Феминисткам надо победить филологическую безграмотность 🔊 Воспроизвести



Недавно весь мир опять сотрясли волны гомерического хохота, когда в американском сенате закончили молитву словами a-men и a-women. Ещё задолго до этого стало хорошим тоном говорить по-английски не просто men, а men and women – мужчины и женщины. «Наши храбрые мужчины и женщины справились с последствиями наводнения в Оклахоме» и так далее. На самом деле это оскорбительно для женщин. И совершенно не обязательно. Потому что men в данном контексте значит «люди», и мужчины, и женщины. Не «мужчины», а «люди». А men and women означает «люди и женщины». Типа «женщина – друг человека». Или, в лучшем случае, это тавтология: «люди, и ещё те люди, которые женщины».



В общем, слова были двух родов. Средний род – слово обозначало действие. И общий род, слово происходило от действия и обозначало деятеля, не важно, мужского или женского пола. Это и был общий род. И остатки этого общего рода раскиданы во всех языках. Грамматически эти слова выглядят как имена мужского рода, но это только потому, что разделение на мужской и женский грамматический род произошло путём выделения женского рода, а те слова, что остались, они стали считаться все как бы мужским родом, хотя значительная часть из них по происхождению и смыслу является словами общего рода. Например, английское слово men – не мужского рода, а общего. Оно значит «люди», все люди, всех полов. И таких слов – вагон и маленькая тележка.



Весь парадокс ситуации в том, что слова, означающие деятелей, лиц определённой профессии, даже очень современные слова, складываются по очень-очень архаическим правилам: действие плюс подходящий суффикс равно деятель, человек определённой профессии. Программа – программист. Экономика – экономист. И так далее. И в результате архаической процедуры получается архаическое слово... общего рода! Как и много тысяч лет назад. У этого слова нет феминитива, его не нужно феминизировать, как и маскулинизировать, потому что оно является по смыслу и происхождению словом общего рода, оно охватывает и мужской, и женский роды, а выглядит оно чаще всего как слово мужского рода только потому, что так исторически сложилось, смотрите выше.



Впрочем, иногда оно выглядит как слово женского рода: например, «судья» современному уху кажется женщиной, потому что окончание на гласную характерно для женского рода. Хотя и тут полно исключений.



Вообще трудно понять, зачем и почему возникла в языке категория грамматического рода. Как это было связано с социальными изменениями в обществе? Может, более ясными стали гендерные роли? Но даже если так, почему доска – она, пень – он, а дерево – оно? Похоже, это вопрос случайности. Мы не знаем, как именно и почему они образовались. И был ли язык без них более простым или, наоборот, более сложным. Потому что, например, в чеченском языке отражена явно более архаическая по сравнению даже с древним индоевропейским ситуация, и грамматических родов вообще нет, зато есть шесть (!) классов, распределение существительных по которым не имеет никакой видимой логики (ладно, честно говоря, мужской и женский классы и тут есть, но вот остальные четыре – загадка).



Конечно, можно любое слово феминизировать с помощью суффикса (космонавт – космонавтка), или с помощью местоимения (she-writer), можно наплодить кучу феминизированных слов и тщательно следить за своей речью, чтобы говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо, избыточно.



Язык «чувствует» в этом лишнее. Ведь слова, обозначающие деятеля, профессионала в чём-либо, исторически относятся к общему роду, как и слова, обозначающие людей вообще, или коллективы людей, например «граждане». Это не мужской род. Это общий род. Возможно, стоит, вместо того, чтобы плодить феминитивы, ввести в образовательные программы это понятие: общий род. Немножко объяснить феминисткам историю языка. Провести краткий курс ликвидации филологической безграмотности. И закрепить как литературную норму названия профессий без феминитивов и маскулинитивов. Врач – он, главное, чтобы был хороший. А звать мы его или её будем с любовью и уважением, по имени-отчеству.



Давайте рассмотрим проблему с исторической точки зрения. Томас Барроу в своей книжке о санскрите пишет: «В самый древний период тройной классификации не существовало. Женского рода не было, и имена подразделялись на два рода: средний и общий. Последний именовался так потому, что из него развились мужской и женский род. Это подтверждается многочисленными пережитками. В индоевропейском женский род возник в более поздний период, и, строго говоря, только с этого времени можно говорить о грамматическом роде в собственном смысле этого термина».