Cреди самых ярких кинодебютантов Европы

Литовская актриса Жигиманте Елена Якштайте, сыгравшая главную роль в фильме «Бегунья» (реж. Андрюс Блажявичюс), который выйдет на экраны Литвы этой осенью, вошла в десятку восходящих звёзд европейского кино.
Она стала вторым представителем Литвы, участвующим в программе «European Shooting Stars» и получившим возможность представить себя международной киноиндустрии и СМИ во время Берлинского кинофестиваля.
«Играя свою первую главную роль в кино, Жигиманте предстала как сила природы, полная страсти и неотшлифованной энергии - она словно вырывается за пределы экрана. Обладая необычайной уверенностью в себе, она четко и смело поставила всё на карту, создав впечатляющую роль», - не жалеет похвал молодой актрисе жюри, составленное из представителей профессионалов киноиндустрии.
Уже более 20 лет международная сеть «European Film Promotion» ежегодно отбирает 10 наиболее многообещающих киноактеров Европы, выдвигая их в центр внимания индустрии и тем самым ускоряя их международную карьеру.
Такие известные сейчас актеры, как Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс и Кэри Маллиган, также были впервые замечены с помощью программы «European Shooting Stars».
Родившаяся в Каунасе актриса и профессиональная танцовщица Жигиманте Елена Якштайте начала свою карьеру на театральной сцене - во время учебы играла в Литовском национальном драматическом театре, позже - в театре Оскараса Коршуноваса ("Обзор" писал об этом) и Вильнюсском кукольном театре.
В 2017 году Жигиманте дебютировала в кино - она сыграла эпизодическую роль в фильме Эмилиса Веливиса «Зеро 3».
В этом фильме актриса играет главную героиню Марию - девушку, которая круглосуточно ищет в Вильнюсе своего пропавшего парня (актёр Марюс Ряпшис), страдающего психозом. Мария, находящаяся в постоянном движении, решает попутно бесконечные проблемы.
«Бегунья» - второй фильм режиссёра Андрюса Блажявичюса, снятый после его успешного дебютного фильма «Святой», получившего 6 наград «Серебряный журавль». Планируется, что на экранах литовских кинотеатрах фильм «Бегунья» появится этой осенью.
Такие известные сейчас актеры, как Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс и Кэри Маллиган, также были впервые замечены с помощью программы «European Shooting Stars».
Родившаяся в Каунасе актриса и профессиональная танцовщица Жигиманте Елена Якштайте начала свою карьеру на театральной сцене - во время учебы играла в Литовском национальном драматическом театре, позже - в театре Оскараса Коршуноваса ("Обзор" писал об этом) и Вильнюсском кукольном театре.
В 2017 году Жигиманте дебютировала в кино - она сыграла эпизодическую роль в фильме Эмилиса Веливиса «Зеро 3».
В этом фильме актриса играет главную героиню Марию - девушку, которая круглосуточно ищет в Вильнюсе своего пропавшего парня (актёр Марюс Ряпшис), страдающего психозом. Мария, находящаяся в постоянном движении, решает попутно бесконечные проблемы.
«Бегунья» - второй фильм режиссёра Андрюса Блажявичюса, снятый после его успешного дебютного фильма «Святой», получившего 6 наград «Серебряный журавль». Планируется, что на экранах литовских кинотеатрах фильм «Бегунья» появится этой осенью.