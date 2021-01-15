Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе-ноябре прошлого года среди Балтийских стран экспорт Литвы сократился наиболее значительно, сообщил Евростат.



За год экспорт Литвы снизился на 5% до 25,9 млрд евро, Латвии – не менялся и составил 12,9 млрд евро, Эстонии – снизился на 3% до 13 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.



Импорт Литвы сократился на 10% до 26,4 млрд евро, Латвии – на 6% до 14,4 млрд евро, Эстонии – на 7% до 13,7 млрд евро.



Торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд евро, Латвии – 1,6 млрд евро, а Эстонии – 0,7 млрд евро.



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Литовская компания металлоконструкций чешского капитала Technoexport Storage LT останавливает деятельность в Плунге и планирует уволить основную часть работников. Однако, руководство компании надеется, что, если ее приобретет новый владелец, то люди не будут уволены. В январе-ноябре прошлого года среди Балтийских стран экспорт Литвы сократился наиболее значительно, сообщил Евростат.За год экспорт Литвы снизился на 5% до 25,9 млрд евро, Латвии – не менялся и составил 12,9 млрд евро, Эстонии – снизился на 3% до 13 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.Импорт Литвы сократился на 10% до 26,4 млрд евро, Латвии – на 6% до 14,4 млрд евро, Эстонии – на 7% до 13,7 млрд евро.Торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд евро, Латвии – 1,6 млрд евро, а Эстонии – 0,7 млрд евро.* * *Литовская компания металлоконструкций чешского капитала Technoexport Storage LT останавливает деятельность в Плунге и планирует уволить основную часть работников. Однако, руководство компании надеется, что, если ее приобретет новый владелец, то люди не будут уволены. Компания сообщила Службе занятости об увольнении 100 человек. По данным Фонда социального страхования в компании сейчас работают 129 человек.



Однако глава Technoexport Storage LT Эгидиююс Буяускас сказал BNS, что пока не принято окончательное решение об увольнениях.



"Да, я направил извещение (о планируемом увольнении – BNS), но указ будет только в конце месяца. Еще нет окончательного решения, может быть, компанию купит другая компания, и возможно, не состоится это увольнение работников", – сказал гендиректор BNS.



По его словам, если все же придется закрыть предприятие, то основной его причиной будет нехватка заказов.



Technoexport Storage LT в отчете о деятельности за 2019 год, предоставленном Реестровому центру, отмечала, что получила 8,468 млн евро дохода и понесла почти 1 млн евро чистых убытков.



Единственным акционером компании является чешская Technoexport Storage.



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В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 17-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Рано утром судно пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.



Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.



За этот газовый год на терминале также принято еще и 6 больших газовозов из США. Второго января судно Cameron LNG доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.



Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила, что за шесть лет деятельности терминала было перевалено около 86 тераватт-часов СПГ. Больше всего газа было доставлено из Норвегии – 78% общего количества, около 12% – из США, оставшееся – из Россииos, Nigerijos, Trinidado ir Tobago.



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В прошлом году из Литвы в Латвию было транспортировано 8 тераватт-часов природного газа – на 33% больше, чем в 2019 году. Это крупнейшее в истории страны количество газа, поставленное в латвийском направлении.



Компания Amber Grid утверждает, что, вероятно, на это повлияла и действующая с начала 2020 года перемычка газопроводов между Эстонией и Финляндией, кроме того, часть газа хранится в Инчукалнском газовом хранилище.



В 2020 году литовская компания Amber Grid поставила потребителям в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии 33 тераватт-часа газа, за исключением Калининградской области – это на 12% больше, чем в 2019 году (29,5 тераватт-часов). В Калининградскую область доставлено 24,9 тераватт-часов газа – на 4,2% меньше (26 тераватт-часов).



В целом в прошлом году по газопроводам Литвы было транспортировано 58 тераватт-часов газа – на 4,5% больше, чем в 2019-ом году (55,5 тераватт-часов).



Amber Grid надеется, что позитивные тенденции на рынке сохранятся и в этом году. Кроме того, в конце этого года будет завершена прокладка совместного газопровода с Польшей. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии