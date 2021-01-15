Прощай, отец «Ералаша», Борис Юрьевич Грачевский 🔊 Воспроизвести







На 72-ом году 14 января 2021 года от короновируса скончался Борис Юрьевич Грачевский, советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», член Российской академии кинематографических искусств «Ника»; заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ.



Борис Грачевский - создатель документальных фильмов, автор проекта «Социальная реклама», с 2009 года неоднократно был председателем жюри «Видеобитвы», с 2013 года принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», с 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель». создатель полнометражного художественного фильма «Крыша» ( 2009 г) и мини-сериала «Между нот, или Тантрическая симфония» ( 2019 года) Борис Грачевский - создатель документальных фильмов, автор проекта «Социальная реклама», с 2009 года неоднократно был председателем жюри «Видеобитвы», с 2013 года принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», с 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель». создатель полнометражного художественного фильма «Крыша» ( 2009 г) и мини-сериала «Между нот, или Тантрическая симфония» ( 2019 года)



«Мои родители работали в доме отдыха, отец был культработником и для развлечения отдыхающих придумал такой номер: они загадывали фамилии всяких известных людей — писателей, артистов, художников, а я отгадывал. Это был хорошо продуманный трюк, но зрители были в восторге», — рассказывал Борис Грачевский.



В 6 лет он вышел с отцом на сцену, в 10 лет поставил первый танец, в 11 — новогодний утренник.



После школы выучился на токаря в подмосковном Калининградском механическом техникуме (сейчас это Технологический университет имени летчика-космонавта Леонова).



Фото: www.romandanilin.ru







«В 14 лет я все бросаю и иду учиться строить ракеты. Вот этот фокус был загадочным. Мне было жутко интересно вот это — математика, строить, чертить, эти ракеты. Но вдруг, когда я пошел на работу, я с ужасом понял, что каждый день буду приходить вот за этот стол, каждый день будут вот эти люди… Мне вдруг стало страшно», — вспоминал Грачевский



Получив среднее образование, отслужил в армии ,а кинематографическое образование решил получать еще в 1969 году и поступил во ВГИК на заочный, но окончил его только в 1990-х.



После армии Грачевский пришел работать на Киностудию имени М.Горького — сначала всего лишь грузчиком, затем администратором, а затем и старшим администратором, заместителем директора съёмочной группы. Там он организовывал производство фильмов таких режиссеров, как Василий Шукшин и Александр Роу, Марка Донского.



«Я пришел на киностудию Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Одной из первых картин стала «Варвара-краса, длинная коса». Помните страшный кадр, когда рука высовывается из воды? Вот эту руку играл я. Нужно было ложиться под огромный таз, в резиновую руку высовывать человеческую. Я был тогда самый молодой и самый худой, меня туда подсунули, и все», — вспоминал Грачевский



Дело всей своей жизни — «Ералаш» — Борис Грачевский основал вместе с писателем Александром Хмеликом в 1974 году. Идея создания детского киножурнала принадлежала Алле Суриковой.











«Алла Сурикова предложила сделать «сыновний» киножурнал для детей — «Фитилек». Мы с Александром Хмеликом, моим учителем и по творчеству, и по жизни, начали с «нуля». Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся. Но мы сразу же отмели проектное название и решили (с подсказки дочери Александра) назвать детский киножурнал «Ералашем» — в смысле кутерьмы, неразберихи, этакого винегрета с салатом. Название понравилось всем, кроме руководителя тогдашнего Госкино СССР Филиппа Ермаша — уж больно здорово рифмовалось: Ермаш — ералаш», — рассказывал Грачевский.



Первый выпуск «Ералаша» состоял из трех миниатюр. Один из сценариев к первому эпизоду «Позорное пятно» написала Агния Барто. В год на экран выходило шесть выпусков, а с 2010-го не менее десяти.



«В «Ералаше» никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а «Ералаши» тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями», —говорил в одном из своих последних интервью Грачевский.



В 1995 году на базе Киностудии имени Горького Грачевский основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию «Ералаш».



Многие актеры и звезды шоу-бизнеса начали свою карьеру с участия в киножурнале «Ералаш». Например, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Наталья Ионова (Глюк’Ozа), Ольга Кузьмина, Михаил Казаков, Александр Головин и другие. В эпизодах «Ералаша» появлялись и многие уже известные звезды: Геннадий Хазанов, Светлана Крючкова, Любовь Полищук, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Ольга Аросева. Грачевский и сам снимался в некоторых эпизодах «Ералаша».



