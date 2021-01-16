Загрузка... Россия вернула свое: болгары высказались о решении ЕСПЧ по Крыму 🔊 Воспроизвести © Фото : Александр Андреев



Читатели болгарского издания "Дневник" прокомментировали решение ЕСПЧ по жалобе Украины относительно Крыма, передает



Ранее Страсбургский суд признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом. Иными словами, суд полагает, что Россия несет ответственность за события на полуострове с 27 февраля 2014 года.



В комментариях болгарские читатели обсудили важность географического положения полуострова, а также признали, что Крым много лет являлся российской территорией.



"Крым, если вы посмотрите на карту Черного моря, имеет важное геостратегическое положение, оттуда можно все контролировать! Естественно, Россия вернула себе российскую территорию, подаренную Украине! Хрущев подарил, Путин забрал подарок — делов то", — написала Dariya Koleva. Она отметила, что тут нечего обсуждать. Читатели болгарского издания "Дневник" прокомментировали решение ЕСПЧ по жалобе Украины относительно Крыма, передает РИА Новости Ранее Страсбургский суд признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом. Иными словами, суд полагает, что Россия несет ответственность за события на полуострове с 27 февраля 2014 года.В комментариях болгарские читатели обсудили важность географического положения полуострова, а также признали, что Крым много лет являлся российской территорией."Крым, если вы посмотрите на карту Черного моря, имеет важное геостратегическое положение, оттуда можно все контролировать! Естественно, Россия вернула себе российскую территорию, подаренную Украине! Хрущев подарил, Путин забрал подарок — делов то", — написала Dariya Koleva. Она отметила, что тут нечего обсуждать. Кто-то из пользователей добавил, что нынешнее положение вещей — это результат грамотной внешней политики России и провального подхода Украины к решению вопроса.



"Украина сама сглупила в случае с Крымом", — пишет vassilun. Пользователь напомнил, что на полуострове находится база Черноморского флота, поэтому нечего удивляться, что Россия его забрала.



"Украина думала, что она просто топнет ножкой, и все русские на Украине испугаются. Не сработало", — отметил пользователь anonim440.



"Права Украины! Господа западники, а где права Сербии? При захвате Косова были убиты тысячи сербов, а Крым был взят без единой жертвы. Хватит разводить демагогию", — заключил комментатор под ником antoni.



Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.



Также в последние годы со стороны Украины и западных стран часто поступают обвинения в адрес России в "нарушении прав" крымских татар. Однако, как отмечают в Госдуме, благодаря возвращению полуострова в состав страны татары получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. При этом глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года жалобы на нарушение прав нацменьшинств, которые рассматривают международные площадки по борьбе за права человека, на самом деле поступают от людей, которые давно не живут в Крыму. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, история Ключевые слова: аналитика, ЕСПЧ, СМИ, Болгария, Крым, Право, присоединение, аннексия, комментарии — статья прочитана 160 раз Комментарии