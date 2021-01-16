Женитьба на русской красавице: очень многие будут завидовать, но есть одно но… Sohu, Китай 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Oded Balilty



В России и мужчины, и женщины умеют пить. И это, по мнению автора, становится препятствием для русских невест в Китае. Многие могут завидовать женитьбе на русской красавице, но один маленький китаец точно чувствует себя беспомощным...



Благодаря непрерывному развитию экономики нашей страны уровень жизни китайцев также значительно повысился. По мере того, как материальная жизнь в определенной степени становится удовлетворительной, потребности людей в духовной жизни также растут. Путешествия — это вид досуга, который очень нравится современным людям, они не только помогают расслабляться телом и духом, но и помогают обогатиться новыми знаниями. Благодаря все большему количеству обменов между нашей страной и другими государствами, многим людям также очень нравится зарубежный туризм, а некоторые даже эмигрируют туда. При этом существует немало иностранок, которые выходят замуж за китайцев. У меня есть подруга-гид, и одна из ее русских знакомых вышла замуж за китайца. Давайте посмотрим на жизнь этой русской жены в Китае. Благодаря непрерывному развитию экономики нашей страны уровень жизни китайцев также значительно повысился. По мере того, как материальная жизнь в определенной степени становится удовлетворительной, потребности людей в духовной жизни также растут. Путешествия — это вид досуга, который очень нравится современным людям, они не только помогают расслабляться телом и духом, но и помогают обогатиться новыми знаниями. Благодаря все большему количеству обменов между нашей страной и другими государствами, многим людям также очень нравится зарубежный туризм, а некоторые даже эмигрируют туда. При этом существует немало иностранок, которые выходят замуж за китайцев. У меня есть подруга-гид, и одна из ее русских знакомых вышла замуж за китайца. Давайте посмотрим на жизнь этой русской жены в Китае.



Русская девушка, о которой я говорил, и ее муж-китаец познакомились, когда она училась в Китае, и у них зародились глубокие чувства. До замужества она поняла, что ее муж очень ответственный человек и всегда заставлял ее чувствовать себя в безопасности, очень заботился о ней и был невероятно внимательным. Но после замужества русская красавица сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит.



По словам моей подруги-гида, невыносимым делает жизнь русской жены алкоголь. В нашей стране концепция насчет распития алкоголя все еще относительно консервативна и традиционна. В сознании многих людей совершенно непозволительно разрешать девушкам выпивать. Они считают, что порядочным девушкам не следует развлекаться в барах. Россияне — это хорошо известная «боевая нация». И мужчины, и женщины в России умеют пить. В России, когда нет других занятий, любят ходить в бары и ночные клубы, чтобы выпить, и выпивающие девушки — еще более распространенное явление.



Русские по характеру не любят, когда их кто-то ограничивает. Русская жена сказала, что, хотя муж не возражает, чтобы она иногда выпивала, он всегда тактично намекает, что девушкам не следует много пить. Многие люди могут завидовать женитьбе на русской красавице, но есть один маленький китаец, который чувствует себя совершенно беспомощным. Супруги еще проходят процесс укрепления взаимопонимания, терпимости и взаимной притирки, чтобы в будущем они нашли решение, удовлетворяющее обе стороны.



А что вы думаете о русских девушках, которые любят выпивать?



Автор: Цзиму Чутянь (极目楚天) для Sohu, Китай, перевод Россия — наш ближайший сосед. Обмены между нашей страной и русскими всегда были очень частыми. Хэйхэ на северо-востоке разделен с российской территорией всего лишь рекой, да и в Маньчжурии очень много русских. В приграничных городах можно встретить очень много россиян: одни приезжают в Китай с туристической целью, другие — селятся в КНР, а некоторые даже состоят в браке с китайцами.Русская девушка, о которой я говорил, и ее муж-китаец познакомились, когда она училась в Китае, и у них зародились глубокие чувства. До замужества она поняла, что ее муж очень ответственный человек и всегда заставлял ее чувствовать себя в безопасности, очень заботился о ней и был невероятно внимательным. Но после замужества русская красавица сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит.По словам моей подруги-гида, невыносимым делает жизнь русской жены алкоголь. В нашей стране концепция насчет распития алкоголя все еще относительно консервативна и традиционна. В сознании многих людей совершенно непозволительно разрешать девушкам выпивать. Они считают, что порядочным девушкам не следует развлекаться в барах. Россияне — это хорошо известная «боевая нация». И мужчины, и женщины в России умеют пить. В России, когда нет других занятий, любят ходить в бары и ночные клубы, чтобы выпить, и выпивающие девушки — еще более распространенное явление.Русские по характеру не любят, когда их кто-то ограничивает. Русская жена сказала, что, хотя муж не возражает, чтобы она иногда выпивала, он всегда тактично намекает, что девушкам не следует много пить. Многие люди могут завидовать женитьбе на русской красавице, но есть один маленький китаец, который чувствует себя совершенно беспомощным. Супруги еще проходят процесс укрепления взаимопонимания, терпимости и взаимной притирки, чтобы в будущем они нашли решение, удовлетворяющее обе стороны.А что вы думаете о русских девушках, которые любят выпивать?Автор: Цзиму Чутянь (极目楚天) для Sohu, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: русские, женщины, невесты — статья прочитана 141 раз Комментарии