Таможня Литвы: в прошлом году отмечалась активизация контрабанды сигарет 🔊 Воспроизвести фото: делфи



В прошлом году отмечалась активизация контрабанды сигарет, сообщил в пятницу Таможенный департамент Литвы.



"Такого напряженного времени не помнят даже старожилы литовской таможни. Несмотря на пандемию и особо сложные условия работы, должностные лица в 2020-ом году столкнулись с крупнейшей активизацией потоков контрабандных сигарет",– говорится в сообщении.



В нем также отмечается, что количество нелегальных сигарет, задержанных в прошлом году, было рекордным в истории литовской таможни – 16,6 млн пачек. Их стоимость – почти 60 млн евро. Это в два раза больше, чем прежний рекорд 2019 года, когда было задержано 8,2 млн пачек сигарет.



Таможенники обращают внимание на то, что поток контрабандных сигарет, который практически остановился после состоявшихся в начале августа президентских выборов в Беларуси. Однако в конце этого же месяца возобновился. В прошлом году отмечалась активизация контрабанды сигарет, сообщил в пятницу Таможенный департамент Литвы."Такого напряженного времени не помнят даже старожилы литовской таможни. Несмотря на пандемию и особо сложные условия работы, должностные лица в 2020-ом году столкнулись с крупнейшей активизацией потоков контрабандных сигарет",– говорится в сообщении.В нем также отмечается, что количество нелегальных сигарет, задержанных в прошлом году, было рекордным в истории литовской таможни – 16,6 млн пачек. Их стоимость – почти 60 млн евро. Это в два раза больше, чем прежний рекорд 2019 года, когда было задержано 8,2 млн пачек сигарет.Таможенники обращают внимание на то, что поток контрабандных сигарет, который практически остановился после состоявшихся в начале августа президентских выборов в Беларуси. Однако в конце этого же месяца возобновился. Последовательно растет количество белорусских сигарет в общем контрабандном потоке. В прошлом году почти все задержанные нелегальные сигареты (93%) были произведены в Беларуси. Между тем, в 2019 году белорусские сигареты составляли 85% контрабанды этих товаров (в 2018 году - 61%).



"В 2020-ом лишь стала ярче и другая тенденция последних лет: укрупнение контрабандных грузов", – говорится в сообщении таможни.



В прошлом году контрабанда сигарет была обнаружена забетонированной в блоках для фундамента, перевозимых по железной дороге, в строительных цементных блоках и в различных грузах древесины. А также в жидких удобрениях, цистернах с растительным маслом, в бобинах алюминиевой фольги, в грузе углевых фильтров или в мешках с древесным углем, в грузах поролона, стекловаты, в пластиковых трубах, в торфе, мебели и в прочих грузах. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: таможня, граница, контрабанда, сигареты, итоги География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии