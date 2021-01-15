Загрузка... Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы 🔊 Воспроизвести



Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает, сообщает



"Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", — сказал Зверев. Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает, сообщает РИА Новости "Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", — сказал Зверев. По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская.



"И, наверное, все-таки мне придется вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону. И тогда я приму решение. Но можно идти (и) самовыдвиженцем", — подчеркнул Зверев.



Также он рассказал, что в Бурятии посетил много мероприятий, был в детском театре, цирке, театре драмы, общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом.



"Меня потрясло увиденное, потому что Бурятия — это уникальное место, это что-то такое еще нетронутое, здесь же огромное количество минеральных вод, целебных и священных источников. Это все на благо и здоровье народа. Сейчас мы развиваем экологический туризм в регионе. В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить свое здоровье", — поделился собеседник агентства.



Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почетный профессор государственного Киевского национального университета культуры и искусств. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в России Ключевые слова: выборы, Госдума, депутаты, кандидат География: Россия — статья прочитана 236 раз Комментарии