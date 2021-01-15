Г. Ландсбергис: министерство выясняет ситуацию в связи с российскими исполнителями 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы выясняет, возможно ли расширить санкции в отношении российских исполнителей после того, как организаторы их концертов в Литве получили субсидии.



"Обсуждение идет, как раз вчера в министерстве мы организовали группу людей для оценки именно в юридическом отношении таких возможностей, посмотрим, куда это приведет, какие будут выводы", - сказал в пятницу журналистам министр ИД Габриэлюс Ландсбергис.



"Наверное, мы все понимаем, что несмотря на то, что музыкальные вкусы могут очень отличаться, мы должны видеть очень четкое правовое основание для рекомендации включить людей в черные списки, чтобы им не разрешалось приехать в то или иное государство", - сказал он.



После состоявшегося в президентском офисе заседания Координационного совета по внешней политике Литвы Г. Ландсбергис отметил, что критерии "должны быть очень четкими, юридически обоснованными". МИД Литвы выясняет, возможно ли расширить санкции в отношении российских исполнителей после того, как организаторы их концертов в Литве получили субсидии."Обсуждение идет, как раз вчера в министерстве мы организовали группу людей для оценки именно в юридическом отношении таких возможностей, посмотрим, куда это приведет, какие будут выводы", - сказал в пятницу журналистам министр ИД Габриэлюс Ландсбергис."Наверное, мы все понимаем, что несмотря на то, что музыкальные вкусы могут очень отличаться, мы должны видеть очень четкое правовое основание для рекомендации включить людей в черные списки, чтобы им не разрешалось приехать в то или иное государство", - сказал он.После состоявшегося в президентском офисе заседания Координационного совета по внешней политике Литвы Г. Ландсбергис отметил, что критерии "должны быть очень четкими, юридически обоснованными". Обсуждение возможного расширения так называемого черного списка началось в общественном пространстве после того, стало известно, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.



Министр культуры Симонас Кайрис говорит, что оценивает ситуацию, как афронт, однако подчеркивает, что субсидии были выделены "из-за порочного прежнего порядка субсидирования". Министр обещал обеспечить, чтобы теперь давалась оценка и качеству, художественной ценности, а решения основывались на заключениях экспертов.



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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обещает переговоры с Латвией о трехсторонней методике торговли электроэнергии с Россией в контексте того, что Литва намерена полностью блокировать энергию с Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).



"Наша позиция вполне понятна, что договоренности о методике нет, сейчас у нас есть приглашение и от премьера Латвии, и от министра - встретиться при первой возможности, когда позволит ситуация (...) и я думаю, что во время первых встреч будет заложена основа для дальнейших переговоров", - сказал Г. Ландсбергис после состоявшегося в президентском офисе в пятницу по инициативе президента Гитанаса Науседы заседания Координационного совета по внешней политике Литвы.



Министр энергетики Дайнюс Крейвис тоже обещает уже вскоре пригласить своего латвийского коллегу продолжить переговоры о трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией. По его словам, после того, как в январе к Литве перешло председательствование в Балтийском совете министров, вопрос методики будет подниматься и на его заседаниях, которые намечены на февраль.



По словам Г. Ландсбергиса, "возможно, бывшее правительство до конца не передало месседж о том, что мы трактуем, что это не конец, что договореннотси о методике нет".



"Мы подчеркиваем, что методика является одним из существенных и стратегических моментов, по которым у нас должно быть соглашение, инфраструктура Литва не должна использоваться для продажи электроэнергии с БелАЭС", - отметил Г. Ландсбергис.



Литва единственная из стран Балтии пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, так как она не предотвращает торговлю белорусской элекроэнергией вовсе. BNS Категории: политика, культура, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, МИД, артисты География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии