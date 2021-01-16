Минимальная заработная плата в странах Балтии: как пандемия повлияла на людей с низким доходом 🔊 Воспроизвести



Пандемия не остановила рост зарплат



В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте picodi.com.



Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.



Самый большой рост «минималки» мы зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких (143 €).



Латвия и Литва относятся к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. Минимальная зарплата после уплаты налогов в Латвии выросла на 14,2% в сравнении с прошлым годом (418 € против 366 €). Это 4 место среди 56 стран. В Литве рост зарплаты после вычета налогов составил 10% (426 € в 2020 г. и 468€ в 2021 г.), что позволяет занять 9 строчку этого рейтинга. Эстония в 2021 году присоединилась к странам, где правительство не стало поднимать минимальную оплату труда, поэтому она всё также равна 550 € после уплаты налогов.



Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.



Продукты подорожали



Для исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб (10 буханок), молоко (10 литров), яйца (20 шт.), рис (1,5 кг), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг) и овощи (8 кг). Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.



Цена такой продуктовой корзины на начало 2021 года в Латвии составляет 84,25 €, что на 7,61% больше, чем



Где можно прожить на минимальную заработную плату?



У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.







Как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.



В этом рейтинге Эстония с результатом 15,7% занимает 17 место среди 56 стран, следом идёт Литва (16,1%) на 18 строчке, а Латвия (20,2%) на 24 позиции. Позади среди прочих остались Венгрия, Россия, Румыния, Сербия, Украина.



В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.



Методология и источники



В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2021 года, со ставками на январь 2020 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.



Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.



Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2020 г. Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.Самый большой рост «минималки» мы зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких (143 €).Латвия и Литва относятся к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. Минимальная зарплата после уплаты налогов в Латвии выросла на 14,2% в сравнении с прошлым годом (418 € против 366 €). Это 4 место среди 56 стран. В Литве рост зарплаты после вычета налогов составил 10% (426 € в 2020 г. и 468€ в 2021 г.), что позволяет занять 9 строчку этого рейтинга. Эстония в 2021 году присоединилась к странам, где правительство не стало поднимать минимальную оплату труда, поэтому она всё также равна 550 € после уплаты налогов.Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.Для исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб (10 буханок), молоко (10 литров), яйца (20 шт.), рис (1,5 кг), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг) и овощи (8 кг). Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.Цена такой продуктовой корзины на начало 2021 года в Латвии составляет 84,25 €, что на 7,61% больше, чем год назад . В Эстонии стоимость такого набора продуктов также возросла на 8,07% и равна 86,67 €. В Литве подорожание почти незаметно — 0,04% и 75,56 €.У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.Как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.В этом рейтинге Эстония с результатом 15,7% занимает 17 место среди 56 стран, следом идёт Литва (16,1%) на 18 строчке, а Латвия (20,2%) на 24 позиции. Позади среди прочих остались Венгрия, Россия, Румыния, Сербия, Украина.В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2021 года, со ставками на январь 2020 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2020 г. Категории: дом и быт, в Европе Ключевые слова: страны Балтии, Минимальная заработная плата, пандемия, низкий доход — статья прочитана 142 раза Комментарии