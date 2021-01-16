Минимальная заработная плата в странах Балтии: как пандемия повлияла на людей с низким доходом

Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.
В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте picodi.com.
Пандемия не остановила рост зарплат
В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте picodi.com.
Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.
Самый большой рост «минималки» мы зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких (143 €).
Латвия и Литва относятся к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. Минимальная зарплата после уплаты налогов в Латвии выросла на 14,2% в сравнении с прошлым годом (418 € против 366 €). Это 4 место среди 56 стран. В Литве рост зарплаты после вычета налогов составил 10% (426 € в 2020 г. и 468€ в 2021 г.), что позволяет занять 9 строчку этого рейтинга. Эстония в 2021 году присоединилась к странам, где правительство не стало поднимать минимальную оплату труда, поэтому она всё также равна 550 € после уплаты налогов.
Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.
Продукты подорожали
Для исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб (10 буханок), молоко (10 литров), яйца (20 шт.), рис (1,5 кг), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг) и овощи (8 кг). Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.
Цена такой продуктовой корзины на начало 2021 года в Латвии составляет 84,25 €, что на 7,61% больше, чем год назад. В Эстонии стоимость такого набора продуктов также возросла на 8,07% и равна 86,67 €. В Литве подорожание почти незаметно — 0,04% и 75,56 €.
Где можно прожить на минимальную заработную плату?
У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.
Как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.
В этом рейтинге Эстония с результатом 15,7% занимает 17 место среди 56 стран, следом идёт Литва (16,1%) на 18 строчке, а Латвия (20,2%) на 24 позиции. Позади среди прочих остались Венгрия, Россия, Румыния, Сербия, Украина.
В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.
Методология и источники
В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2021 года, со ставками на январь 2020 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.
Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2020 г.