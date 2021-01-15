Breitbart США : женщину из Техаса обвинили в преступных махинациях на выборах 🔊 Воспроизвести



Рейчел Родригес из штата Техас арестовали и обвинили в организации масштабной преступной схемы по сбору голосов на выборах в США. Это далеко не единичный случай мошенничества, о чем так долго говорил Трамп. Согласно анализу исследовательского центра Пью, в списках избирателей штатов может быть до 24 миллионов незаконных или неточных регистраций.







Женщину из Сан-Антонио, штат Техас, арестовали и обвинили в организации масштабной преступной схемы по сбору голосов на выборах после появления снятого тайком видео, на котором видно, как она занимается мошенничеством и совершает другие преступления. Женщину из Сан-Антонио, штат Техас, арестовали и обвинили в организации масштабной преступной схемы по сбору голосов на выборах после появления снятого тайком видео, на котором видно, как она занимается мошенничеством и совершает другие преступления.



«Многие продолжают утверждать, что такой вещи как мошенничество на выборах не существует. Но нам хорошо известно, что такие заявления вводят в заблуждение и являются ложными, и сегодня мы получили дополнительные тому доказательства», — отметил Пакстон в своем заявлении.



«Это настоящая победа честности на выборах и мощный сигнал любому, кто попытается обманывать народ Техаса, лишать его голосов и подрывать избирательный процесс. Каждый такой злоумышленник будет привлечен к ответственности», — сказал Пакстон.



В октябре 2020 года организация по наблюдению за выборами «Проджект Веритас» (Project Veritas) опубликовала две видеозаписи, заявив, что на них видно, как Родригес организовала масштабную схему по незаконному сбору голосов. Там Родригес утверждает, что работает в избирательных комиссиях штата и округа, а также оказывает давление на голосующих, проводит манипуляции с бюллетенями, голосует за других людей и подкупает избирателей.







«Задокументированное „Проджект Веритас" шокирующее и вопиющее беззаконие является мошенничеством, факты которого мое ведомство постоянно расследует, привлекая преступников к ответственности», — сказал Пакстон.



Президент Правового фонда общественных интересов (Public Interest Legal Foundation). Дж. Кристиан Адамс (President J. Christian Adams) положительно отозвался об аресте Родригес, отметив в своем заявлении, что Техас является лидером по проведению эффективных расследований фактов сбора голосов.



«Техас показывает, как члены избирательных комиссий, правоохранительные органы и обеспокоенная общественность могут совместно изобличать схемы мошенничества на выборах», — сказал Адамс.



По словам Пакстона, расследование мошеннической схемы продолжается, и он призывает к сотрудничеству со следствием всех тех, кому что-то известно о данной схеме.



В октябре 2020 года шериф округа Дентон арестовал 39-летнего Зула Мирзу Мохаммеда (Zul Mirza Mohamed) за организацию мошеннической схемы при голосовании по почте. Мохаммеда обвинили в 109 случаях обмана избирателей. Он якобы пользовался незаконно приобретенным почтовым ящиком для получения и отправки огромного количества бюллетеней для заочного голосования, которые сам заполнял, а потом отправлял.



Данные федеральной избирательной комиссии указывают на то, что в ходе последних четырех выборов с 2012 по 2018 годы каждый раз пропадало около 28,4 миллиона отправленных по почте бюллетеней. Согласно анализу исследовательского центра Пью, в списках избирателей штатов может быть до 24 миллионов незаконных или неточных регистраций.



Автор: Джон Байндер (JOHN BINDER) для Breitbart, США, перевод Рейчел Родригес (Rachel Rodriguez) арестовали и обвинили в мошенничестве на выборах, в незаконном голосовании, в незаконной помощи людям, голосующим по электронной почте, в незаконном владении официальными бюллетенями и в совершении других преступлений, о чем на этой неделе объявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton). Каждое из этих противоправных действий по законам Техаса является тяжким преступлением.«Многие продолжают утверждать, что такой вещи как мошенничество на выборах не существует. Но нам хорошо известно, что такие заявления вводят в заблуждение и являются ложными, и сегодня мы получили дополнительные тому доказательства», — отметил Пакстон в своем заявлении.«Это настоящая победа честности на выборах и мощный сигнал любому, кто попытается обманывать народ Техаса, лишать его голосов и подрывать избирательный процесс. Каждый такой злоумышленник будет привлечен к ответственности», — сказал Пакстон.В октябре 2020 года организация по наблюдению за выборами «Проджект Веритас» (Project Veritas) опубликовала две видеозаписи, заявив, что на них видно, как Родригес организовала масштабную схему по незаконному сбору голосов. Там Родригес утверждает, что работает в избирательных комиссиях штата и округа, а также оказывает давление на голосующих, проводит манипуляции с бюллетенями, голосует за других людей и подкупает избирателей.«Задокументированное „Проджект Веритас" шокирующее и вопиющее беззаконие является мошенничеством, факты которого мое ведомство постоянно расследует, привлекая преступников к ответственности», — сказал Пакстон.Президент Правового фонда общественных интересов (Public Interest Legal Foundation). Дж. Кристиан Адамс (President J. Christian Adams) положительно отозвался об аресте Родригес, отметив в своем заявлении, что Техас является лидером по проведению эффективных расследований фактов сбора голосов.«Техас показывает, как члены избирательных комиссий, правоохранительные органы и обеспокоенная общественность могут совместно изобличать схемы мошенничества на выборах», — сказал Адамс.По словам Пакстона, расследование мошеннической схемы продолжается, и он призывает к сотрудничеству со следствием всех тех, кому что-то известно о данной схеме.В октябре 2020 года шериф округа Дентон арестовал 39-летнего Зула Мирзу Мохаммеда (Zul Mirza Mohamed) за организацию мошеннической схемы при голосовании по почте. Мохаммеда обвинили в 109 случаях обмана избирателей. Он якобы пользовался незаконно приобретенным почтовым ящиком для получения и отправки огромного количества бюллетеней для заочного голосования, которые сам заполнял, а потом отправлял.Данные федеральной избирательной комиссии указывают на то, что в ходе последних четырех выборов с 2012 по 2018 годы каждый раз пропадало около 28,4 миллиона отправленных по почте бюллетеней. Согласно анализу исследовательского центра Пью, в списках избирателей штатов может быть до 24 миллионов незаконных или неточных регистраций.Автор: Джон Байндер (JOHN BINDER) для Breitbart, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: выборы, Результаты, фальсификация, расследование, техас, Трамп, Байден — статья прочитана 103 раза Комментарии