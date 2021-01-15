BioNTech и Pfizer наполовину сократили поставку вакцин в Литву

Производители вакцины от COVID-19 – компании BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцин, которые планировалось поставить в Литву в ближайшие четыре недели.
Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, поздним вечером четверга компании информировали, что в ближайшие четыре недели будут доставлены не 108 810 доз вакцины, а 54 405.
Как сообщили BNS в министерстве, в данный момент специалисты подсчитывают требующиеся количества вакцины для второй дозы вакцины для тех лиц, которые уже получили первую.
"Позаботимся о том, чтобы прививок хватило бы привить граждан второй дозой вакцины", – сообщили в министерстве.
Приоритеты в очереди на прививку меняться на будут, а вакцинация и далее будет идти, как планировалось, просто дольше, чем ожидалось.
По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза.
Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизуются новые производственные мощности.
Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.
Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась.
Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизуются новые производственные мощности.
Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.
Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась.