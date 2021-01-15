МИД Литвы объявил имя лауреата премии За многолетние заслуги 2020 года от Глобальной Литвы 🔊 Воспроизвести







14 января министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил имя лауреата премии "За многолетние заслуги" 2020 года от "Глобальной Литвы".



Премией за посвящение литуанизму, многолетнюю научную и общественную деятельность, взращивание литовской культуры, образования и исторической памяти Министерство иностранных дел посмертно наградило известного деятеля литовской диаспоры, доктора Винцаса Бартусявичюса (1939-2020), сообщает



"С огромной благодарностью и уважением премия "За многолетние заслуги" за 2020 год вручается человеку светлой памяти и необычайной интеллигентности, всю свою жизнь посвятившему Литве, литуанизму и сохранению и взлелеиванию исторической памяти литовской диаспоры", - говорил министр, представляя награду в передаче "LRT". 14 января министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил имя лауреата премии "За многолетние заслуги" 2020 года от "Глобальной Литвы".Премией за посвящение литуанизму, многолетнюю научную и общественную деятельность, взращивание литовской культуры, образования и исторической памяти Министерство иностранных дел посмертно наградило известного деятеля литовской диаспоры, доктора Винцаса Бартусявичюса (1939-2020), сообщает МИД Литвы на своём сайте. "С огромной благодарностью и уважением премия "За многолетние заслуги" за 2020 год вручается человеку светлой памяти и необычайной интеллигентности, всю свою жизнь посвятившему Литве, литуанизму и сохранению и взлелеиванию исторической памяти литовской диаспоры", - говорил министр, представляя награду в передаче "LRT".



Попечитель премии - президент Гитанас Науседа, организатор - ГП "Global Lithuanian Leaders" в сотрудничестве с президиумом и Министерством иностранных дел. Основному спонсору премий "Глобальной Литвы", Министерству иностранных дел, предоставлена честь назначать премию "За многолетние заслуги".



Премия "За многолетние заслуги" будет передана супруге др. Бартусявичюса Оне Бартусявичене.



Винцас Бартусявичюс родился в 1939 году d Вилкавишкском уезде. В 1944 году с родителями уехал в Германию. В 1959 году окончил гимназию имени 16 февраля. Он изучал социологию, общую историю и психологию в университетах Мюнхена и Тюбингена, получил степень магистра социологии. В 1999 году он получил степень доктора гуманитарных наук в области истории в Вильнюсском университете после защиты диссертации на тему «Литовские беженцы в Германии 1944–1951».



Награждения "Глобальной Литвы", организуемые с 2012 года, посвящены почтению, оценке, оглашению и награждению литовцев, проживающих за рубежом, накопивших международный профессиональный опыт, сохранивших тесные связи с Литвой и внесших значительный вклад в ее развитие.Попечитель премии - президент Гитанас Науседа, организатор - ГП "Global Lithuanian Leaders" в сотрудничестве с президиумом и Министерством иностранных дел. Основному спонсору премий "Глобальной Литвы", Министерству иностранных дел, предоставлена честь назначать премию "За многолетние заслуги".Премия "За многолетние заслуги" будет передана супруге др. Бартусявичюса Оне Бартусявичене.Винцас Бартусявичюс родился в 1939 году d Вилкавишкском уезде. В 1944 году с родителями уехал в Германию. В 1959 году окончил гимназию имени 16 февраля. Он изучал социологию, общую историю и психологию в университетах Мюнхена и Тюбингена, получил степень магистра социологии. В 1999 году он получил степень доктора гуманитарных наук в области истории в Вильнюсском университете после защиты диссертации на тему «Литовские беженцы в Германии 1944–1951». Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Габриелюс Ландсбергис, "Global Lithuanian Leaders", Винцас Бартусявичюс — статья прочитана 147 раз Комментарии