Представитель ЕК: в Евросоюзе нет торговли электроэнергией с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Представитель Еврокомиссии (ЕК) говорит, что в Европейском союзе (ЕС) не ведется торговля электроэнергией с Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец), при том, что министр энергетики Литвы утверждает, что в стране имеют место торговля ею и потребление этой электроэнергии.



"С начала ноября любой коммерческий обмен электроэнергией (с Беларусью – BNS) прекращен в соответствии с общим соглашением стран -членов Сообщества. В настоящее время не ведется никакой коммерческой торговли электроэнергией из энергосистемы Беларуси с ЕС", - сказал в четверг замдиреткора Департамента по энергетике ЕК Массимо Гаррибба.



На заседании Комитета по промышленности, исследования и энергетике Европарламента (ЕП) он сказал, что хотя Латвия и продолжает торговать электроэнергией с Россией, торговля белорусским электричеством не ведется. Представитель Еврокомиссии (ЕК) говорит, что в Европейском союзе (ЕС) не ведется торговля электроэнергией с Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец), при том, что министр энергетики Литвы утверждает, что в стране имеют место торговля ею и потребление этой электроэнергии."С начала ноября любой коммерческий обмен электроэнергией (с Беларусью – BNS) прекращен в соответствии с общим соглашением стран -членов Сообщества. В настоящее время не ведется никакой коммерческой торговли электроэнергией из энергосистемы Беларуси с ЕС", - сказал в четверг замдиреткора Департамента по энергетике ЕК Массимо Гаррибба.На заседании Комитета по промышленности, исследования и энергетике Европарламента (ЕП) он сказал, что хотя Латвия и продолжает торговать электроэнергией с Россией, торговля белорусским электричеством не ведется. "Эксопрт электричества из Беларуси остановлен с 3 ноября. Что не остановлено, так это поток электроэнергии из России через Латвию, и он продолжает идти - латвийский регулятор применяет систему доказательств происхождения к электроэнергии, которая пересекает границу - чтобы гарантировать (что не ведется торговля белорусским электричеством - BNS)", – сказао М. Гаррибба.



Он напомнил, что ЕК активно участвует в продолжении странами Балтии дискуссий о трехсторонних действиях при торговле электроэнергией с третьими странами, то есть с Россией. По его словам, Комиссия прикладывает все усилия, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности.



"Мы делаем все, что в наших силах, для обеспечения соответствия Беларуси и БелАЭС самым высоким международным стандартам безопасности. Однако я хочу подчеркнуть, что в конечном итоге ответственность ложится на оператора (Беларуси – BNS) и на национального оператора, осуществляющего надзор", - сказал М. Гаррибба.



По его словам, Европейская группа регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) должна в ближайшее время представить оценку стресс-тестов и ситуации с безопасностью - это намечается сделать до коммерческого запуска БелАЭС, который может состояться в марте. В феврале миссия по оценке стресс-тестов намерена посетить станцию.



"В целом процесс пересмотра очень продвинулся, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы ENSREG завершит и обнародует выводы экспертов, включая и высокоприоритетные вопросы безопасности", - сказал М. Гаррибба.



На этой неделе литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что пригласит своего латвийского коллегу продолжить переговоры по трехсторонней методике торговли. Инициировать переговоры намерен и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, компромис — статья прочитана 151 раз Комментарии