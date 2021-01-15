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СМИ: Строительство Северного потока – 2 могут закончить в июне
Работы в водах Дании планируется завершить в мае, а затем они продолжатся в Германии.
Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в июне текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, передает ЛАЙФ.
Согласно плану трубоукладчик "Фортуна" завершит работы в датских водах уже в конце мая, а сразу после этого направится в Германию. Окончательно строительство, таким образом, планируется завершить в июне.
В то же время агентство отмечает, что срок завершения всех работ будет зависеть от результатов буровой съёмки и погодных условий. С учётом скорости укладки "Фортуны" строительство может завершиться позже. При этом в Германии и Дании не ответили на запрос Bloomberg, равно как и в Nord Stream 2.
Ранее Лайф сообщал, что работы по укладке труб газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании возобновятся 15 января. Вести их будут баржа "Фортуна", а также суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".
life.ru
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