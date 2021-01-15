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Не забудьте: сегодня вечером на нашем сайте - блиц-обзор главных событий в Литве за неделю
Буквально через пару часов на нашем сайте появится очередной выпуск видеоновостей, обозревающих главные события в Литве за эту неделю.
Литовские политики постарались на славу, чтобы у нас была тема для разговора. А главная тема, вне всякого сомнения, - страшная угроза в виде мягкой силы Филиппа Киркорова, которому помогает Михаил Шуфутинский.
По важности с этой темой может соперничать разве что предложение называть соседнюю страну по-новому.
И уж точно не сможет соперничать всякая мелочь, типа того, что в Друскининкай могут появиться три с лишним сотни потенциальных безработных.
Спешите за поп-корном!
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Киркоров, Литва за неделю
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