Украина запретила русский язык в сфере обслуживания 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский, сообщает



Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф. На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский, сообщает РИА Новости Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф. "На практике это значит, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", — написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.



Он добавил, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.



По словам омбудсмена, переход сферы обслуживания на украинский будет способствовать улучшению качества услуг и развитию государственного языка.



Исключительно украинский



Государственный язык на Украине один — украинский, хотя конституция гарантирует свободное развитие и защиту русского и других языков национальных меньшинств.



Верховная рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Он обязывает граждан Украины общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.



Статьи закона вступали в силу постепенно: была создана специальная языковая комиссия, введена должность языкового омбудсмена. Документ, в частности, предусматривает для чиновников экзамены, определяющие уровень знания украинского языка. Штрафы за нарушения составляют от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (от 182 до 242 долларов по сегодняшнему курсу).



Закон резко критиковала украинская оппозиция. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Верховной рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, но суд пока не вынес решение.



Бизнес не готов отказаться от русского



Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сфера услуг не готова к переходу на украинский язык. По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать.



"По сути, против ресторанов могут применять определенные санкции, если в нем будет персонал разговаривать на русском. Конечно, сфера к этому не готова, однако люди хотят сохранить работу, поэтому, скорее всего, будут коверкать украинский язык, в частности, использовать суржик (смешение двух языков в речи - ред.)", - считает эксперт.



Схожее мнение выразил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отказ от русского языка в сфере услуг, скорее всего, будет формальным.



"По большому счету ситуация не поменяется. Никакого перехода на украинский не будет, все останется как есть, но появятся многочисленные бытовые конфликты в этой сфере. Языковым инспекторам придется обосновывать свою работу, будут проверки, штрафы, и количество конфликтных ситуаций в этой сфере вырастет, но резкого перехода не произойдет. К этому не готов ни бизнес, ни клиенты", - сказал эксперт РИА Новости.



В Раде хотят отменить штрафы



В конце 2020 года депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, соответствующий законопроект он внес в парламент.



Уполномоченный по защите госязыка назвал "атакой" на языковой закон инициативу Бужанского. По его мнению, она не имеет ничего общего с развитием или повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Креминь также посчитал, что закон о языке сейчас "вообще не нужно трогать", и выразил надежду, что законопроект об отмене штрафов не будет иметь поддержки в украинском парламенте.



Во фракции "Слуга народа" пока не обсуждали законопроект коллеги. По информации ее руководителя Давида Арахамии, сейчас по документу идут бурные внутренние дискуссии, согласованная позиция появится в конце января, когда Рада возобновит работу в пленарном режиме.



Критика



Принятый Радой закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает его нарушающим конституцию, поскольку он "дискриминирует русский язык и языки нацменьшинств".



По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот закон абсурдным. "Совершенно очевидно, что, принимая абсурдные и дискриминационные законы о насильственной украинизации, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском", - сказала она.



Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных - русский язык.



Также, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце октября 2020 года Киевским международным институтом социологии, почти 30% жителей Украины считают, что в будущем русский язык станет вторым государственным в стране. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура, услуги География: Украина — статья прочитана 108 раз Комментарии