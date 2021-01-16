Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых

Это связано со смертельными случаями в Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.
Китайские специалисты в области здравоохранения призывали приостановить использование вакцины против коронавируса Pfizer среди пожилых людей в связи со смертельными случаями в Норвегии, передает китайская газета Global Times в пятницу.
"Китайские специалисты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин против коронавируса на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, особенно среди пожилых людей. Это обращение вызвано сомнением в безопасности этих вакцин в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, получивших прививку", - сообщает издание со ссылкой на опрошенных экспертов.
По словам китайского иммунолога, которые приводятся в газете, новая вакцина на основе мРНК была разработана в спешке и никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей.
По словам китайских экспертов, смертельные случаи должны быть тщательно проанализированы, чтобы выяснить, была ли смерть вызвана вакцинами или же какими-либо хроническими заболеваниями.
В пятницу в интервью the Global Times вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци сказал, что если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК — лечить пациентов.
На четверг в Норвегии зарегистрировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В Норвегии используются две вакцины против коронавируса: Comirnaty, производимая BioNTec/Pfizer, и Moderna. Вакцины были разработаны на основе технологии мРНК и получили временное одобрение в ЕС, как сообщило агентство.
В Норвегии массовая вакцинация началась в конце декабря и первыми получить прививку предложили очень пожилым людям и пенсионерам, проживающим в домах престарелых, включая тех, кому больше 85 лет.
По словам китайских экспертов, смертельные случаи должны быть тщательно проанализированы, чтобы выяснить, была ли смерть вызвана вакцинами или же какими-либо хроническими заболеваниями.
В пятницу в интервью the Global Times вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци сказал, что если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК — лечить пациентов.
На четверг в Норвегии зарегистрировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В Норвегии используются две вакцины против коронавируса: Comirnaty, производимая BioNTec/Pfizer, и Moderna. Вакцины были разработаны на основе технологии мРНК и получили временное одобрение в ЕС, как сообщило агентство.
В Норвегии массовая вакцинация началась в конце декабря и первыми получить прививку предложили очень пожилым людям и пенсионерам, проживающим в домах престарелых, включая тех, кому больше 85 лет.
Дело в том что корпорации,банкиры и олигархи специально разрабатывали этот план Ковид пандемию,карантины,тесты,вакцинацию для осуществления своей давней мечты по уничтожению населения без войн.
Поэтому сейчас идут испытания этих псевдовакцин на населении определенных стран которые подчинили себе глобалисты. Поставили в правительства своих людей. Поэтому эти люди в правительствах различных стран осуществляют давнюю мечту глобалистов по незаметному уничтожению людей. Конечно же не бесплатно плюс сумасшедший бизнес из воздуха. Продажа масок,тесты,реактивы,лжевакцны приносят огромную прибыль. Плюс под это всё банкиры выделяют исполнителям и координаторам этого криминала определенные суммы денег.