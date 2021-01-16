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О коронавирусе в Литве сегодня, 16 января
В Литве выявили 1122 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Департамента статистики.
В настоящее время болеют 59048 человека, выздоровели 103047 пациента.
Общее число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 166680, скончались 2414 человек.
По данным Депстата, заболеваемость коронавирусом в Литве за последние 14 дней составила 762,1 случая на 100 тысяч населения.
В последнее время суточное количество случаев COVID-19 в Литве уменьшается, однако, как заявляла премьер-министр Ингрида Шимоните, карантин полностью не будет отменен. В настоящее время режим действует до 31 января.
При этом в правительстве не исключили, что некоторые ограничения будут смягчены.
lt.sputniknews.ru
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Остальных уничтожат особенно людей пенсионного возраста карантинами и вакцинацией.