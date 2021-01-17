Кому мешает газопровод «Северный поток — 2» 🔊 Воспроизвести Фото: © Nord Stream 2/Aксель Шмидт



"Северный поток — 2" снова и снова оказывается в центре внимания на Западе: одни европейские страны его критикуют, другие — поддерживают, а США после долгих угроз все-таки ввели санкции против компаний, участвующих в проекте. На этом фоне Россия не устает напоминать, что строящийся газопровод — исключительно экономический проект, и призывает



ТАСС объясняет, кому и чем не угодил трубопровод.



Кто поддерживает проект?



СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Поэтому все эти страны должны разрешить строительство газопровода и его эксплуатацию. Германия, Россия, Финляндия и Швеция согласились достаточно быстро, а вот Дания долго выступала против проекта, но в итоге тоже позволила строить трубопровод. "Северный поток — 2" снова и снова оказывается в центре внимания на Западе: одни европейские страны его критикуют, другие — поддерживают, а США после долгих угроз все-таки ввели санкции против компаний, участвующих в проекте. На этом фоне Россия не устает напоминать, что строящийся газопровод — исключительно экономический проект, и призывает не политизировать его. ТАСС объясняет, кому и чем не угодил трубопровод.СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Поэтому все эти страны должны разрешить строительство газопровода и его эксплуатацию. Германия, Россия, Финляндия и Швеция согласились достаточно быстро, а вот Дания долго выступала против проекта, но в итоге тоже позволила строить трубопровод.



Выступает за него и Австрия, рассматривающая СП-2 исключительно с экономической точки зрения.



Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф заявлял, что Европа просто не может отказаться от импорта российского газа — это станет для нее "экономическим самоубийством".



Кто выступает против СП-2?



Дания — последняя из пяти стран, через которые должен пройти газопровод, — в итоге все-таки разрешила прокладку труб и дальнейшую



Против проекта выступают в странах, прямо заинтересованных в продолжении транзита российского газа через их территорию. В первую очередь это Украина и Польша. Их поддерживают Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия. Они видят в СП-2 "определенные риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе".



Польша в это же время



А в октябре 2020 года польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK)



Осенью 2018 года к противникам проекта присоединились парламентские партии Швеции, которая уже разрешила строительство.



Чем недовольны европейские противники газопровода?



Еврокомиссия (ЕК) убеждена, что строительство "Северного потока — 2" противоречит целям Евросоюза и положениям Третьего энергопакета ЕС. Европейцы считают необходимым усиливать безопасность поставок при конкурентоспособном рынке газа, а также обеспечить диверсификацию источников топлива. СП-2, по их мнению, только усилит зависимость ЕС от российского газа.



Шведские парламентарии в свою очередь назвали несколько причин для отмены "Северного потока — 2":



* планы ЕС по увеличению использования возобновляемых источников энергии;



* несоответствие проекта вопросам энергетической политики ЕС, защиты окружающей среды и национальной безопасности.



Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что противники СП-2 просто поддерживают антироссийские шаги США.



Между тем в ЕС утвердили поправки в Газовую директиву, которые ужесточили требования к проекту "Газпрома", но помешать его строительству не должны. Подробнее читайте



А Дания действительно могла заблокировать строительство?



Ранее премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что страна может принять закон, который в конечном счете позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток — 2". В ноябре 2017 года датский парламент одобрил закон, разрешающий МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через ее территориальные воды, исходя из соображений национальной безопасности и вопросов внешней политики.



Компания-оператор Nord Stream 2 AG в итоге предложила датским властям два альтернативных маршрута. Таким образом на рассмотрение у Датского энергетического агентства (ДЭА) находилось сразу три заявки — на три разных маршрута. Если бы Дания не определилась до конца 2019 года, то в принципе "Газпром" готов был построить "Северный поток — 2" в обход ее территории.



Если это российско-европейский проект, то при чем тут США?



США настаивают на опасности "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы. Американская сторона считает, что проект сделает ЕС полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически. В США даже



Кроме того, американские власти заявляли, что строительство газопровода нацелено и против Украины. Так, по словам помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона, Россия с помощью СП-2 "добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы".



Так что США активно призывают европейские страны отказаться от проекта "Северного потока — 2".



И как США мешают "Северному потоку — 2"?



В 2017 году тогда еще президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции против России, Ирана и КНДР и предостерегающий американские и иностранные компании от сотрудничества с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".



