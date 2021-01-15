«Чёрный список» артистов и что Киркоров в Вильнюсе говорил о Путине: Литва за неделю 🔊 Воспроизвести







- Вакцина «по блату»: всю неделю в Литве один за другим гремели скандалы вокруг вакцинации от коронавируса;



- Численность населения страны уткнулось в «дно»: почему это хорошая новость?



- Есть ли шанс догнать Германию? Как менялась средняя заработная плата в стране за последние четверть века;



- Шокирующая статистика смертности за год: хуже было только 30 лет назад;



- Как в Литве вспоминали о трагических событиях 13 января 1991 года;



- Грузию в литовском языке официально переименовали, какая страна на очереди?



- Гастроли, которых не было: как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский вызвали скандал и что Киркоров говорил о Путине в Вильнюсе?



- Визитную карточку столицы – железнодорожный вокзал – хотят преобразить;



- Зимнюю сказку могут остановить: с каким призывом полиция обратилась к жителям?



Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.



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- Вакцина «по блату»: всю неделю в Литве один за другим гремели скандалы вокруг вакцинации от коронавируса;- Численность населения страны уткнулось в «дно»: почему это хорошая новость?- Есть ли шанс догнать Германию? Как менялась средняя заработная плата в стране за последние четверть века;- Шокирующая статистика смертности за год: хуже было только 30 лет назад;- Как в Литве вспоминали о трагических событиях 13 января 1991 года;- Грузию в литовском языке официально переименовали, какая страна на очереди?- Гастроли, которых не было: как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский вызвали скандал и что Киркоров говорил о Путине в Вильнюсе?- Визитную карточку столицы – железнодорожный вокзал – хотят преобразить;- Зимнюю сказку могут остановить: с каким призывом полиция обратилась к жителям?Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.И мы просим вас подписываться на платформу, на которой вы смотрите это видео, пересылать ссылки своим друзьям и знакомым и не скупиться на лайки. А если дизлайк – напишите в комментариях, чего вам не хватило. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Киркоров, Литва за неделю — статья прочитана 116 раз Комментарии