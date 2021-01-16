Первый аукцион эксклюзивного янтаря пройдёт в режиме онлайн 🔊 Воспроизвести 19 февраля 2021 года в режиме онлайн состоится первый аукцион эксклюзивного янтаря, добытого Калининградским янтарным комбинатом. На торги будут выставлены 56 лотов редкого янтаря – самородки, инклюзы и каплевидный янтарь.











Организатором торгов выступает Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех) – единственное в России и крупнейшее на планете предприятие, добывающее янтарь-сырец промышленным способом. Мероприятие пройдет в режиме реального времени на электронной торговой



«Первый аукцион эксклюзивного янтаря должен был состояться в 2020 году, мы планировали провести его на открытом воздухе, но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось дважды отменить. Торги в режиме онлайн позволят, наконец, провести мероприятие, аналогов которому еще не было, – отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. – На торговой интернет-площадке будут одновременно представлены сразу несколько видов янтаря, крайне редко встречающихся в природе. Это уникальные самородки весом свыше одного килограмма, а также сувенирные камни – янтарь каплевидной формы и инклюзы. При этом янтарные капли на продажу мы выставляем впервые. Все три вида представляют большую ценность и для предпринимателей, и для любителей янтаря». Организатором торгов выступает Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех) – единственное в России и крупнейшее на планете предприятие, добывающее янтарь-сырец промышленным способом. Мероприятие пройдет в режиме реального времени на электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург» «Первый аукцион эксклюзивного янтаря должен был состояться в 2020 году, мы планировали провести его на открытом воздухе, но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось дважды отменить. Торги в режиме онлайн позволят, наконец, провести мероприятие, аналогов которому еще не было, – отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. – На торговой интернет-площадке будут одновременно представлены сразу несколько видов янтаря, крайне редко встречающихся в природе. Это уникальные самородки весом свыше одного килограмма, а также сувенирные камни – янтарь каплевидной формы и инклюзы. При этом янтарные капли на продажу мы выставляем впервые. Все три вида представляют большую ценность и для предпринимателей, и для любителей янтаря».











О редкости подобных находок говорит тот факт, что в коллекционном собрании предприятия, которое ежегодно добывает в среднем 400 тонн сырья, находится всего около 100 экземпляров каплевидного янтаря.



Инклюзами называют янтарь, внутри которого почти в первозданном виде сохранились представители доисторического животного и растительного мира. Больше других ценится ископаемая смола с включениями животного происхождения, как правило, это мелкие насекомые, – такие куски янтаря встречаются не чаще, чем в 2% добываемого янтаря.



На онлайн-торгах будет представлено 20 лотов янтаря с включениями. Вес самого крупного инклюза превышает 16 граммов. Стартовая цена данного лота составляет 3495 рублей, а самого маленького камня весом 4,6 грамма – 858 рублей. На первом аукционе инклюзов сувенирные янтарные камни с включениями доисторической флоры и фауны пользовались ажиотажным спросом – тогда были проданы все 50 лотов.











На продажу будут выставлены 15 самородков. Самый большой из представленных экземпляров весит 2670 граммов. Стартовая стоимость этого гиганта, добытого в Приморском карьере в 2016 году, составляет 1 172 495 рублей. Наиболее низкая начальная цена в 226 тысяч рублей установлена на камень весом 1,2 кг.



Самородками признают уникальные янтарные образования, вес которых превышает 1 кг. В 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их число достигло 20. В 2017 – 2019 годах добывали 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.



Согласно условиям, торги будут проводиться на повышение цены лота. Аукционный шаг при продаже самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, а каждое повышение цены лота с инклюзами и каплевидным янтарем составит 200 рублей.



В аукционе на право заключения договора купли-продажи самородков и каплевидного янтаря могут принять участие российские индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также зарубежные компании. На покупку инклюзов ограничений нет: такие сувениры могут приобрести все желающие – российские и иностранные физические и юридические лица.



Информация об условиях участия в аукционе и список необходимых документов будут размещены на сайте организатора торгов.







АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Всего на онлайн-аукцион выставлено 56 лотов, в том числе 21 экземпляр каплевидного янтаря. Это капли ископаемой смолы, которые застыли примерно 50 миллионов лет назад, свисая с веток реликтовых хвойных деревьев. По сравнению с натеками смолы на современных деревьях, янтарные капли достигают очень больших размеров. Самая крупная капля, выставленная на продажу в рамках аукциона, весит 34,5 грамма, её длина составляет почти 5 сантиметров. Стартовая стоимость данного экземпляра – 48 773 рубля. А самый маленький каплевидный янтарь весом менее 6 граммов оценен в 4264 рубля.О редкости подобных находок говорит тот факт, что в коллекционном собрании предприятия, которое ежегодно добывает в среднем 400 тонн сырья, находится всего около 100 экземпляров каплевидного янтаря.Инклюзами называют янтарь, внутри которого почти в первозданном виде сохранились представители доисторического животного и растительного мира. Больше других ценится ископаемая смола с включениями животного происхождения, как правило, это мелкие насекомые, – такие куски янтаря встречаются не чаще, чем в 2% добываемого янтаря.На онлайн-торгах будет представлено 20 лотов янтаря с включениями. Вес самого крупного инклюза превышает 16 граммов. Стартовая цена данного лота составляет 3495 рублей, а самого маленького камня весом 4,6 грамма – 858 рублей. На первом аукционе инклюзов сувенирные янтарные камни с включениями доисторической флоры и фауны пользовались ажиотажным спросом – тогда были проданы все 50 лотов.На продажу будут выставлены 15 самородков. Самый большой из представленных экземпляров весит 2670 граммов. Стартовая стоимость этого гиганта, добытого в Приморском карьере в 2016 году, составляет 1 172 495 рублей. Наиболее низкая начальная цена в 226 тысяч рублей установлена на камень весом 1,2 кг.Самородками признают уникальные янтарные образования, вес которых превышает 1 кг. В 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их число достигло 20. В 2017 – 2019 годах добывали 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.Согласно условиям, торги будут проводиться на повышение цены лота. Аукционный шаг при продаже самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, а каждое повышение цены лота с инклюзами и каплевидным янтарем составит 200 рублей.В аукционе на право заключения договора купли-продажи самородков и каплевидного янтаря могут принять участие российские индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также зарубежные компании. На покупку инклюзов ограничений нет: такие сувениры могут приобрести все желающие – российские и иностранные физические и юридические лица.Информация об условиях участия в аукционе и список необходимых документов будут размещены на сайте организатора торгов.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: янтарь, аукцион, «Калининградский янтарный комбинат», эксклюзивный География: Россия, Калининград — статья прочитана 108 раз Комментарии