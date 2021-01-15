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«Чёрный список» артистов и что Киркоров в Вильнюсе говорил о Путине: Литва за неделю





- Вакцина «по блату»: всю неделю в Литве один за другим гремели скандалы вокруг вакцинации от коронавируса;

- Численность населения страны уткнулось в «дно»: почему это хорошая новость?

- Есть ли шанс догнать Германию? Как менялась средняя заработная плата в стране за последние четверть века;

- Шокирующая статистика смертности за год: хуже было только 30 лет назад;

- Как в Литве вспоминали о трагических событиях 13 января 1991 года;

- Грузию в литовском языке официально переименовали, какая страна на очереди?

- Гастроли, которых не было: как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский вызвали скандал и что Киркоров говорил о Путине в Вильнюсе?

- Визитную карточку столицы – железнодорожный вокзал – хотят преобразить;

- Зимнюю сказку могут остановить: с каким призывом полиция обратилась к жителям?

Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.

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Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Киркоров, Литва за неделю
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добавлена сегодня, 15 января, 19:00

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