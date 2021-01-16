Ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение коронавируса 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Ted S. Warren



Как считают специалисты из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19, передает



Специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета обнаружили фермент в организме человека, без которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. Открытие может помочь в разработке соответствующих лекарств, сообщил телеканал n-tv.



Ученые создали компьютерную модель распространения коронавируса в легких человека. При проникновении в клетку коронавирус "вынуждает" ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него "воротами" для дальнейшего размножения в организме. При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Немецким специалистам во время исследований удалось на время убрать его из организма - SARS-CoV-2 "заголодал" и прекратил размножаться. Как считают специалисты из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19, передает ТАСС Специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета обнаружили фермент в организме человека, без которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. Открытие может помочь в разработке соответствующих лекарств, сообщил телеканал n-tv.Ученые создали компьютерную модель распространения коронавируса в легких человека. При проникновении в клетку коронавирус "вынуждает" ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него "воротами" для дальнейшего размножения в организме. При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Немецким специалистам во время исследований удалось на время убрать его из организма - SARS-CoV-2 "заголодал" и прекратил размножаться. Как считают ученые из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. Исследователи отмечают, что здоровье человека не зависит напрямую от присутствия в организме GK1 и выработку этого фермента можно остановить, по крайней мере на время. По данным телерадиокомпании MDR, специалисты института имени Фраунгофера в Гамбурге займутся выяснением того, какие вещества лучше всего для этого подходят и могут быть использованы при разработке лекарств. В то же время исследователи исходят из того, что на рынке соответствующие препараты появятся не ранее конца года. ТАСС Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: лечение, вирус, исследование, ученые, мутация — статья прочитана 106 раз Комментарии