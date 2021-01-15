Первый месяц Кабмина Литвы: в центре внимания СМИ – министр здравоохранения 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



За первый месяц работы нового правительства Литвы в центре внимания СМИ был министр здравоохранения Арунас Дулькис, а меньше всего фигурировал министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Об этом свидетельствует статистика, которую агентство BNS получило от компании мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas.



Правительство под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните дало присягу 11 декабря.



С этого дня до полудня четверг министр А. Дулькис упоминался в СМИ более чем в пяти тысячах сообщений.



На втором месте оказалась министр внутренних дел Агне Билотайте, которая получила в три раза меньше внимания.



В первую пятерку также попали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Landsbergis, министр экономики Аушрине Армонайте, министр окружающей среды Симонас Гентвилас. За первый месяц работы нового правительства Литвы в центре внимания СМИ был министр здравоохранения Арунас Дулькис, а меньше всего фигурировал министр энергетики Дайнюс Крейвис.Об этом свидетельствует статистика, которую агентство BNS получило от компании мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas.Правительство под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните дало присягу 11 декабря.С этого дня до полудня четверг министр А. Дулькис упоминался в СМИ более чем в пяти тысячах сообщений.На втором месте оказалась министр внутренних дел Агне Билотайте, которая получила в три раза меньше внимания.В первую пятерку также попали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Landsbergis, министр экономики Аушрине Армонайте, министр окружающей среды Симонас Гентвилас. Наименьшим вниманием СМИ пока пользовались министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр культуры Симонас Кайрис.



Руководитель по вопросам анализа и решений, связанных с данными, компании Mediaskopas Вилуне Кайрене сказала BNS, что в СМИ в этот период доминировала тема коронавируса, поэтому под увеличительным стеклом оказались министры, непосредственно связанные с контролем над пандемией.



В ходе исследования анализировались 850 источников СМИ в Литве – национальная и региональная пресса, сообщения в интернете и агентств новостей, новости по радио и телевидению, публицистические ТВ-программы.



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Количество упоминаний в СМИ с 11 декабря по 14 января:



Министр здравоохранения 5019



Глава МВД 1652



Глава МИД 1541



Министр экономики 1324



Министр окружающей среды 1113



Министр социальной защиты и труда 1003



Министр финансов 693



Министр образования, науки и спорта 587



Министр транспорта и связи 570



Министр юстиции 566



Министр обороны 554



Министр культуры 449



Министр сельского хозяйства 409



Министр энергетики 315 BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Результаты, СМИ, Кабмин География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии