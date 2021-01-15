«Соглашайся или удали». Почему новые правила WhatsApp напугали пользователей? 🔊 Воспроизвести WhatsApp всегда позиционировал себя как безопасную платформу, которая пользуется двусторонним шифрованием, что означает, что даже сам сервис не имеет доступа к перепискам и разговорам своих пользователей. Однако новые правила заставили многих усомниться, что их личные данные по-прежнему останутся защищены. Это уже привело к тому, что от мессенджера отказываются политики, публичные персоны и рядовые граждане.



Начиная с 8 февраля все, кто пользуется WhatsApp (кроме жителей ЕС и Великобритании), будут вынуждены делиться своими персональными данными с компанией Facebook. Соцсеть получит доступ к номерам телефонов, сведениям о транзакциях и IP-адресам.



"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook", — сказано в новой редакции договора о политике конфиденциальности. Как отмечается в документе, таким образом Facebook анализирует, продвигает и настраивает работу своих сервисов. Начиная с 8 февраля все, кто пользуется WhatsApp (кроме жителей ЕС и Великобритании), будут вынуждены делиться своими персональными данными с компанией Facebook. Соцсеть получит доступ к номерам телефонов, сведениям о транзакциях и IP-адресам."Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook", — сказано в новой редакции договора о политике конфиденциальности. Как отмечается в документе, таким образом Facebook анализирует, продвигает и настраивает работу своих сервисов.



Что означают новые правила



"Данные, которыми мы будем делиться с другими компаниями Facebook, включают в себя информацию о вашей учетной записи (например, номер телефона), данные о транзакциях, информацию, связанную с услугами, информацию о том, как вы взаимодействуете с другими платформами при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах, ваш IP-адрес", — указано в документе.



Фактически компания сможет отслеживать, где находится устройство, собирать статистику, как часто используется то или иное приложение Facebook, получит доступ к статусу пользователей и фотографиям их профайлов.



Как отмечается в разделе о политике конфиденциальности WhatsApp, эти изменения помогут компании улучшить работу сервисов и наладить взаимодействие между другими продуктами Facebook, в том числе смотреть на взаимодействие с бизнес-аккаунтами. Фактически речь идет о создании взаимосвязанной экосистемы, что, например, даст возможность использовать WhatsApp Pay в Instagram. Глава Facebook Марк Цукерберг еще в 2019 году говорил о концепции мультиплатформ, которая помогла бы соединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.



Пока нет никаких оснований считать, что из-за новых правил частная переписка или разговоры пользователей WhatsApp окажутся под угрозой. Во всяком случае, платформа никак не меняет свою политику по защите этих данных.











Недружественный подход



Новые правила WhatsApp возмутили не только рядовых пользователей, которые вывели в тренды Twitter хештег WhatsAppPrivacy, но и целые правительства. К примеру, Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook из-за изменений пользовательского соглашения.



"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных [пользователей социальной сети и мессенджера]", — указывается в коммюнике. На этом фоне сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP — мессенджере, принадлежащем турецкой компании Turkcell.



О необходимости уходить с платформы WhatsApp заговорили и в России. Так, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что "российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам".



Малькевич призвал задуматься о том, что "вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб".



"Неоптимальным" новый подход мессенджера назвал и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.



"Они просто поставили своих пользователей перед фактом: соглашайся на наши условия или удали приложение. Это недружественная политика по отношению к пользователю, и, полагаю, она будет постепенно снижать популярность WhatsApp", — прогнозирует депутат.



Signal к переходу



После новостей о новых правилах WhatsApp основатель SpaceX, а с недавних пор и самый богатый человек на планете Илон Маск призвал своих подписчиков в Twitter переносить общение в Signal. Этот сервис для мгновенного обмена сообщениями часто используют журналисты, активисты, политики и все те, кто особенно озабочен сетевой безопасностью.



Signal не принадлежит большой корпорации, а работает в рамках фонда Signal Foundation, который спонсируют частные лица. Мессенджер является одним из эталонов шифрования, его протоколами защиты пользуются в том числе WhatsApp и Skype. В отличие от остальных приложений Signal не собирает данные клиентов для рекламных целей, так как не пытается монетизировать свою аудиторию.



Мессенджер начал набирать популярность в разгар американских протестов против убийства Джорджа Флойда. Участники этих акций опасались, что IT-компании могут делиться их персональными данными с полицией. Единственное, что требует Signal при регистрации нового пользователя, — это номер телефона, но компания уже работает над тем, чтобы обойти и это правило.



После твита Илона Маска мессенджер столкнулся с массовым наплывом новых клиентов, что даже привело к техническим трудностями.



"Отправка кодов верификации в настоящее время задерживается у нескольких провайдеров, так как слишком много людей пытаются присоединиться к Signal", — написала компания в своем Twitter-аккаунте.



Доверие пользователей



Помимо Signal число скачиваний резко возросло и у Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров напрямую связал это с новой политикой WhatsApp.



По словам предпринимателя, его компания не намерена собирать данные своих пользователей или масштабно внедрять рекламу. Дуров также рассказал, что в Facebook работает целый отдел, который изучает успех его приложения.



"Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раскрыть наш секрет: уважайте своих пользователей", — отметил он.



