О коронавирусе в Литве сегодня, 15 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтвержден 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.



За минувшие сутки фиксировались также 1299 выздоровлений от COVID-19.



Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.



В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 165 тыс. 560 случаев COVID-19, 100 тыс. 495 лиц выздоровело, 61 тыс. 574 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончались 2376 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 38 тыс. 26 человек.



За минувшие сутки было взято 9 тыс. 842 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 788 тыс. 755. За минувшие сутки в Литве подтвержден 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.За минувшие сутки фиксировались также 1299 выздоровлений от COVID-19.Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 165 тыс. 560 случаев COVID-19, 100 тыс. 495 лиц выздоровело, 61 тыс. 574 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончались 2376 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 38 тыс. 26 человек.За минувшие сутки было взято 9 тыс. 842 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 788 тыс. 755. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 211 раз Комментарии