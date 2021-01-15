Не забудьте: сегодня вечером на нашем сайте - блиц-обзор главных событий в Литве за неделю 🔊 Воспроизвести Ф.Киркоров в Вильнюсе. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



Буквально через пару часов на нашем сайте появится очередной выпуск видеоновостей, обозревающих главные события в Литве за эту неделю.



Литовские политики постарались на славу, чтобы у нас была тема для разговора. А главная тема, вне всякого сомнения, - страшная угроза в виде мягкой силы Филиппа Киркорова, которому помогает Михаил Шуфутинский.



По важности с этой темой может соперничать разве что предложение называть соседнюю страну по-новому.



И уж точно не сможет соперничать всякая мелочь, типа того, что в Друскининкай могут появиться три с лишним сотни потенциальных безработных.



Спешите за поп-корном! Буквально через пару часов на нашем сайте появится очередной выпуск видеоновостей, обозревающих главные события в Литве за эту неделю.Литовские политики постарались на славу, чтобы у нас была тема для разговора. А главная тема, вне всякого сомнения, - страшная угроза в виде мягкой силы Филиппа Киркорова, которому помогает Михаил Шуфутинский.По важности с этой темой может соперничать разве что предложение называть соседнюю страну по-новому.И уж точно не сможет соперничать всякая мелочь, типа того, что в Друскининкай могут появиться три с лишним сотни потенциальных безработных.Спешите за поп-корном! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Киркоров, Литва за неделю — статья прочитана 168 раз Комментарии