Грачевский также написал книги «Идиотизмы» и «Я мартышка».



«Я сочиняю такие фразы — называются «идиотизмы Бориса Грачевского». Один из которых, мне кажется, жизнеутверждающий: «Главное — не сколько тебе, главное — как тебе». Мне замечательно живется. Мне очень интересно жить. Я все-таки всегда смотрю вперед. Но и зеркало заднего вида существует, без него нельзя. Нельзя ничего забывать, но не то чтобы, так сказать, с утра до вечера этим жить, потому что все-таки интереснее впереди, чем прожитое. Но на это опираться», — говорил он в интервью.



Два года тому назад, Борис Грачевский привез программу «Ералаш» в Литву, в Вильнюсе, в Доме польской культуры прошла очень интересная творческая встреча, на которую собрались зрители разного возраста, многие молодые люди (чьи родители выросли на «Ералаше») пришли уже со своими детьми!



Под большим впечатлением две юные поклонницы подошли к Борису Грачевскому. «Я так мечтаю сыграть в «Ералаше», - сказала одна из них. «А почему бы и нет?!»,- улыбнулся Борис Юрьевич. Но, увы, сняться не успели, а памятное фото осталось..



Б.Грачевский в Вильнюсе, с Эстель и Диной. Фото: Илья Курляндчик. Награды:



Орден Почёта (20 марта 2009 года) — за большие заслуги в развитии отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.



Орден Дружбы (23 августа 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (26 июля 2000 года) — за заслуги в области искусства.



Премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры (17 декабря 2010 года) — за создание детского юмористического киножурнала «Ералаш».



Обладатель приза «Золотой овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа».



Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Его последней супругой была актриса Екатерина Белоцерковская. Как и со второй женой Анной, у него была с ней разница в возрасте больше 30 лет.



«Я не всегда хожу широко улыбаясь. Но у меня есть понимание, что в этой жизни всегда есть что-то светлое. Человеку, который глубоко погружен в свои негативные истории и не видит из них выхода, будет только хуже. Мы же в первую очередь живем сами с собой. Так что нужно искать пути к светлой, солнечной стороне. У меня на этот счет есть очень хорошая фраза: везде хорошо, где нас есть», — рассказывал о своем девизе режиссер.



