МГФ «МИР» внедряет новые стартап-проекты в Армении 🔊 Воспроизвести







Международный гуманитарный фонд «МИР» (МГФ) приступил к внедрению на территории Армении новых стартап-проектов. Руководством фонда принято решение занять один из наиболее важных кластеров развития туризма для граждан России и Армении на своих территориях.



Туризм обеспечивает средствами к существованию миллионы людей, а миллиардам дает возможность по достоинству оценить культурную самобытность своего народа и народов России и Армении, а также богатство природы.



На протяжении 10 лет представители фонда регулярно занимались развитием армяно-российских отношений на всех уровнях развития государств. Были восстановлены в городе Гюмри «Холм чести» — мемориальный комплекс, захоронение офицеров Российской империи, павших в русско-турецких войнах. В деревне Ошакан, неподалеку от Еревана был отреставрирован памятный комплекс русским воинам, павшим в Ошаканской битве 1827 года, в ходе которой Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России. В настоящий момент ведутся работы в селе Ерасх, в Араратской области по строительству мемориального комплекса «Холм Памяти», погибшим русским лётчикам 9 ноября 2020 года при крушении вертолета Ми-24 авиабазы Эребуни. Туризм обеспечивает средствами к существованию миллионы людей, а миллиардам дает возможность по достоинству оценить культурную самобытность своего народа и народов России и Армении, а также богатство природы.На протяжении 10 лет представители фонда регулярно занимались развитием армяно-российских отношений на всех уровнях развития государств. Были восстановлены в городе Гюмри «Холм чести» — мемориальный комплекс, захоронение офицеров Российской империи, павших в русско-турецких войнах. В деревне Ошакан, неподалеку от Еревана был отреставрирован памятный комплекс русским воинам, павшим в Ошаканской битве 1827 года, в ходе которой Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России. В настоящий момент ведутся работы в селе Ерасх, в Араратской области по строительству мемориального комплекса «Холм Памяти», погибшим русским лётчикам 9 ноября 2020 года при крушении вертолета Ми-24 авиабазы Эребуни. Основную роль в восстановлении туризма будут играть инновации и цифровизация, использование местных ценностей и создание достойных рабочих мест для всех, особенно для молодежи, женщин и представителей наиболее уязвимых групп в наших обществах. Для этого наш фонд направит все усилия на создание новой модели, которая поспособствует развитию партнерских российско-армянских отношений, а также продвижение научно обоснованной политики», - отметил руководитель фонда «МИР» Андраник Никогосян.



В Армении для женщин, сельских общин и многих других исторически маргинализированных групп населения туризм является средством интеграции, расширения прав и возможностей и получения дохода.



Благодаря туризму станет возможным обеспечить предоставление услуг в удаленных районах страны, поддержать экономический рост на селе, обеспечить доступ к профессиональной подготовке и рабочим местам, а также зачастую изменить оценку и понимание населением и обществом в целом подлинной ценности культурного и природного наследия своих стран. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Международный гуманитарный фонд «Мир», Армения, Андраник Никогосян — статья прочитана 150 раз Комментарии