Кроме того, в 2018 году американский сенатор (член верхней палаты Конгресса — прим. ТАСС) разработал законопроект санкций против инвесторов в российские проекты по экспорту энергоносителей, в том числе и газопровод СП-2. Он также предполагал меры поощрения экспорта природного газа из США. Автор документа объяснял, что его цель — "помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России".



Впрочем, американское руководство в разное время демонстрировало разное мнение по этому вопросу. Сначала Трамп заявлял, что США не будут вводить санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Позднее, наоборот, отметил, что такая возможность сохраняется. Об этом же говорил бывший министр энергетики США Рик Перри и писал в январе 2019 года в письмах немецким компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Чем, кстати, вызвал недовольство и немецких властей, и бизнеса.



В итоге в декабре 2019 года Дональд Трамп подписал военный бюджет США, который предполагал антироссийские санкции сразу по нескольким пунктам: меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также рестрикции за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".



Как объясняли в американском Минфине, для соблюдения режима санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 м) и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством"



Оборонный бюджет США на 2021 год снова расширил санкционные меры против обоих газопроводов. Государственный департамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток — 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей. Они также заявили еще в декабре 2020 года: они продолжат вводить санкции против СП-2 и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации.



Полный список того, какие антироссийские санкции и когда вводили США, читайте



Что на претензии отвечает Россия?



Позиция России остается неизменной — страна неоднократно называла "Северный поток — 2" чисто экономическим проектом и призывала Запад не политизировать его.



Отвечая на критику оппонентов, российский президент Владимир Путин также регулярно напоминает, что и при загрузке новых газопроводов Россия готова сохранить украинский транзит — не помешают этому ни оба "Северных потока", ни "Турецкий поток".



По мнению российского руководства и экспертов, политизация проекта в первую очередь выгодна США, которые заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа (СПГ) на европейский рынок. Россия же в свою очередь заявляла, что готова к конкуренции с американским газом на европейском рынке. Тем более российский газ останется самым конкурентоспособным в регионе минимум до 2035 года,



А как санкции повлияли на проект?



Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2", в конце 2019 года отвела все суда из района строительства в Балтийском море. В МИД Швейцарии критически отнеслись с санкциям США, но подчеркнули, что не могут им помешать.



Тем не менее Владимир Путин выражал уверенность, что Россия сможет сама закончить строительство, хотя и с задержкой. По данным агентства Bloomberg на январь 2021 года, Nord Stream 2 планирует завершить строительство в июне.



В сентябре 2020 года Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока — 2". Они должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций", отметила организация в опубликованном