Огромное спасибо и вечная память Борису Грачевскому за весь позитив, которым он так щедро одарил не одно поколение благодарных зрителей! Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области, в доме отдыха «Полушкино», в еврейской семье. Отец — Юрий Максимович Грачевский (1924—1998), уроженец Витебска, участник Великой Отечественной войны, лейтенант, в 1942—1946 годах служил в войсках противовоздушной обороны, после демобилизации работал конферансье и культработником. Мать — Ольга Лазаревна Грачевская (урождённая Жарковская), библиотекарь.«Мои родители работали в доме отдыха, отец был культработником и для развлечения отдыхающих придумал такой номер: они загадывали фамилии всяких известных людей — писателей, артистов, художников, а я отгадывал. Это был хорошо продуманный трюк, но зрители были в восторге», — рассказывал Борис Грачевский.В 6 лет он вышел с отцом на сцену, в 10 лет поставил первый танец, в 11 — новогодний утренник.После школы выучился на токаря в подмосковном Калининградском механическом техникуме (сейчас это Технологический университет имени летчика-космонавта Леонова).«В 14 лет я все бросаю и иду учиться строить ракеты. Вот этот фокус был загадочным. Мне было жутко интересно вот это — математика, строить, чертить, эти ракеты. Но вдруг, когда я пошел на работу, я с ужасом понял, что каждый день буду приходить вот за этот стол, каждый день будут вот эти люди… Мне вдруг стало страшно», — вспоминал ГрачевскийПолучив среднее образование, отслужил в армии ,а кинематографическое образование решил получать еще в 1969 году и поступил во ВГИК на заочный, но окончил его только в 1990-х.После армии Грачевский пришел работать на Киностудию имени М.Горького — сначала всего лишь грузчиком, затем администратором, а затем и старшим администратором, заместителем директора съёмочной группы. Там он организовывал производство фильмов таких режиссеров, как Василий Шукшин и Александр Роу, Марка Донского.«Я пришел на киностудию Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Одной из первых картин стала «Варвара-краса, длинная коса». Помните страшный кадр, когда рука высовывается из воды? Вот эту руку играл я. Нужно было ложиться под огромный таз, в резиновую руку высовывать человеческую. Я был тогда самый молодой и самый худой, меня туда подсунули, и все», — вспоминал ГрачевскийДело всей своей жизни — «Ералаш» — Борис Грачевский основал вместе с писателем Александром Хмеликом в 1974 году. Идея создания детского киножурнала принадлежала Алле Суриковой.«Алла Сурикова предложила сделать «сыновний» киножурнал для детей — «Фитилек». Мы с Александром Хмеликом, моим учителем и по творчеству, и по жизни, начали с «нуля». Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся. Но мы сразу же отмели проектное название и решили (с подсказки дочери Александра) назвать детский киножурнал «Ералашем» — в смысле кутерьмы, неразберихи, этакого винегрета с салатом. Название понравилось всем, кроме руководителя тогдашнего Госкино СССР Филиппа Ермаша — уж больно здорово рифмовалось: Ермаш — ералаш», — рассказывал Грачевский.Первый выпуск «Ералаша» состоял из трех миниатюр. Один из сценариев к первому эпизоду «Позорное пятно» написала Агния Барто. В год на экран выходило шесть выпусков, а с 2010-го не менее десяти.«В «Ералаше» никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а «Ералаши» тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями», —говорил в одном из своих последних интервью Грачевский.В 1995 году на базе Киностудии имени Горького Грачевский основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию «Ералаш».Многие актеры и звезды шоу-бизнеса начали свою карьеру с участия в киножурнале «Ералаш». Например, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Наталья Ионова (Глюк’Ozа), Ольга Кузьмина, Михаил Казаков, Александр Головин и другие. В эпизодах «Ералаша» появлялись и многие уже известные звезды: Геннадий Хазанов, Светлана Крючкова, Любовь Полищук, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Ольга Аросева. Грачевский и сам снимался в некоторых эпизодах «Ералаша».Грачевский также написал книги «Идиотизмы» и «Я мартышка».«Я сочиняю такие фразы — называются «идиотизмы Бориса Грачевского». Один из которых, мне кажется, жизнеутверждающий: «Главное — не сколько тебе, главное — как тебе». Мне замечательно живется. Мне очень интересно жить. Я все-таки всегда смотрю вперед. Но и зеркало заднего вида существует, без него нельзя. Нельзя ничего забывать, но не то чтобы, так сказать, с утра до вечера этим жить, потому что все-таки интереснее впереди, чем прожитое. Но на это опираться», — говорил он в интервью.Два года тому назад, Борис Грачевский привез программу «Ералаш» в Литву, в Вильнюсе, в Доме польской культуры прошла очень интересная творческая встреча, на которую собрались зрители разного возраста, многие молодые люди (чьи родители выросли на «Ералаше») пришли уже со своими детьми!Под большим впечатлением две юные поклонницы подошли к Борису Грачевскому. «Я так мечтаю сыграть в «Ералаше», - сказала одна из них. «А почему бы и нет?!»,- улыбнулся Борис Юрьевич. Но, увы, сняться не успели, а памятное фото осталось..Орден Почёта (20 марта 2009 года) — за большие заслуги в развитии отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.Орден Дружбы (23 августа 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (26 июля 2000 года) — за заслуги в области искусства.Премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры (17 декабря 2010 года) — за создание детского юмористического киножурнала «Ералаш».Обладатель приза «Золотой овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа».Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Его последней супругой была актриса Екатерина Белоцерковская. Как и со второй женой Анной, у него была с ней разница в возрасте больше 30 лет.«Я не всегда хожу широко улыбаясь. Но у меня есть понимание, что в этой жизни всегда есть что-то светлое. Человеку, который глубоко погружен в свои негативные истории и не видит из них выхода, будет только хуже. Мы же в первую очередь живем сами с собой. Так что нужно искать пути к светлой, солнечной стороне. У меня на этот счет есть очень хорошая фраза: везде хорошо, где нас есть», — рассказывал о своем девизе режиссер.Огромное спасибо и вечная память Борису Грачевскому за весь позитив, которым он так щедро одарил не одно поколение благодарных зрителей! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Борис Грачевский, «Ералаш» — статья прочитана 112 раз Комментарии