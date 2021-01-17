Cреди самых ярких кинодебютантов Европы 🔊 Воспроизвести







Литовская актриса Жигиманте Елена Якштайте, сыгравшая главную роль в фильме «Бегунья» (реж. Андрюс Блажявичюс), который выйдет на экраны Литвы этой осенью, вошла в десятку восходящих звёзд европейского кино.



Она стала вторым представителем Литвы, участвующим в программе



«Играя свою первую главную роль в кино, Жигиманте предстала как сила природы, полная страсти и неотшлифованной энергии - она словно вырывается за пределы экрана. Обладая необычайной уверенностью в себе, она четко и смело поставила всё на карту, создав впечатляющую роль», - не жалеет похвал молодой актрисе жюри, составленное из представителей профессионалов киноиндустрии. Литовская актриса Жигиманте Елена Якштайте, сыгравшая главную роль в фильме «Бегунья» (реж. Андрюс Блажявичюс), который выйдет на экраны Литвы этой осенью, вошла в десятку восходящих звёзд европейского кино.Она стала вторым представителем Литвы, участвующим в программе «European Shooting Stars» и получившим возможность представить себя международной киноиндустрии и СМИ во время Берлинского кинофестиваля.«Играя свою первую главную роль в кино, Жигиманте предстала как сила природы, полная страсти и неотшлифованной энергии - она словно вырывается за пределы экрана. Обладая необычайной уверенностью в себе, она четко и смело поставила всё на карту, создав впечатляющую роль», - не жалеет похвал молодой актрисе жюри, составленное из представителей профессионалов киноиндустрии.



Такие известные сейчас актеры, как Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс и Кэри Маллиган, также были впервые замечены с помощью программы «European Shooting Stars».



Родившаяся в Каунасе актриса и профессиональная танцовщица Жигиманте Елена Якштайте начала свою карьеру на театральной сцене - во время учебы играла в Литовском национальном драматическом театре, позже - в театре Оскараса Коршуноваса (



В 2017 году Жигиманте дебютировала в кино - она сыграла эпизодическую роль в фильме Эмилиса Веливиса «Зеро 3».



В этом фильме актриса играет главную героиню Марию - девушку, которая круглосуточно ищет в Вильнюсе своего пропавшего парня (актёр Марюс Ряпшис), страдающего психозом. Мария, находящаяся в постоянном движении, решает попутно бесконечные проблемы.



«Бегунья» - второй фильм режиссёра Андрюса Блажявичюса, снятый после его успешного дебютного фильма «Святой», получившего 6 наград «Серебряный журавль». Планируется, что на экранах литовских кинотеатрах фильм «Бегунья» появится этой осенью.



Уже более 20 лет международная сеть «European Film Promotion» ежегодно отбирает 10 наиболее многообещающих киноактеров Европы, выдвигая их в центр внимания индустрии и тем самым ускоряя их международную карьеру.Такие известные сейчас актеры, как Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс и Кэри Маллиган, также были впервые замечены с помощью программы «European Shooting Stars».Родившаяся в Каунасе актриса и профессиональная танцовщица Жигиманте Елена Якштайте начала свою карьеру на театральной сцене - во время учебы играла в Литовском национальном драматическом театре, позже - в театре Оскараса Коршуноваса ( "Обзор" писал об этом ) и Вильнюсском кукольном театре.В 2017 году Жигиманте дебютировала в кино - она сыграла эпизодическую роль в фильме Эмилиса Веливиса «Зеро 3».В этом фильме актриса играет главную героиню Марию - девушку, которая круглосуточно ищет в Вильнюсе своего пропавшего парня (актёр Марюс Ряпшис), страдающего психозом. Мария, находящаяся в постоянном движении, решает попутно бесконечные проблемы.«Бегунья» - второй фильм режиссёра Андрюса Блажявичюса, снятый после его успешного дебютного фильма «Святой», получившего 6 наград «Серебряный журавль». Планируется, что на экранах литовских кинотеатрах фильм «Бегунья» появится этой осенью. Инф. «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: фильм, Андрюс Блажявичюс, Жигиманте Елена Якштайте, «European Shooting Stars», «Бегунья» — статья прочитана 139 раз Комментарии