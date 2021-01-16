Загрузка... Почему в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах 🔊 Воспроизвести



Если вы хотя бы раз посещали Швецию, то наверняка заметила, что в практически во всех жилых домах на окнах нет занавесок и уж тем более плотных темных штор. Для нас подобное решение покажется настоящей дикостью, ведь мы привыкли скрывать свою жизнь и быт от посторонних глаз за высокими заборами и шторами.



В этой стране все совсем наоборот, шведские семьи выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение. Лишь на некоторых окошках можно заметить полупрозрачную тюль или жалюзи, которые закрываются в ночное время, однако это скорее элемент декора в дизайне интерьера.



Чем же обусловлена такая традиция и как появилась привычка не завешивать окна?



Давайте выясним.



Подобный образ жизни сложился исторически. В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению). Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок. Если вы хотя бы раз посещали Швецию, то наверняка заметила, что в практически во всех жилых домах на окнах нет занавесок и уж тем более плотных темных штор. Для нас подобное решение покажется настоящей дикостью, ведь мы привыкли скрывать свою жизнь и быт от посторонних глаз за высокими заборами и шторами.В этой стране все совсем наоборот, шведские семьи выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение. Лишь на некоторых окошках можно заметить полупрозрачную тюль или жалюзи, которые закрываются в ночное время, однако это скорее элемент декора в дизайне интерьера.Чем же обусловлена такая традиция и как появилась привычка не завешивать окна?Давайте выясним.Подобный образ жизни сложился исторически. В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению). Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок.



Вполне рационально, что на окнах не было занавесок, ведь это небезопасно (шторки вблизи открытого огня с легко могли стать причиной пожара). Сегодня эта традиция сохранилась, вот только свечи все чаще заменяют на фонарики, причем заметить их можно как в окошках частных домиков, так и высоток.



Еще один фактор – климатический. В зимнее время световой день в шведских широтах равен шести часам в сутки. Постоянная нехватка солнечного света компенсируется открытыми оконными проемами. Что касается искусственного освещения, то шведы – противники люстр (верхний свет зачастую очень слабый). Они предпочитают освещать свои квартиры и дома всевозможными настольными светильниками, современными подсвечниками, масляными лампами.



По их мнению, так можно привнести в комнату максимум уюта и тепла, создать особую неповторимую атмосферу (а приглушенный свет этому способствует как нельзя лучше). Шведы обожают ставить свечи в огромные стеклянные вазы, дизайнерские стаканчики и креативные канделябры.



Источник Вторая причина также имеет историческую подоснову. В древние времена главным промыслом жителей государства являлась рыбалка. Мужчины зачастую возвращались с добычей очень поздно, и чтобы облегчить их путь домой в темное время суток, жены ставили на подоконник свечи, которые выступали в качестве своеобразных маяков. Кроме того, на улицах не было освещения, а свечки помогали компенсировать его отсутствие.Вполне рационально, что на окнах не было занавесок, ведь это небезопасно (шторки вблизи открытого огня с легко могли стать причиной пожара). Сегодня эта традиция сохранилась, вот только свечи все чаще заменяют на фонарики, причем заметить их можно как в окошках частных домиков, так и высоток.Еще один фактор – климатический. В зимнее время световой день в шведских широтах равен шести часам в сутки. Постоянная нехватка солнечного света компенсируется открытыми оконными проемами. Что касается искусственного освещения, то шведы – противники люстр (верхний свет зачастую очень слабый). Они предпочитают освещать свои квартиры и дома всевозможными настольными светильниками, современными подсвечниками, масляными лампами.По их мнению, так можно привнести в комнату максимум уюта и тепла, создать особую неповторимую атмосферу (а приглушенный свет этому способствует как нельзя лучше). Шведы обожают ставить свечи в огромные стеклянные вазы, дизайнерские стаканчики и креативные канделябры. Загрузка... zen.yandex.ru Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: квартиры, традиции, Швеция, окна — статья прочитана 182 раза Комментарии