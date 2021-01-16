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Центрист Армин Лашет стал лидером правящей партии Германии. Но станет ли он канцлером?

REUTERS Подпись к фото, Армин Лашет родился в 1961 году, по образованию он юрист


Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) на своем виртуальном съезде избрала нового лидера - им стал 59-летний Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает ВВС.
Именно его кандидатуру поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

Из 991 поданных голосов Лашет получил 521.

Один из его соперников, корпоративный юрист Фридрих Мерц, получил 466 голосов. Еще один претендент, глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген, выбыл в первом туре.

Ангела Меркель еще в 2018 году, уйдя с поста председателя ХДС, пообещала, что оставит пост главы правительства после выборов осенью 2021 года, которые назначены на 26 сентября.

Традиционно новый глава партии должен был бы повести блок ХДС/ХСС на эти выборы в роли кандидата в канцлеры, однако в этом году из-за пандемии ситуация изменилась, и теперь неясно, сможет ли умеренный центрист Лашет выйти в канцлеры.
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bbc.com
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Германия, канцлер, лидер, ХДС
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добавлена сегодня, 16 января, 14:44

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