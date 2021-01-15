Россия выходит из Договора по открытому небу 🔊 Воспроизвести



Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщил МИД на своем сайте, сообщает



Там пояснили, что решение США покинуть соглашение "под надуманным предлогом" нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН "как инструмента укрепления доверия и безопасности".



"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", — добавили на Смоленской площади.



Подчеркивается, что Москва приняла решение выйти из договора из-за "отсутствия прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщил МИД на своем сайте, сообщает РИА Новости Там пояснили, что решение США покинуть соглашение "под надуманным предлогом" нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН "как инструмента укрепления доверия и безопасности"."Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", — добавили на Смоленской площади.Подчеркивается, что Москва приняла решение выйти из договора из-за "отсутствия прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях. После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу Москва направит уведомление депозитариям.



Договор по открытому небу



Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.



Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.



В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.



В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, Великобритания, США, договор, выход, Трамп, авиарейсы, небо — статья прочитана 151 раз Комментарии