«Индекс бигмака» показывает: российский рубль — одна из самых недооцененных валют в мире The Economist, Великобритания

Британский Economist публикует «индекс бигмака» на январь 2021 года. Эксперты считают, что курс российской валюты сильно занижен — рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире. В данной статье мы приводим данные о том, насколько рубль недооценен по отношению к евро, доллару США, британскому фунту, японской иене и китайскому юаню.



По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 4,25 евро в еврозоне. При таком соотношении обменный курс (гипотетический) должен быть равен 31,76 рубля за один евро. Однако разница между ним и фактическим обменным курсом (90,68 рублей за евро) свидетельствует о том, что российский рубль недооценен на 65%. По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 4,25 евро в еврозоне. При таком соотношении обменный курс (гипотетический) должен быть равен 31,76 рубля за один евро. Однако разница между ним и фактическим обменным курсом (90,68 рублей за евро) свидетельствует о том, что российский рубль недооценен на 65%.







Российский рубль недооценен по отношению к доллару США на 68%



По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 5,66 доллара в Соединенных Штатах. При данном соотношении обменный курс должен быть равен 23,85 рублей за доллар. Однако разница между ним и фактическим (74,63 рубля за доллар) обменным курсом свидетельствует о том, что российский рубль недооценен на целых 68%.



По рыночному обменному курсу, бигмак должен стоить 1,81 доллара США — опять же дешевле, чем в Соединенных Штатах (5,66 доллара США). А по показателю ВВП на душу населения недооценка нашей валюты тоже выходит существенная — на 47,3%.







Российский рубль недооценен по отношению к британскому фунту на 59%



По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 3,29 фунта стерлингов в Великобритании. При таком соотношении обменный курс должен быть равен 41,03. Однако разница между ним и фактическим (100,66) обменным курсом свидетельствует о том, что российский рубль недооценен к фунту на 59,2%.



При замене рубля на фунт по рыночному курсу, один бигмак стоит в России на 59% меньше (1,34 фунта стерлингов), чем в Великобритании (3,29 фунта стерлингов). Если учесть разницу в показателе ВВП на душу населения, то недооценка рубля составляет 44%.







Российский рубль недооценен по отношению к японской иене на 52%



По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 390 иен в Японии. Обменный курс должен быть равен 34,62 (за 100 иен). Однако разница между ним и фактическим (71,56) обменным курсом свидетельствует о том, что российский рубль недооценен на 51,6%.



Если брать рыночный обменный курс, то получится, что один бигмак стоит в России на 52% меньше (188,66 иен), чем в Японии (390 иен). По показателю ВВП рубль недооценен на 34,8%.







Российский рубль недооценен по отношению к китайскому юаню на 48%



По состоянию на январь 2021 один бигмак стоит 135 рублей в России и 22,40 юаня в Китае. При данном соотношении обменный курс должен быть равен 6,03. Однако разница между этим и фактическим (11,53) обменным курсом говорит о том, что российский рубль недооценен на 47,7%.



Учитывая рыночный обменный курс, один бигмак стоит в России на 48% меньше (11,71 юаня), чем в Китае (22,40 юаня). Если учесть разницу в показателе ВВП на душу населения, рубль недооценен на 48,5%.



