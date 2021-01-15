Приоритетными при вакцинации от COVID-19 в Литве будут группы военных и спортсменов 🔊 Воспроизвести



Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут также группы военнослужащих, направляемых в международные миссии, и также спортсменов опимпийских и паралимпийских сборных.



В пятницу правительство одобрило такое предложение Министерства здравоохранения.



Как сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, приоритеты корректируются с учетом просьб Министерства обороны и Национальной спортивной ассоциации. По словам министра, это одобрил и заседавший в среду Экспертный совет при правительстве, отметивший, что по этим группам нужны "не какие-то эпидемиологические, а политические решения".



По словам А. Дулькиса, в обоих случаях речь идет "о нескольких сотнях человек".



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Минздрав: вакцина Pfizer будет для ревакцинации, Moderna - для дальнейшей вакцинации Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут также группы военнослужащих, направляемых в международные миссии, и также спортсменов опимпийских и паралимпийских сборных.В пятницу правительство одобрило такое предложение Министерства здравоохранения.Как сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, приоритеты корректируются с учетом просьб Министерства обороны и Национальной спортивной ассоциации. По словам министра, это одобрил и заседавший в среду Экспертный совет при правительстве, отметивший, что по этим группам нужны "не какие-то эпидемиологические, а политические решения".По словам А. Дулькиса, в обоих случаях речь идет "о нескольких сотнях человек".* * * После того, как выяснилось, что производители вакцины от COVID-19 BioNTech и Pfizer уменьшили объемы вакцины, которые планировалось поставить в ближайшее время, принято решение использовать эту вакцину для ревакцинации, а вакцину компании Moderna - для дальнейшей вакцинации приоритетных групп, сказала BNS представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.



"Согласно сегодняшним планам и поступающим сейчас предварительным объемам вакцины, (...) вакцина Moderna по-прежнему будет использоваться для первого этапа прививок, вакцина Pfizer до второй недели февраля остается только для второго этапа прививок", - сказала представитель Минздрава.



Она подчеркнула, что этот план составлен на основании поступающей сейчас информации от поставщика и может меняться в зависимости от обстоятельств.



"Со второй недели февраля какие-то безопасные объемы вакцины Pfizer будут предназначены и для первого этапа вакцинации, и для продолжения ревакцинации", - сказала А. Шукшта.



Она подтвердила, что ревакцинация от COVID-19 для тех, кто были привиты первыми, начнется в воскресенье.



Как ранее в пятницу сообщил Минздрав, поздним вечером четверга компании информировали, что в ближайшие четыре недели будут доставлены не 108 810 доз вакцины, а 54 405.



По имеющимся данным, компания Pfizer временно сократила поставки вакцины, потому что пересматривает свои технологические процессы.



Как отмечает министерство, представитель по вопросам вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.



Приоритетная очередность вакцинации остается без изменений.



По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза.



Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.



По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек.



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Литва и еще пять стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer по поводу вакцины



Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу призвала Еврокомиссию обратиться к компаниям „BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.



"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины", - говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.



Министры здравоохранения Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции в письме еврокомиссару по вопросам здравоохранения утверждают, что проблемы с поставками вызывают серьезную обеспокоенность надежностью и устойчивостью процесса вакцинации.



"Мы пишем вам, пребывая в беспокойстве относительно надежности и устойчивости процесса вакцинации от COVID-19, принимая во внимание устные сообщения представителей BioNTech/Pfizer об их трудностях с поставками", - говорится в письме.



Как утверждают министры, представители BioNTech/Pfizer сообщили, что в ближайшие недели объемы поставок вакцины в страны будут заметно уменьшены, некоторым странам был указан срок 8 февраля 2021 года, а некоторые страны не получили никакой информации о предполагаемых сроках поставок уменьшенных объемов вакцины.



"Мы обязаны информировать свои общества и конкретные группы риска (лиц), что их вакцинация будет отложена, несмотря на большие усилия наших правительств обеспечить своевременную доставку вакцины. Такая ситуация неприемлема. Это не только сказывается на планирующихся графиках прививок, но и снижает надежность процесса вакцинации", - утверждают министры. инф."Обзор" BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: военные, вакцинация, призывники, минобороны, привики География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии