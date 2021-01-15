СМИ: Строительство Северного потока – 2 могут закончить в июне 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance



Работы в водах Дании планируется завершить в мае, а затем они продолжатся в Германии.



Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в июне текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, передает



Согласно плану трубоукладчик "Фортуна" завершит работы в датских водах уже в конце мая, а сразу после этого направится в Германию. Окончательно строительство, таким образом, планируется завершить в июне.



В то же время агентство отмечает, что срок завершения всех работ будет зависеть от результатов буровой съёмки и погодных условий. С учётом скорости укладки "Фортуны" строительство может завершиться позже. При этом в Германии и Дании не ответили на запрос Bloomberg, равно как и в Nord Stream 2.



Ранее Лайф сообщал, что работы по укладке труб газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании возобновятся 15 января. Вести их будут баржа "Фортуна", а также суда "Балтийский исследователь" и "Мурман". Работы в водах Дании планируется завершить в мае, а затем они продолжатся в Германии.Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в июне текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, передает ЛАЙФ Согласно плану трубоукладчик "Фортуна" завершит работы в датских водах уже в конце мая, а сразу после этого направится в Германию. Окончательно строительство, таким образом, планируется завершить в июне.В то же время агентство отмечает, что срок завершения всех работ будет зависеть от результатов буровой съёмки и погодных условий. С учётом скорости укладки "Фортуны" строительство может завершиться позже. При этом в Германии и Дании не ответили на запрос Bloomberg, равно как и в Nord Stream 2.Ранее Лайф сообщал, что работы по укладке труб газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании возобновятся 15 января. Вести их будут баржа "Фортуна", а также суда "Балтийский исследователь" и "Мурман". life.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, США, строительство, санкции, Дания, СП-2 — статья прочитана 150 раз Комментарии