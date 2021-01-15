Шуфутинский назвал глупостью предложение запретить ему въезд в Литву 🔊 Воспроизвести



Шуфутинский назвал предложение запретить ему въезд в страну глупостью. «Я с радостью всегда приезжал в Литву, и с теплом отношусь к моему зрителю. Они приходят на мои концерты, и надеюсь, что и в этот раз приедут. Кроме того, министр иностранных дел заявил, что все-таки для включения кого-то в черный список должны быть четкие правовые основания, таковых пока нет, и я об этом не слышал... Если уж в такой тяжелой ситуации сегодня находится Литва, что даже в выступлении скромного артиста из России они видят какую-то политическую пропаганду, меня это удивляет», – передает слова исполнителя Шуфутинский назвал предложение запретить ему въезд в страну глупостью. «Я с радостью всегда приезжал в Литву, и с теплом отношусь к моему зрителю. Они приходят на мои концерты, и надеюсь, что и в этот раз приедут. Кроме того, министр иностранных дел заявил, что все-таки для включения кого-то в черный список должны быть четкие правовые основания, таковых пока нет, и я об этом не слышал... Если уж в такой тяжелой ситуации сегодня находится Литва, что даже в выступлении скромного артиста из России они видят какую-то политическую пропаганду, меня это удивляет», – передает слова исполнителя ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости». Певец отметил, что ему жалко и обидно за тех людей, которые ждут его приезда в Литву. «При этом я желаю всем добра, даже этому небольшому кусочку Европы под названием Литва желаю процветания и мира», – добавил Шуфутинский.



Литва может запретить въезд в страну российским певцам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, поскольку их выступления являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды», заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.



«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», – передает его слова ТАСС.



Глава МИДа добавил, что Литва как правовое государство должна в таких решениях руководствоваться юридическими инструментами. «Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», – отметил Ландсбергис.



Отмечается, что организаторы концертов Киркорова и Шуфутинского получили компенсацию после отмены выступлений артистов из-за пандемии в размере около 30 тыс. евро. Такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай с российскими исполнителями вызвал скандал в литовских СМИ.



В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. vz.ru Категории: политика, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, МИД, артисты — статья прочитана 167 раз Комментарии