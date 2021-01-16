Ш.Ясикявичюс усыпил бдительность ЦСКА комплиментом? 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







В центральном матче 20 тура регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» в гостях обыграла лидера, хотя перед матчем в Москве тренер «Барсы» Шарунас Ясикявичюс сказал, что ЦСКА – это лучший на сегодня клуб в Евролиге.



После матча преобладающим комментарием было удивление, что ЦСКА так легко сдался, тогда как все были уверены в том, что уж в этом-то поединке борьба будет идти до последней секунды.



А вот перед матчем "Жальгириса" с «Зенитом» неизвестности хватало. Вначале стало известно, что из состава питерской команды из-за травмы выпал один из лидеров - Алекс Пойтресс, в нынешнем сезоне Евролиги являвшийся одним из самых результативных игроков команды: он набирал по 9,3 очка и собирал по 4,9 подбора. Но следом появилось сообщение, что «Зенит» подписал 29-летнего американского центрового Тарика Блэка (211 см), игравшего в последнее время за «Маккаби». После матча преобладающим комментарием было удивление, что ЦСКА так легко сдался, тогда как все были уверены в том, что уж в этом-то поединке борьба будет идти до последней секунды.А вот перед матчем "Жальгириса" с «Зенитом» неизвестности хватало. Вначале стало известно, что из состава питерской команды из-за травмы выпал один из лидеров - Алекс Пойтресс, в нынешнем сезоне Евролиги являвшийся одним из самых результативных игроков команды: он набирал по 9,3 очка и собирал по 4,9 подбора. Но следом появилось сообщение, что «Зенит» подписал 29-летнего американского центрового Тарика Блэка (211 см), игравшего в последнее время за «Маккаби».



Но в итоге преимущество хозяев под щитами оказалось не таким уж и большим: 31 подбор – у «Зенита», 25 – у «Жальгириса». А Т.Блэк, кстати, участия в мате так и не принял.



Однако в силу, похоже, вступил другой фактор: снайперы обеих команд в этот вечер явно взяли тайм-аут, но фортуна к хозяевам благоволили чуть больше: "Зенит" попал из-за дуги 9 раз при 27 попытках, а "Жальгирис" всего лишь 5 из 18.



И "Зенит" уже на четвёртом месте.



Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



20-й тур



«Анадолу Эфес» – «Химки» – 99:60 (26:19, 26:17, 23:10, 24:14).



«Альба» – «Олимпия Милан» – 70:84 (18:13, 16:29, 22:22, 14:20).



«Маккаби» – «Баскония» – 91:82 (26:21, 21:22, 21:17, 23:22)



«Баскония»: Р.Гедрайтис (12), Т.Седекерскис (2).



«Фенербахче» – «Панатинаикос» – 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)



«Фенербахче»: М.Гудурич (18), Э.Улановас (15).



«Зенит» – «Жальгирис» – 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16)



«Зенит»: М.Понитка (15 + 6 подборов), Гудайтис (15 + 8 подборов),



«Жальгирис»: Т.Уолкап (12), Л.Лекавичюс (11), Ж.Ловернь (11), М.Григонис (10).







ЦСКА – «Барселона» – 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)



ЦСКА: М.Джеймс (18 + 4 подбора),



«Барселона»: К.Хиггинс (25 + 6 подборов).



«Бавария» – «Реал Мадрид» – 76:81 ОТ (15:23, 19:16, 16:12, 22:21, 4:9)



«Реал»: У.Тавареш (26 + 9 подборов).



«Олимпиакос» – «Асвел» – 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18).



«Валенсия» – «Црвена Звезда» – 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14).







Турнирное положение: 1. ЦСКА – 15 побед после 20 матчей, 2. «Барселона» – 14 (20), 3. «Реал Мадрид» - 13 (19), 4. «Зенит» – 12 (18), 5. «Олимпия Милан» - 12 (19), 6. «Бавария» – 12 (20), 7. «Анадолу Эфес» - 11 (20), 8. «Жальгирис» – 11 (20), 9. «Валенсия» – 11 (20), 10. «Олимпиакос» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 10 (20), 12. «Маккаби» – 9 (20), 13. «Баскония» – 9 (20), 14. «Альба» - 7 (20), 15. «Панатинаикос» - 6 (19), 16. «Црвена Звезда» – 6 (19), 17. «Асвел» – 6 (19), 18. «Химки» - 2 (20).



Если учесть, что литовский центровой «Зенита» Артурас Гудайтис сейчас находится в прекрасной форме, то шансы «Жальгириса» под питерскими кольцами выглядели весьма туманно.Но в итоге преимущество хозяев под щитами оказалось не таким уж и большим: 31 подбор – у «Зенита», 25 – у «Жальгириса». А Т.Блэк, кстати, участия в мате так и не принял.Однако в силу, похоже, вступил другой фактор: снайперы обеих команд в этот вечер явно взяли тайм-аут, но фортуна к хозяевам благоволили чуть больше: "Зенит" попал из-за дуги 9 раз при 27 попытках, а "Жальгирис" всего лишь 5 из 18.И "Зенит" уже на четвёртом месте.«Анадолу Эфес» – «Химки» – 99:60 (26:19, 26:17, 23:10, 24:14).«Альба» – «Олимпия Милан» – 70:84 (18:13, 16:29, 22:22, 14:20).«Маккаби» – «Баскония» – 91:82 (26:21, 21:22, 21:17, 23:22)Р.Гедрайтис (12), Т.Седекерскис (2).«Фенербахче» – «Панатинаикос» – 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)М.Гудурич (18), Э.Улановас (15).«Зенит» – «Жальгирис» – 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16)М.Понитка (15 + 6 подборов), Гудайтис (15 + 8 подборов),Т.Уолкап (12), Л.Лекавичюс (11), Ж.Ловернь (11), М.Григонис (10).ЦСКА – «Барселона» – 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)М.Джеймс (18 + 4 подбора),К.Хиггинс (25 + 6 подборов).«Бавария» – «Реал Мадрид» – 76:81 ОТ (15:23, 19:16, 16:12, 22:21, 4:9)У.Тавареш (26 + 9 подборов).«Олимпиакос» – «Асвел» – 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18).«Валенсия» – «Црвена Звезда» – 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14).1. ЦСКА – 15 побед после 20 матчей, 2. «Барселона» – 14 (20), 3. «Реал Мадрид» - 13 (19), 4. «Зенит» – 12 (18), 5. «Олимпия Милан» - 12 (19), 6. «Бавария» – 12 (20), 7. «Анадолу Эфес» - 11 (20), 8. «Жальгирис» – 11 (20), 9. «Валенсия» – 11 (20), 10. «Олимпиакос» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 10 (20), 12. «Маккаби» – 9 (20), 13. «Баскония» – 9 (20), 14. «Альба» - 7 (20), 15. «Панатинаикос» - 6 (19), 16. «Црвена Звезда» – 6 (19), 17. «Асвел» – 6 (19), 18. «Химки» - 2 (20). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, "Зенит", "Химки" — статья прочитана 168 раз Комментарии