По информации аналитической компании Sensor Tower, в период с 6 по 8 января более 100 тыс. пользователей установили Signal в Apple Store и Google Play, в то время как Telegram за это же время скачали почти 2,2 млн раз.



"Signal и Telegram — теперь лучшие альтернативы, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности", — написал в Twitter редактор TechCrunch Майк Бутчер.



По данным Sensor Tower, за первую неделю 2021 года число скачиваний WhatsApp упало на 11% по сравнению с предыдущей неделей, но все равно достигло около 10,5 млн скачиваний по всему миру. В марте 2020 года суммарная аудитория WhatsApp достигла 2 млрд человек. Уведомление о введении новых правил появляется в окошке мессенджера и предлагает пользователям подписать согласие. Те, кто не сделает этого до 8 февраля, потеряет возможность звонить и обмениваться сообщениями. Фактически речь идет о выборе — продолжить пользоваться WhatsApp и делиться с Facebook персональными данными либо искать альтернативные мессенджеры."Данные, которыми мы будем делиться с другими компаниями Facebook, включают в себя информацию о вашей учетной записи (например, номер телефона), данные о транзакциях, информацию, связанную с услугами, информацию о том, как вы взаимодействуете с другими платформами при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах, ваш IP-адрес", — указано в документе.Фактически компания сможет отслеживать, где находится устройство, собирать статистику, как часто используется то или иное приложение Facebook, получит доступ к статусу пользователей и фотографиям их профайлов.Как отмечается в разделе о политике конфиденциальности WhatsApp, эти изменения помогут компании улучшить работу сервисов и наладить взаимодействие между другими продуктами Facebook, в том числе смотреть на взаимодействие с бизнес-аккаунтами. Фактически речь идет о создании взаимосвязанной экосистемы, что, например, даст возможность использовать WhatsApp Pay в Instagram. Глава Facebook Марк Цукерберг еще в 2019 году говорил о концепции мультиплатформ, которая помогла бы соединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.Пока нет никаких оснований считать, что из-за новых правил частная переписка или разговоры пользователей WhatsApp окажутся под угрозой. Во всяком случае, платформа никак не меняет свою политику по защите этих данных.Новые правила WhatsApp возмутили не только рядовых пользователей, которые вывели в тренды Twitter хештег WhatsAppPrivacy, но и целые правительства. К примеру, Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook из-за изменений пользовательского соглашения."Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных [пользователей социальной сети и мессенджера]", — указывается в коммюнике. На этом фоне сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP — мессенджере, принадлежащем турецкой компании Turkcell.О необходимости уходить с платформы WhatsApp заговорили и в России. Так, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что "российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам".Малькевич призвал задуматься о том, что "вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб"."Неоптимальным" новый подход мессенджера назвал и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин."Они просто поставили своих пользователей перед фактом: соглашайся на наши условия или удали приложение. Это недружественная политика по отношению к пользователю, и, полагаю, она будет постепенно снижать популярность WhatsApp", — прогнозирует депутат.После новостей о новых правилах WhatsApp основатель SpaceX, а с недавних пор и самый богатый человек на планете Илон Маск призвал своих подписчиков в Twitter переносить общение в Signal. Этот сервис для мгновенного обмена сообщениями часто используют журналисты, активисты, политики и все те, кто особенно озабочен сетевой безопасностью.Signal не принадлежит большой корпорации, а работает в рамках фонда Signal Foundation, который спонсируют частные лица. Мессенджер является одним из эталонов шифрования, его протоколами защиты пользуются в том числе WhatsApp и Skype. В отличие от остальных приложений Signal не собирает данные клиентов для рекламных целей, так как не пытается монетизировать свою аудиторию.Мессенджер начал набирать популярность в разгар американских протестов против убийства Джорджа Флойда. Участники этих акций опасались, что IT-компании могут делиться их персональными данными с полицией. Единственное, что требует Signal при регистрации нового пользователя, — это номер телефона, но компания уже работает над тем, чтобы обойти и это правило.После твита Илона Маска мессенджер столкнулся с массовым наплывом новых клиентов, что даже привело к техническим трудностями."Отправка кодов верификации в настоящее время задерживается у нескольких провайдеров, так как слишком много людей пытаются присоединиться к Signal", — написала компания в своем Twitter-аккаунте.Помимо Signal число скачиваний резко возросло и у Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров напрямую связал это с новой политикой WhatsApp.По словам предпринимателя, его компания не намерена собирать данные своих пользователей или масштабно внедрять рекламу. Дуров также рассказал, что в Facebook работает целый отдел, который изучает успех его приложения.По информации аналитической компании Sensor Tower, в период с 6 по 8 января более 100 тыс. пользователей установили Signal в Apple Store и Google Play, в то время как Telegram за это же время скачали почти 2,2 млн раз.По данным Sensor Tower, за первую неделю 2021 года число скачиваний WhatsApp упало на 11% по сравнению с предыдущей неделей, но все равно достигло около 10,5 млн скачиваний по всему миру. В марте 2020 года суммарная аудитория WhatsApp достигла 2 млрд человек. Категории: технологии Ключевые слова: WhatsApp — статья прочитана 173 раза Комментарии