
В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы в таких случаях.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января. На первом этапе прививали медработников, студентов-медиков, сотрудников гериатрических заведений и представителей органов власти, которые должны были послужить примером для всех остальных. На втором этапе начали прививать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. Первую дозу вакцины получили уже более двух миллионов человек, вторую — свыше 200 тысяч.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вакцина, Израиль, паралич, вакцинация, коронавирус, Pfizer
статья прочитана 208 раз
добавлена сегодня, 17 января, 15:04

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка