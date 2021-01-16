О коронавирусе в Литве сегодня, 16 января 🔊 Воспроизвести



В Литве выявили 1122 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Департамента статистики.



В настоящее время болеют 59048 человека, выздоровели 103047 пациента.



Общее число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 166680, скончались 2414 человек.



По данным Депстата, заболеваемость коронавирусом в Литве за последние 14 дней составила 762,1 случая на 100 тысяч населения.



В последнее время суточное количество случаев COVID-19 в Литве уменьшается, однако, как заявляла премьер-министр Ингрида Шимоните, карантин полностью не будет отменен. В настоящее время режим действует до 31 января.



При этом в правительстве не исключили, что некоторые ограничения будут смягчены. В Литве выявили 1122 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Департамента статистики.В настоящее время болеют 59048 человека, выздоровели 103047 пациента.Общее число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 166680, скончались 2414 человек.По данным Депстата, заболеваемость коронавирусом в Литве за последние 14 дней составила 762,1 случая на 100 тысяч населения.В последнее время суточное количество случаев COVID-19 в Литве уменьшается, однако, как заявляла премьер-министр Ингрида Шимоните, карантин полностью не будет отменен. В настоящее время режим действует до 31 января.При этом в правительстве не исключили, что некоторые ограничения будут смягчены. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 177 раз Комментарии