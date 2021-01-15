Землетрясение в Индонезии разрушило больницу. Под завалами находятся люди 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/BASARNAS



Больница в городе Мамуджу обрушилась в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 6,2. Как сообщает



"Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию", - приводит агентство слова спасателя.



По его сведениям, под завалами больницы, расположенной в административном центре провинции Западный Сулавеси, находятся около 10 человек.



Ранее портал Detik информировал со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере три человека, 24 пострадали. Около 2 тыс. человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.



Как сообщил в четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км. Больница в городе Мамуджу обрушилась в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 6,2. Как сообщает ТАСС и агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной спасательной службы, под завалами находятся люди."Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию", - приводит агентство слова спасателя.По его сведениям, под завалами больницы, расположенной в административном центре провинции Западный Сулавеси, находятся около 10 человек.Ранее портал Detik информировал со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере три человека, 24 пострадали. Около 2 тыс. человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.Как сообщил в четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: землетрясение, Индонезия, погибшие — статья прочитана 174 раза Комментарии