Германия, на чью территорию и выходит "Северный поток — 2", неоднократно напоминала о важности проекта и подчеркивала, что не будет мешать его строительству, так как для этого нет правовых оснований. А делать СП-2 "мальчиком для битья" неправильно. И как показал опрос социологической службы Forsa в начале 2019 года, более 71% немцев поддерживали проект.Выступает за него и Австрия, рассматривающая СП-2 исключительно с экономической точки зрения.Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф заявлял, что Европа просто не может отказаться от импорта российского газа — это станет для нее "экономическим самоубийством".Дания — последняя из пяти стран, через которые должен пройти газопровод, — в итоге все-таки разрешила прокладку труб и дальнейшую эксплуатацию газопровода . Хотя еще в 2018 году в Копенгагене заявляли о возможной блокировке или отсрочке реализации проекта.Против проекта выступают в странах, прямо заинтересованных в продолжении транзита российского газа через их территорию. В первую очередь это Украина и Польша. Их поддерживают Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия. Они видят в СП-2 "определенные риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе".Польша в это же время строит свой газопровод из Норвегии через Данию — Baltic Pipe, закончить который собирается к 2022 году. Как раз тогда же истекает контракт с "Газпромом", и продлять его польская сторона не планирует. Дания уже выдала разрешение на это строительство, хотя Польша подала свою заявку позже России.А в октябре 2020 года польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) на $7,6 млрд и $100 млн соответственно. UOKiK инициировал расследование против них еще в мае 2018 года. По данным регулятора, российская корпорация без предварительного согласия UOKiK заключила финансовую сделку с этими компаниями, что в результате может привести к ограничению конкуренции. Теперь польский регулятор требует в течение месяца расторгнуть партнерский договор. "Газпром" категорически с этим не согласен и планирует обжаловать штраф и претензии.Осенью 2018 года к противникам проекта присоединились парламентские партии Швеции, которая уже разрешила строительство.Еврокомиссия (ЕК) убеждена, что строительство "Северного потока — 2" противоречит целям Евросоюза и положениям Третьего энергопакета ЕС. Европейцы считают необходимым усиливать безопасность поставок при конкурентоспособном рынке газа, а также обеспечить диверсификацию источников топлива. СП-2, по их мнению, только усилит зависимость ЕС от российского газа.Шведские парламентарии в свою очередь назвали несколько причин для отмены "Северного потока — 2":* планы ЕС по увеличению использования возобновляемых источников энергии;* несоответствие проекта вопросам энергетической политики ЕС, защиты окружающей среды и национальной безопасности.Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что противники СП-2 просто поддерживают антироссийские шаги США.Между тем в ЕС утвердили поправки в Газовую директиву, которые ужесточили требования к проекту "Газпрома", но помешать его строительству не должны. Подробнее читайте в другом нашем материале. Ранее премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что страна может принять закон, который в конечном счете позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток — 2". В ноябре 2017 года датский парламент одобрил закон, разрешающий МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через ее территориальные воды, исходя из соображений национальной безопасности и вопросов внешней политики.Компания-оператор Nord Stream 2 AG в итоге предложила датским властям два альтернативных маршрута. Таким образом на рассмотрение у Датского энергетического агентства (ДЭА) находилось сразу три заявки — на три разных маршрута. Если бы Дания не определилась до конца 2019 года, то в принципе "Газпром" готов был построить "Северный поток — 2" в обход ее территории.США настаивают на опасности "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы. Американская сторона считает, что проект сделает ЕС полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически. В США даже разработали свой план по снижению поставок российского газа в Европу.Кроме того, американские власти заявляли, что строительство газопровода нацелено и против Украины. Так, по словам помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона, Россия с помощью СП-2 "добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы".Так что США активно призывают европейские страны отказаться от проекта "Северного потока — 2".В 2017 году тогда еще президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции против России, Ирана и КНДР и предостерегающий американские и иностранные компании от сотрудничества с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".Кроме того, в 2018 году американский сенатор (член верхней палаты Конгресса — прим. ТАСС) разработал законопроект санкций против инвесторов в российские проекты по экспорту энергоносителей, в том числе и газопровод СП-2. Он также предполагал меры поощрения экспорта природного газа из США. Автор документа объяснял, что его цель — "помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России".Впрочем, американское руководство в разное время демонстрировало разное мнение по этому вопросу. Сначала Трамп заявлял, что США не будут вводить санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Позднее, наоборот, отметил, что такая возможность сохраняется. Об этом же говорил бывший министр энергетики США Рик Перри и писал в январе 2019 года в письмах немецким компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Чем, кстати, вызвал недовольство и немецких властей, и бизнеса.В итоге в декабре 2019 года Дональд Трамп подписал военный бюджет США, который предполагал антироссийские санкции сразу по нескольким пунктам: меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также рестрикции за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".Как объясняли в американском Минфине, для соблюдения режима санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 м) и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством"Оборонный бюджет США на 2021 год снова расширил санкционные меры против обоих газопроводов. Государственный департамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток — 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей. Они также заявили еще в декабре 2020 года: они продолжат вводить санкции против СП-2 и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации.Полный список того, какие антироссийские санкции и когда вводили США, читайте в другом нашем материале. Позиция России остается неизменной — страна неоднократно называла "Северный поток — 2" чисто экономическим проектом и призывала Запад не политизировать его.Отвечая на критику оппонентов, российский президент Владимир Путин также регулярно напоминает, что и при загрузке новых газопроводов Россия готова сохранить украинский транзит — не помешают этому ни оба "Северных потока", ни "Турецкий поток".По мнению российского руководства и экспертов, политизация проекта в первую очередь выгодна США, которые заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа (СПГ) на европейский рынок. Россия же в свою очередь заявляла, что готова к конкуренции с американским газом на европейском рынке. Тем более российский газ останется самым конкурентоспособным в регионе минимум до 2035 года, уверены аналитики. Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2", в конце 2019 года отвела все суда из района строительства в Балтийском море. В МИД Швейцарии критически отнеслись с санкциям США, но подчеркнули, что не могут им помешать.Тем не менее Владимир Путин выражал уверенность, что Россия сможет сама закончить строительство, хотя и с задержкой. По данным агентства Bloomberg на январь 2021 года, Nord Stream 2 планирует завершить строительство в июне.В сентябре 2020 года Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока — 2". Они должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций", отметила организация в опубликованном циркуляре. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, газопровод, США, "Северный поток — 2" — статья прочитана 157 раз Комментарии